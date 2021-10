Hogan, „Blondul” de pe Mateevici?! Gribincea reacționează la dezvăluirile lui Stoianoglo: NU sunt rasist

La opt zile de la ultima conferință de presă a Procurorului General suspendat Alexandr Stoainoglo, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova Vladislav Gribincea vine cu precizări pe marginea dezvăluirilor făcute de către demnitar, în special o expresie: ”Am înțeles că blondul de pe Mateevici este în temă”. Procuratura preciza că mesajul era despre fostul ambasador SUA la Chișinău, Dereck J. Hogan.

Dereck J. Hogan este ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în R. Moldova din 2018. Hogan a fost numit ambasador printr-un decret semnat de Donald Trump, fiind succesorul lui James D. Pettit, numit în 2014 de precedentul preşedinte american, Barack Obama.

Iată ce prezenta Alexandr Stoainoglo la data de 4 octombrie 2021:

Preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova Vlad Gribincea – deși a picat concursul la șefia Procuraturii Generale, se pare că a rămas curatorul Maiei Sandu pe domeniul Procuraturii.



Decembrie 2019 –fiind deja vizat de controale la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari îi raportează lui Gribincea despre remanierile operate de noul Procuror General în sistemul procuraturii, dă apreciere activității acestuia, se plânge pe controalele demarate în subdiviziunea pe care o conduce, raportându-i fiecare pas, numărul și lista de controlori, documente de uz intern. În replică, expertul îl consultă și-i oferă recomandări, cu promisiunea de a-l susține, inclusiv mediatic, sub protecția partenerilor de dezvoltare.



16 decembrie 2019 – V.Gribincea îi expediează lui Viorel Morari: ”ce zici de miercuri, ora 18:00”, propunându-i o întâlnire, citez: ”Vor fi vreo 10 ONG-ști credibili și interesați de domeniu.” Viorel Morari acceptă. Conversația continuă.

18 decembrie 2019 – V. Gribincea îi scrie șefului PA: ”Ne vedem astăzi la 18:00, strada București, 90, of.20, Institutul de Politici și Reforme Europene. Vor fi 10 ONG-ști și jurnaliști de încredere. Ce se vorbește, acolo rămâne. Domeniile principale de interes pentru ei sunt:1.Situația actuală de la PA; 2. Înțelegerea atacurilor lui Stoianoglo din emisiune; 3. Progresul în investigarea furtului miliardului; 4. Investigarea dosarului cu privire la deportarea turcilor și a dosarului privind finanțarea PSRM; 5. Dosarul privind interceptarea ONG-știlor”.

În plus, Gribincea îi sugerează lui Viorel Morari anumite combinații de discreditare a PG. Mai departe, fostul șef al PA face trimitere la declarațiile lui Stoianoglo dintr-un interviu privind caracterul ilegal de repunere a acestuia în funcție și-l roagă pe Gribincea să-i asigure acoperire mediatică în acest sens, citez: ”e posibil de distribuit? Eu vorbesc prin altă mass-media”. Și primește răspuns afirmativ din partea lui Gribincea care menționează: ”Am înțeles că blondul de pe Mateevici este în temă” – făcând aluzie la Ambasadorul SUA la Chișinău.

Astfel, Vlad Gribincea anunță că nu este rasist și nici nu a fost, iar despre expresia în cauză s-a discutat și în cadrul ONG-ului pe care îl conduce. Totodată, acesta aduce scuzele de rigoare față de fostul ambasador SUA.



Nu am fost și nici nu sunt rasist. Nu tolerez rasismul sau orice altă formă de discriminare. Dimpotrivă, asigurarea egalității și combaterea discriminării sunt valori insistent promovate de mine personal, dar și de CRJM, organizația pe care o conduc. Cu toate acestea, am gresit!



Nu aveam nici cea mai mică intenție să ofensez sau să discriminez pe cineva. Atunci când domnul Stoianoglo m-a citat, am înțeles că am folosit o expresie rasistă. Și nici faptul că era vorbă de o corespondență privată, nici că ea a fost prezentată manipulator și cu încălcarea legii nu pot fi o scuză pentru enunțul pe care l-am folosit, indiferent în raport cu cine este folosit!

Atunci când greșesc, recunosc, iar astfel de situații sunt pentru mine lecții din care învăț. Acest caz a fost discutat pe larg și în cadrul CRJM. Au fost luate deja măsuri pentru ca să nu mai fie admise expresii sau comportamente care pot fi percepute drept rasiste.

Pe această cale, vreau să aduc încă o dată scuzele mele profunde Excelenței Sale Dereck J. Hogan dar și tuturor celor pe care i-am dezamăgit. Toleranța și corectitudinea se învață zi de zi. Asta fac eu și îndemn pe toți să facă.



Realitatea.md amintește că la data de 4 Octombrie 2021, Procurorul general Alexandr Stoianolgo a adus acuzații grave unor ONG-uri cu renume din țară. Este vorba despre Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Institutul de Politici și Reforme Europene. Șeful PG informa că cele două ONG-uri i-ar fi organizat agenda publică a ex-șefului Procuraturii Anticorupție Viorel Morari. Mai mult decât atât, Stoianolgo afirmă că fostul său coleg Viorel Morari raporta și cerea sfaturi periodic despre acțiunile sale. Pentru a argumenta cele vociferate, Alexandr Stoianolgo a făcut publice părți din conversațiile dintre Viorel Morari, Vladislav Gribincea și Iulian Rusu.

realitatea.md