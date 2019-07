Halep SUPREMĂ! Victorie fără întrebări contra revelației Cori Gauff și e pentru a patra oară în sferturile Wimbledon!

Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) a trecut de americanca Cori Gauff (313 WTA, 15 ani), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon 2019.

Simona Halep va juca în sferturi cu chinezoaica Shuai Zhang (30 de ani, 50 WTA), care a învins-o pe ucraineanca de Dayana Yastremska (19 ani, 35 WTA), scor 6-4, 1-6, 6-2

Meciul dintre Halep și Zhang se va disputa marți, la o oră ce urmează a fi stabilită de organizatori.

Debutul înfruntării cu revelația din Statele Unite ale Americii a fost problematic. Gauff a lovit lung, a fost jucătoarea mai agresivă și a izbutit să și conducă, scor 2-1. Simona Halep și-a ridicat treptat nivelul jocului, a greșit mult mai puțin decât Cori și a închis setul după 43 de minute, scor 6-3.

12-8

a fost raportul loviturilor câștigătoare în primul set, în favoarea lui Halep

Game, set și MECI Simona Halep!

Game Gauff, 5-3: Simona salvează două mingi de meci pe serviciul americancei. Una dintre ele a fost contestată de româncă, dar hawk-eye-ul a indicat un out de câțiva milimetri.

Game Halep, 5-2: Fantastic! Nivelul jocului este la cote uriașe pentru Halep. Game-ul este închis cu un as.

Break Halep, 4-2: Simona forțează din nou și se deprinde.

Game Halep, 3-2: Game-blitz al semifinalistei de la Wimbledon 2014. Serviciul îi oferă Simonei o ieșire rapidă din mini-criza cauzată de re-break-ul lui Gauff.

Game Gauff, 2-2: Cori urcă amenințător la fileu, iar voleurile sunt din ce în ce mai precise.

Break Gauff, 2-1: Americanca izbutește o serie de trei lovituri demențiale. Halep e împinsă în defensivă și salvează doar două mingi de break. Gauff a cerut intervenția fizioterapeutului.

Break Halep, 2-0: Experiența Simonei își spune încă o dată cuvântul. Gauff se precipită, se abate de la planul care a ținut-o aproape de româncă în primul act.

Game Halep, 1-0: Simona reușește un game la zero. Gauff încearcă să forțeze, dar lovește mult prea lung.

A început setul secund!

Break și SET Simona Halep!

Game Halep, 5-3: Încă un game disputat pe serviciul fostului lider mondial. Gauff se apără extraordinar, lovește lung din spatele terenului și încearcă să urce la fileu de câte ori are ocazia. Simona reușește passing-uri de excepție.

Game Gauff, 4-3: Simona comite două erori neforțate și îi oferă game-ul tinerei din Statele Unite ale Americii.

Game Halep, 4-2: Simona închide game-ul cu o lovitură de excepție. Aflată în dificultate, românca inventează un slice defensiv în cross.

Break Halep, 3-2: Cel mai lung game al meciului e adjudecat de Simona! Lipsa de experiență a americancei s-a văzut într-un schimb în care mingea a prins linia de fund, dar Gauff s-a oprit, pierzând punctul.

Game Halep, 2-2: Simona supraviețuiește cu greu în acest game! Halep a fost condusă cu 15-40, dar și-a ridicat nivelul jocului și a întors soarta game-ului, egalând scorul

Game Gauff, 1-2: Americanca este pentru prima dată în avantaj. Gauff a servit foarte puternic în acest game, iar Simona nu a putut returna periculos și i-a permis adversarei să fie în controlul schimburilor

Break Gauff, 1-1: Cori a revenit rapid! Gauff a fost sigură la retur, a lovit agresiv și a revenit rapid în joc

Break Halep, 1-0: Simona Halep face break în primul game. Cori joacă dezinvolt, lovește puternic și lung, încercând să schimbe mereu colțul în care trimite mingea. Simona se deplasează foarte bine și returnează excelent.