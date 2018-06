HOROSCOP // 16 iunie - Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie

Horoscopul pentru 16 iunie 2018



BERBEC

Ai putea primi un dar superb de la viata, dar daca tu singur spui ca nu-l meriti, nimeni nu ti-l da cu forta! Nu cumva te pedepsesti singur pentru o vina care nici macar nu-ti apartine? Prea iti tai singur toate recompensele din lista celor pe care le-ai merita, prea iei pe umerii tai responsabilitati care nu ar trebui sa iti parvina doar tie, spui prea des nu vreau. Invata sa te iubesti mai mult, sa-ti ingadui mai multe, pentru ca viata nu e facuta doar din limite, restrictii, legi, norme severe, refuzuri si usi trantite in nas. Dimpotriva, viata e un dar minunat care are atat de multe de oferit, totul e sa vrei tu sa desfaci ambalajul si sa descoperi ce e acolo pregatit doar pentru tine!





TAUR

Ai motive de bucurie cand vine vorba de cheltuieli, de cumparaturi, de bugetul familiei. Calculul sumar pe care il faci suna promitator si te incurajeaza sa te gandesti la o noua serie de investitii pentru confortul casei tale. Discuti si cu familia despre cumparaturile la care te gandesti si primesti din partea lor numai confirmari ca momentul e potrivit, ca si ei vor acel lucru la care tu visezi, deci merita sa iesiti la cumparaturi. Poate ai ramas cu ceva bani nefolositi si acum e momentul cel mai bun pentru a aduce acasa ceva nou, de care toata lumea se bucura. Ca e un televizor nou sau un obiect de decor, lumea se strange in jurul lui cu veselie.

GEMENI

Nu te poţi detaşa de un conflict care te-a marcat intens şi parcă nu poţi trece peste acest sentiment de greutate pe suflet. Ai vrea să rezolvi problema, ca atare faci o ultimă încercare de împăcare. Poate ai noroc să-l prinzi pe celălalt într-o pasă bună, dar ce te faci dacă acesta e mult prea orgolios ca să accepte mâna întinsă spre reconciliere? Merită totuşi să încerci ca măcar să fii tu cu inima împăcată că ai încercat să faci ceva.

RAC

Foloseste aceasta zi pentru un mic proces de constiinta pentru tine insuti. Chiar daca ai parte de o insomnie de toata frumusetea in urma unei perioade obositoare pentru psihicul tau sau alegi de buna voie doua ore de nesomn in care te concentrezi asupra lucrurilor cele mai ascunse ale sufletului tau, te vei trezi maine cu o atitudine noua de viata si cu multe idei. Se petrece ceva in constiinta ta, in subconstientul tau, in adancul inimii tale care seamana cu o revelatie, cu un raspuns primit de sus. Se formeaza o conexiune mult mai puternica intre tine si cer, deci invata sa rogi, sa chemi, sa ceri in viata ta ceea ce vrei sa primesti!

LEU

Ceea ce, la prima vedere, pare a fi un hop, vei vedea mai tarziu ca era cel mai bun lucru care se putea intampla, ca atare nu privi in jur cu ostilitate. Daca unele planuri nu evolueaza atat de repede sau usor pe cat ai fi dorit, nu e altceva decat un prilej pentru tine de a descoperi cat de capabil esti in momentele cele mai dificile. Daca treci peste un moment mai complicat genereaza o stare de satisfactie si de mandrie personala net superioare decat daca toate ar fi mers ca unse, fara sa depui nici un efort. Vei avea cu ce te lauda la final tocmai pentru ca acest proiect a fost mai greu, altfel nu ai sti sa apreciezi un succes daca ar fi obtinut prea simplu. Ce-i simplu nu-i neaparat si ce-i mai bun pentru tine!

FECIOARĂ

Ai o energie de invidiat ce te ajută să rezolvi ca prin farmec o mulţime de aspecte pe care nu le-ai putut ţine sub control. Ai o zi la dispoziţie pentru a şterge de pe lista ta de restanţe câteva momente care te-au deranjat, care au scos la iveală o latură cu care nu te mândrești, dar azi îţi pui ambiţia la treabă şi le aşezi pe toate la locul potrivit mult mai repede. Parcă ai prinde un val prielnic ce te ajută să-ţi atingi imediat scopul, încât te miri cum de nu ţi-a ieşit la fel de bine şi înainte, dar acum înţelegi misterul: toate la timpul lor.

