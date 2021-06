HITLER+STALIN: Comuniștii ruși au trimis în lagărele fasciste zeci de mii de evrei

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o data in plus, cu o noua revelatie oferita de inepuizabilul fond de documente detinut de Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova.

Dupa venirea lui Hitler la putere, la 30 ianuarie 1933, numerosi comunisti si antifascisti germani, in marea lor majoritate evrei, si-au parasit tara, gasindu-si refugiul fie in U.R.S.S. - citadela unei utopii, ce parea a-si fi depasit definitia -, fiepeste Ocean. Stalin i-a primit cu bratele deschise pentru ca, dupa un timp, sa ii livreze inapoi Gestapoului. O mie de comunisti si alte 60 de mii de germani care fugisera de nazism au urmat acest traseu dus-intors.

Gestul Kremlinului poate fi subsumat 'antisemitismului de stat' din U.R.S.S.-ul epocii lui Stalin. El este un fel de uvertura la momentul declansarii acestei politici, in august 1942, in plin razboi. Sectia de propaganda a C.C. al P.C.U.S. (b) semnala atunci ca echipa aflata la conducerea Teatrului Bolsoi este 'evreiasca in cvasitotalitatea ei' si lansa o campanie 'pentru puritatea artei rusesti'. O carte aparuta la Paris, in 1998, in traducere, Prisonniers du pharaon rouge (Prizonierii faraonului rosu), semnata de Ghennadi Kostircenko, enumera directiile acestei politici, mentionand cazul Solomon Mihoels, presedintele Comitetului antifascist evreiesc. Creat in 1941, acest organism a fost folosit de Stalin - intr-o sinistra operatie de manipulare - la inceput, pentru a atrage fonduri din strainatate, in speta, S.U.A. Dar odata ce liderul comunist a aflat chiar de la Mihoels personal, despre proiectul de creare a unei Republici autonome evreiesti in Crimeea, presedintele Comitetului avea sa cada victima unui accident de circulatie, inscenat, in ianuarie 1948 de politia secreta. Cu o singura exceptie, toti conducatorii Comitetului antifascist evreiesc au fost impuscati. (La Moscova s-a editat de curand o monografie consacrata lui Solomon Mihoels - 1890-1948.)

In 1949, Pravda infiera cosmopolitismul criticilor de arta si imediat numerosi intelectuali evrei rusi erau acuzati de spionaj in folosul Marii Britanii si S.U.A. In ianuarie 1953, cu doua luni inaintea mortii lui Stalin, cand au fost arestate eminente personalitati ale lumii medicale, in frunte cu profesorul Egorov, directorul spitalului de la Kremlin, care nici macar nu era evreu, asa-numitul complot al 'halatelor albe' incununa politica antisemitismului de stat. Evident, pe fondul unui antisemitism popular traditional, hranit de geloziile particulare sau de rivalitatile profesionale.

Continuarea o găsiți aici