Horizon Capital a cumpărat 6.8% din Purcari Wineries cu 7 milioane de dolari

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Lipsa zăpezii din iarnă şi temperaturile ridicate pentru acest anotimp au avut un impact negativ asupra culturilor de cereale şi oleaginoase însămânţate în toamna anului 2019, astfel că în unele zone ale ţării grâul tinde să se usuce. Rapiţa are, de...

La o zi după ce s-a anunţat că procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la dacă și în ce circumstanțe poate fi cercetat preşedintele ţării, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat că există...

După ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza războiului comercial împus de Donald Trump, epidemia de coronavirus din acest an este ultimul lucru de care avea nevoie a doua putere economică a lumii.

Fondatorul și CEO-ul Purcari, Victor Bostan, a adăugat: “ Sunt extrem de bucuros de reîntoarcerea Horizon Capital în acționariatul Purcari, investiție efectuată din ultimul lor fond. Nu aș fi vândut un pachet atât de semnificativ unui alt investitor, dar am făcut o excepție pentru Partenerul lor, Vasile Tofan și echipa sa, cu care am lucrat împreună de aproape un deceniu și care au contribuit imens la succesul Purcari. Mă bucur că vom putea conta în continuare pe ajutorul și plus-valoarea pe care o aduc ei. Avem o serie de proiecte foarte ambițioase în dezvoltare și avându-i pe cei de la Horizon Capital în acționariat, vom crește și mai mult rata de success a acestora, spre beneficiul tuturor părților interesate în parcursul Purcari.”

Lenna Koszarny, Partener Fondator și CEO al Horizon Capital, a comentat: “Vânzând cota noastră în Purcari deținută de EEGF II, un fond din 2008, am demonstrat angajamentul nostru de a livra randamente înalte și exit-uri pentru investitorii noștri. Am fost încantați de multiplul de 3.3 ori suma investită inițial, generat de această tranzacție. Acestea fiind spuse, într-o perspectivă de 3-5 ani, credem într-un potențial foarte mare de apreciere a valorii Purcari, de aceea, când a apărut oportunitatea, ne-am mișcat repede pentru a profita de ea și ne bucurăm să revenim în acționariatul companiei prin ultimul nostru fond, EEGF III. Avem un nivel de ambiție foarte înalt, un obiectiv de randamente pe masură, deci vom continua să fim un partener activ, care generează plus-valoare, rămânând fideli formulei care a funcționat atât de bine în perioada de investiție precedentă.”

Grupul gestionează peste 1,392 hectare de viță-de-vie și operează patru platforme de producere în România și Moldova. Purcari a înregistrat o evoluție excelentă a vânzărilor, demonstrând o rată compusă de creștere anuală (”CAGR”) de 34% în perioada 2015-2018 și obținând cea mai mare marja EBITDA dintre toate companiile vinicole listate, de circa 33%, performanță alimentată de o combinație dintre costuri si preturi atractive, calitatea superioară a vinurilor sale, dar și execuție excelentă a activităților de marketing și comerciale. Compania are o strategie ambițioasă de consolidare a pieții vinicole, cu scopul de a deveni un lider incontestabil în Europa Centrală şi de Est, prin combinarea creșterii organice cu inițiative de M&A. Spre deosebire de piața berii și a băuturilor spirtoase, piața vinicolă rămâne extrem de fragmentată, iar Purcari iși propune să devină liderul consolidărilor în regiune, două tranzacții fiind anunțate recent.

Începând cu Februarie 2018, compania este listată la Bursa de Valori din București, cu simbolul WINE. Purcari este condus de Victor Bostan, care are peste 30 de ani de experiență în domeniul vinicol, fiind susținut de investitori de top instituționali, inclusiv Aberdeen Standard, East Capital, Fiera Capital, Franklin Templeton, IFC și SEB. Purcari este lider în segmentul premium de vinuri în România cu o cotă de piață de circa 25%, este cel mai mare exportator de vinuri din Moldova, livrând în peste 40 de țări.

