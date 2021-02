Haosul politic este inevitabil atunci când principiul calității normelor juridice este călcat în picioare

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

O astfel de decizie constituie un act de curaj din partea unui responsabil politic, dar și de responsabilitate față de cetățeni. Curajul și responsabilitatea nu sunt însă calitățile pe care am putea să le recunoaștem, din păcate, în acțiunile responsabililor politici pe care Republica Moldova i-a cunoscut timp de cei treizeci de ani de independență. Acest fapt este demonstrat și prin refuzul asumat de a remedia lacunelor constituționale și legislative care au fost relevate în practică și care au condus la crize politice succesive. La momentul adoptării unei norme juridice, nimeni nu poate să prevadă care vor fi toate consecințele aplicării ei. Chiar dacă practica elaborării studiilor de impact al proiectelor de legi implică o reducere a riscurilor de „efecte perverse”, acestea nu pot fi excluse totalmente. Rolul Constituantului derivat si al legiuitorului este să remedieze ulterior lacunelor constatate în implementare, ceea ce nu a fost făcut în Republica Moldova, situația de criză fiind preferată din motive pur oportuniste.

Dacă e să rămânem la cazul comparativ al Franței, articolul 11 al Constituției prevede că „Președintele Republicii, la propunerea Guvernului pentru durata sesiunilor parlamentare sau la propunerea comună a celor două camere ale Parlamentului, publicată în Jurnalul Oficial, poate supune referendumului orice proiect de lege referitor la organizarea puterilor publice, la reforme referitoare la politica economică, socială sau de mediu a națiunii și a serviciilor publice care contribuie la aceasta, sau care tind să autorizeze ratificarea unui tratat care, fără a fi contrar Constituției, ar avea un impact asupra funcționării instituțiilor. Când referendumul este organizat la propunerea Guvernului, acesta din urmă face o declarație în fața fiecărei camere parlamentare, care este urmată de o dezbatere”. La citirea acestui articol constatăm faptul că Constituantul francez a prevăzut în mod explicit domeniile care pot face obiectul unui referendum, procedura de organizare dar și puterea de decizie a Președintelui în vederea organizării acestuia. Or, în cazul când inițiativa vine în baza propunerii Guvernului, dar de fapt a Președintelui, acesta este obligat doar să facă o declarație în fața fiecărei camere parlamentare. În cadrul dezbaterilor, parlamentarii își vor expune părerea dar nu vor avea nici o putere decizională, deoarece acordul prealabil obligatoriu al Parlamentului nu este prevăzut de Constituție.

În mod concret, la articolul 3 al legii, putem citi că „Referendumul republican se efectuează pe baza hotărârii Parlamentului adoptate din inițiativa lui ori la propunerea organelor și factorilor decizionali investite cu drept de inițiativă legislativă în conformitate cu Constituția”. În primul rând, putem constata că Parlamentul este unicul organ indicat explicit ca deținător al dreptului de inițiativă, atunci când Constituția țării prevede clar acest drept și pentru Președinte. Putem doar presupune că acesta din urmă face parte din blocul „organelor”, o metodă redacțională care nu corespunde niciunei logici, fie ea de ordin tehnic sau politic. Mai mult ca atât, la citirea textului de mai sus, aflăm că în Republica Moldova au dreptul de a iniția un referendum republican nu doar „organele” ci și „factorii decizionali”. Cine sunt „factorii decizionali” și de când niște „factori” pot deține competența de a propune organizarea unui referendum ? Or, conform definiției ce figurează in DEX-ul limbii române, un factor este un „element, condiție, împrejurare care determină apariția unui proces, unei acțiuni, a unui fenomen”. Cherchons l’erreur, cum zic francezii… Cert este însă faptul că regulile elementare ce țin de calitatea redactării normelor juridice este o noțiune foarte vagă pentru legiuitor, dacă nu chiar una inexistentă.

Necesitatea absolută de a menține un echilibru în relațiile dintre puterea executivă și legislativă este, din păcate, omisă de responsabilii politici din Republica Moldova. Problema vine probabil din cauza unei definiții incorecte a conceptului separației puterii în Stat. În ultimele zile, mai mulți așa numiții „experți în drept constituțional” au criticat poziția Curții Constituționale din hotărârea emisă în 23 februarie curent, conform căreia puterile executivă și legislativă trebuie să colaboreze în vederea soluționării crizei politice actuale. Or, în opinia lor, separația puterii în Stat nu presupune nici o colaborare. Această opinie este valabilă doar pentru Statele cu regim prezidențial, cum e cazul Statelor Unite, în care separația puterilor este rigidă și, prin urmare, completamente opusă principiului suplu de separație care caracterizează regimul parlamentar. Colaborarea nu presupune confuzie de putere, ci un dialog constructiv în vederea soluționării problemelor de ordin instituțional și crearea unui context favorabil pentru a putea acționa în mod eficace, în interesul general al populației, angajament pe care l-au luat toți în fața alegătorilor, atât Președintele cât și reprezentanții Națiunii, adică parlamentarii.

Introducerea în Constituția Republicii Moldova a unor condiții explicite care i-ar permite Președintelui să recurgă la procedura de dizolvare a Parlamentului a diminuat considerabil, sau chiar anihilat, realizarea practică a acesteia. În acest context, Președintele a rămas fără nici un mod de influență asupra Parlamentului, care este prevăzut în orice regim parlamentar. Or, posibilitatea de a dizolva Parlamentul nu constituie un abuz de putere deoarece, în cele din urma, nu Președintele ci cetățenii decid, în cadrul noilor alegeri parlamentare, care va fi componența Parlamentului, ei fiind singurii deținători ai puterii suverane. Președintele va fi obligat să accepte rezultatele urnelor electorale.

Pentru o demonstrație concretă a celor afirmate mai sus, poate fi făcută o comparație simplă între prevederile Constituției Franței și cele ale Constituției Republicii Moldova. Conform articolului 12 al Constituției franceze, Președintele țării „poate pronunța dizolvarea Adunării Naționale (Assemblée Nationale) după consultarea Prim-ministrului și a Președinților celor două camere parlamentare”. Textul articolului este clar, Președintele va consulta doar aceste trei autorități, opinia lor nu are nici un impact decizional. Pe tot parcursul celei de a cincea Republici, adică din 1958, Adunarea Națională a fost dizolvată de cinci ori : în 1962 și 1968 de către Generalul De Gaulle pentru a regla o situație de criză instituționala ; în 1981 și 1988 de către Președintele Mitterrand, imediat după alegerile prezidențiale pentru a dispune de o majoritate parlamentară la Adunarea Națională și a forma în consecință un Guvern favorabil programului său politic ; în 1997 de către Președintele Chirac pentru a-și consolida majoritatea parlamentară, care s-a soldat cu un eșec total deoarece alegerile au fost câștigate de partidul din opoziție.

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

