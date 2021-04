Hitler admira la Antonescu caracterul corect care contrasta cu cel al compatrioților săi

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Marea dezamăgire a lui Hitler nu s-a manifestat decât după eliberarea Ducelui de cătree Skorzeny. «Jurnalul» lui Mussolini, care fusese găsit cu acea ocazie și de care Hitler a luat personal cunoștință, a pus caracterul fondatorului fascismului într-o lumină nouă pentru el. În cursul cozeriilor sale, Hitler ne-a dat unele amănunte, subliniind deficiențele și duplicitatea schimbătoare a «leului din peninsulă». Își rezuma dureroasa surpriză prin următoarele cuvinte, rostite cu tristețe: «Mărturisesc că m-am înșelat. Mussolini nu era, totuși, decât un spirit îngust. Am acum dovada incontestabil㻓.

Ce gândea Hitler despre Benito Mussolini: “Aproape până la sfârșit, Hitler a manifestat pentru Mussolini o amiciție profundă și sinceră. Se simțea legat de Duce prin identitatea căilor parcurse. Constata, totuși, cu regret, că Mussolini nu se bucura de o libertate de acțiune la fel de absolută ca a lui, întrucât se afla într-o situație de dependență în raport cu Casa Regală a Italiei. N-a contenit niciodată să-i reproșeze asta. După vizita sa oficială la Roma, în 1937, mi-a povestit că rămăsese înmărmurit văzând cu ce condescendență trufașă fusese tratat Il Duce de regele Victor Emmanuel. Mi-a mărturisit că că trebuise să se constrângă să nu-și suspende voiajul în semn de protest contra umilințelor permanente la care fusese supus Mussolini. La defilarea militară de la Roma, se amplasaseră scaune pentru membrii familiei regale și pentru el, în timp ce Mussolini trebuise să stea în picioare, în spatele lor, pe toată durata manifestației! «Asta m-a revoltat într-o asemenea măsură, încât am fost pe punctul de a provoca un scandal oficial. Doar din stimă pentru Duce n-am dat frâu liber indignării mele în fața unei asemenea lipse de tact și de respect.»

Christa Schroeder a stat zi de zi lângă Hitler din 1933 și până la sfârșitul războiului: 12 ani. Memoriile sale sunt de o valoare excepțională pentru că arată exact cercul interior al puterii din Germania nazistă, cum vedea Hitler lumea pe care avea s-o distrugă și, uneori, lămuresc decizii aparent bizare ale Fuhrerului.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

