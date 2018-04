HOROSCOP // Astrele previn zodia Taur să fie atentă

Suntem in plin weekend si cu o zi inainte de minunata Luna plina roz ce are loc in noaptea de duminica 29 spre luni 30 aprilie. Oriunde te afli in aceasta minivacanta de 1 mai, nu uita sa te uiti la Luna plina ROZ a carei energie este benefica si mult ajutatoare.

BERBEC

Daca ai copii, este foarte posibil sa ii rasfeti astazi. Pana la urma, pentru asemenea zile muncesti asa de mult. Este o zi productiva pentru ca vei putea termina sarcini de munca ce erau in asteptare. O zi plina de eficienta este si pentru profesionistii in domeniul medical si a serviciilor publice.





TAUR

Te poti simti frustrat si naufragiat in probleme de familie astazi. Activeaza-ti si imprastie in jur caldura si grija ta ca sa reparati greseli trecute. Partenerul te sustine si iti da o mana de ajutor ca sa iti revii la o stare mentala pozitiva. Fii la randul tau la fel cu el si mergeti unde duce valul.

GEMENI

Astazi ti se poate stabili o legatura emotionala puternica cu cineva special. Din acest motiv, vei ramane incantat si te vei mandri cu asta tot restul zilei. Cu toate acestea, anumite probleme mici iti pot strica starea de fericire. Poti imprastia tensiunea cu o abordare cu inima usoara.

RAC



Astazi poti realiza ca in aceasta lume materiala totul este judecat dupa aparente si ceea ce nu se vede pare ca nu conteaza in ochii altora. Vei munci din greu ca sa fii vazut si vei tanji dupa atentie. Totusi, ti se sugereaza ca aceasta abordare iti va aduce doar durere; aparenta fizica nu mai conteaza asa de mult dincolo de un punct. Cu toate acestea, nimeni nu neaga faptul ca o infatisare ingrijita si placuta are avantajele sale, insa nu iti lega fericirea doar de acest lucru.

LEU



Astazi o sa sesizezi anumite schimbari in programul zilei. Este o zi buna sa incepi ceva nou pe domeniul profesional sau macar sa stabilesti detaliile. Iti vei concentra mai multa atentie pe personalitatea ta astazi. Vei incerca sa devii o versiune mai buna a ta si sa aduci talentele tale ascunse la lumina. Fa maximul din aceasta oportunitate ca sa iti implementezi planurile.

FECIOARA

O doza neobisnuita de creativitate te va motiva sa faci o calatorie intr-un loc drag inimii tale si sa cunosti oameni noi. Poti avea experiente care te imbogatesc mental si emotional. Dar nu despacheta dupa aceea, posibil sa urmeze o alta aventura pe rol. Vei fi foarte flexibil si adaptabil azi.

BALANTA

Este timpul sa iei ceea ce este deja bun si sa il transformi in ceva si mai bun. Ia aceasta zi ca o zi de a aduce imbunatatiri in viata si in tine. Poate iei in calcul si sa mergi la un curs pe seara, indiferent pe ce tema. Poate e momentul pentru o lectie de salsa, de yoga sau de gatit. Asemenea cursuri iti imbogatesc eficienta.

SCORPION



Cel de-al saselea simt poate sa iti faca minuni astazi. Ai incredere in instinctele tale si munceste calauzit de ele. Lucreaza cu entuziasm si dedicare. Atunci cand presiunea muncii te copleseste, ia o pauza si incarca-te cu energie pasnica cu ajutorul muzicii specifice, soft, de relaxare si de suflet.

SAGETATOR

Antrenat sa faci multe lucruri in acelasi timp, asa cum esti tu defel, astazi ar trebui insa sa iei totul unul cate unul, pe rand. Instinctul va prelua conducerea aproape tot timpul zilei si iti va guverna actiunile. Dar pe cat de ciudata iti poate parea ziua, vei vedea ca la finele ei te vei bucura de rezultat si de faptul ca esti tot tu insuti.

CAPRICORN



Nu multi se pot potrivi cu tine cand vine vorba de a trai un mod de viata sanatos. Dar nu sanatatea este subiectul zilei pentru tine astazi. Pe planul muncii, esti pe cale sa termini proiecte aflate in derulare cu succes iar seful tau care poate a fost furios ca au fost neterminate, va putea admite ca ai facut treaba buna si a meritat asteptarea. In timp ce problemele de bani pot aparea in a doua parte a zilei, mai sunt maruntisuri care te afecteaza prea mult, fara sa fie cazul.

VARSATOR



Esti apropiat de familia ta si acum este o zi buna sa te bucuri de compania celor dragi. Ii vei scoate la cumparaturi, vei iesi cu ei in diverse locuri exterioare placute si ii vei rasfata in orice fel posibil. Manifestarea ta de afectiune spre ei va face minuni, desi te porti asa nu doar pentru ei ci mai ales pentru inima ta.

PESTI



Sfatul zilei pentru tine este sa nu te implici in proiecte sau idei de afaceri noi, din cauza aliniamentului astral nefavorabil. Te vei descurca excelent in lucruri ce nu necesita prea multa creativitate si inovatie. Nu lua partea cuiva cand nu ti se cere, altfel vei avea consecinte neplacute in viitor. Fereste-te sa fii partinitor si sa ai prejudecati la munca, fii obiectiv cand decizi ce este bine pentru tine.