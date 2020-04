Hidroxiclorochina - BUNĂ sau REA pentru COVID-19. TOT ce TREBUIE să știi

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Marte este in cuadratura cu Uranus azi si genereaza o energie puternica ce poate fi comparata cu artificii pe cer, imposibil de nevazut. Este o zi importanta, o zi pentru o constientizare. Luna este in Balanta, o zodie pentru iubire si cooperare intre oameni si la noapte este plina. Marte si...

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

Din cauza deficiențelor provocate de interesul legat de coronavirus, Fundația Lupus din America a solicitat producătorilor de medicamente să își crească producția de hidroxicloroquina, iar Kaiser Permanente nu mai completează prescripțiile de rutină pentru cloroquina, a raportat The Lancet.

Oamenii ar trebui doar să-l ia și să vadă ce se întâmplă? Pacienții cu Lupus folosesc în mod obișnuit medicamentul pentru a-și trata simptomele - pentru unii, nu există nicio alternativă - și este singura terapie cunoscută pentru sindromul Sjögren primar, o altă tulburare autoimună, a spus The Lancet.

Experții nu au sugerat acest lucru din urmă, dar Trump are dreptate că există semne promițătoare. În timp ce specialiștii în sănătate spun că este mai bine să aștepți până când studiile clinice vor determina dacă hidroxiclorochina este sigură și eficientă în tratarea COVID-19, Trump vrea rezultate mai rapide. S-ar putea să nu funcționeze, a spus el, dar nu vrea să aștepte 18 luni pentru a afla.

Este un anti-malarian? Da, dar din 2006, nu a fost recomandată utilizarea în malarie severă. Are valoare de „medicament anti-reumatic care modifică boala", care poate diminua durerea și umflarea artritei, potrivit Colegiului American de Reumatologie. Este utilizat pentru tratarea artritei reumatoide, artritei copilăriei, a unor simptome ale lupusului și a altor boli autoimune.

Care este originea sa? Hidroxiclorochina, cunoscută și sub denumirea de marcă Plaquenil, și analogul său, clorochina, sunt derivate din chinină, pe care chimiștii francezi, în anul 1820, le-au izolat de scoarța copacului cinchona, conform Medicamentelor pentru Malaria Venture. În 1934, oamenii de știință germani au creat clorochina sintetică ca parte a unei clase anti-malariene, a precizat MMV. Hidroxiclorochina este versiunea mai puțin toxică a clorochininei, susține CNN.

