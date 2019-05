HBO pregătește continuări ale serialului „Game of Thrones”

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

„Game of Thrones”, ajuns la al optulea sezon, se va încheia pe 19 mai.

Acţiunea „Fire & Blood” este un prequel al „Game of Thrones” și are loc cu 300 de ani înainte de cea din serialul HBO.

„Ama vut cinci continuări diferite ale «Game of Thrones» la HBO, iar trei dintre ele merg înainte frumos. Una pe care nu ar trebui să o numesc «The long night» va fi filmată anul acesta, iar alte două sunt în stadiul de scenario, dar se apropie. Despre ce sunt? Nu vă pot spune. Dar poate ar trebui să consultați «Fire and Blood» și să vă faceți propriile teorii”, a scris Martin, potrivit Deadline.

Autorul seriei „Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, scriitorul George R. R. Martin, a scris pe blogul său personal că HBO are în pregătire trei show-uri, continuări ale serialului fenomen, însă a evitat să dea multe detalii.