BALANȚĂ

Te simţi ciudat într-un anturaj cu care nu prea găseşti subiecte comune de discuţie. De obicei nu ai astfel de probleme, dar azi resimţi un puternic blocaj de comunicare, poate din cauza unor persoane care strică atmosfera cu modul lor de a se comporta. Unii sunt tăcuţi şi parcă ai vorbi cu surzii, alţii sunt ca de pe altă planetă şi eforturile tale de a le intra în graţii eşuează, deci trebuie să dai dovadă de multă toleranţă şi flexibilitate în funcţie de caracterele celor cu care intri în contact.

SCORPION

Ai grijă la tertipurile pe care le foloseşti azi pentru a depăşi un moment tensionat, pentru că, deşi pe moment poate te ajută să-ţi atingi scopurile, mai apoi îşi va arăta şi latura negativă. Eşti tentat să promovezi o informaţie greşită, să transmiţi mai departe o minciună sau abordezi o atitudine falsă faţă de restul lumii, dându-le impresia că totul merge perfect deşi nu e deloc aşa. Oricât de greu ar fi să fii sincer şi să spui adevărul în faţă, e de preferat decât să spui celor cu care intri în contact o gogomănie care îţi poate ştirbi şi ţie imaginea şi le poate da şi lor peste cap toate planurile.

SĂGETĂTOR

Cel mai bine e să stai în banca ta şi să-ţi pregăteşti succesul din umbră. Nu face prea mult tam-tam pe seama proiectului pe care îl construieşti cu ambiţie şi răbdare. Aşteaptă să se clarifice situaţia, să ajungi la primele rezultate palpabile, şi abia după aceea să te lauzi cu ce ai realizat. Cele mai de răsunet reuşite sunt cele asupra cărora păstrezi o oarecare undă de mister, făcându-le publice abia după ce se vor materializa. Cât timp eşti convins că te îndrepţi spre rezultatele cele mai bune, e doar o chestiune de timp până se vor arăta concret!

CAPRICORN

Eşti înconjurat de multe figuri feminine care au diverse roluri în treburile tale. Există una care te stimulează, te încurajează să te implici mai mult într-un proiect interesant, pe când alta, poate cu mai multă experienţă de viaţă sau mai matură, te opreşte din elan şi îţi aduce aminte de chestiuni materiale sau pragmatice pe care nu le ai în cea mai bună ordine şi îţi cere să le rezolvi pe acestea mai întâi. Ambele vor avea într-un final un rol important, pentru că îţi vor fi de folos exact aşa cum e mai bine pentru tine: una te împinge de la spate, alta să te trage de mânecă. VĂRSĂTOR

VĂRSĂTOR

Eşti foarte emoţionat de un eveniment care va avea loc în următoarea perioadă. Fiecare clipă care te apropie de acel moment creşte starea de emotivitate, pentru că nu ştii foarte clar ce te aşteaptă. Eşti influenţat de cei din jur care îţi prezintă aceste perspective în lumini foarte contradictorii, ca atare nu ţine cont de povestirile lor, ci vei vedea tu cu ochii tăi cum va ieşi. Dacă ai o atitudine tonică şi încrezătoare, şi rezultatele vor fi excelente. Deci lasă teama şi suspiciunea şi înarmează-te cu tot optimismul de care eşti capabil, deoarece gândirea pozitivă naşte rezultate pozitive întotdeauna!

PEȘTI

Latura duală este bună în unele momente, pentru că te ajută să vezi şi faţa ascunsă a lucrurilor. Chiar dacă ceva nu arată tocmai bine la prima vedere, ajunge doar să-ţi păstrezi firea optimistă şi vei descoperi că orice zonă neagră are şi un punct alb care merită scos în valoare. Totul are şi puncte slabe, dar şi momente de apogeu, şi acestea trebuie valorificate cel mai bine. Orice supărare a fost imediat compensată de fericire, orice coborâş a fost urmat de un urcuş spre maxim, deci nu merită să vezi doar punctele lipsă din bilanț.