Harunjen: Dodon şi Plahotniuc au fost AUDIAȚI în dosarul finanţării ilegale a PSRM din Federația Rusă / VIDEO

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

"Eu știu că au fost audiate toate persoanele. Toate persoanele care au apărut în fața voastră la televizor, toate au fost audiate, este un lucru normal. Altfel nu poți scoate o decizie, până nu afli pozițiile tuturor care apar în acest filmuleț. Este proces penal. Nimeni nu are statut de bănuit", a declarat Eduard Harunjen. Menţionăm că au fost difuzat imagini video în care Igor Dodon recunoaşte că primea bani de la ruși pentru finanţarea PSRM. Lunar, Moscova îi transfera lui Dodon până la un milion de dolari. Tot atunci, şeful statului i-a spus lui Vlad Plahotniuc că ruşii vor să federalizeze Republica Moldova. În urma acestor declaraţii, procurorii au pornit un proces penal.

