Horoscop // Capricornii pot eșua în relația cu persoana iubită

BERBEC

Foarte irascibili din cauza volumului mare de activități și a faptului că nu sunteți lăsați să lucrați în liniste, puteți intra în conflict atât cu persoana iubită, cât și cu familia. Lipsa de energie suficientă vă scoate parcă din minți!

Sănătate – ●

Bani –●●●

Dragoste –●

TAUR

Senzuali și foarte sensibili, sunteți multumit de multitudinea de șanse sentimentale. Starea de sănătate devine din ce în ce mai bună, așa că nu este exclus să planificați tot felul de călătorii de plăcere. Vise și speranțe.

Sănătate – ●●●

Bani –●●

Dragoste –●●●





GEMENI

Sunteți nemultumit de lipsa relațiilor erotice, sentimentale. Viața vi se pare fără sare și piper, mai ales că prietenii și amicele lipsesc din diverse motive. Apar șanse pentru o aventură, dar vă lipsește energia pentru a le exploata.

Sănătate – ●●●

Bani –●●●

Dragoste –●●



RAC

Mai sentimentali decât de obicei, familiștii vor avea discuții foarte "aprinse" cu persoana iubită, deoarece nu mai pot susține singuri povara activităților cotidiene. Sunteți nevoit să faceți multe drumuri, din care multe fără rost.

Sănătate – ●

Bani –●●●

Dragoste –●●

LEU

Aveți o sănătate problematică, dar sunteți ajutat în continuare de colegi. Familiștii trebuie să își ajute copiii, iar studenții vor să schimbe pe neașteptate profilul studiilor. Majoritatea vor pleca la drum fără organizare prealabilă.

Sănătate – ●●

Bani –●●

Dragoste –●●●



FECIOARA

Familiștii sunt foarte constienți că nu pot fi fericiți fără persoana iubită, iar celibatarii, că este necesar să se căsătorească neaparat. Munciți singur, dar cu real folos pentru a îmbunătăți confortul locuinței proprii.

Sănătate – ●●

Bani –●●●

Dragoste –●●

BALANTA

Aveti putine motive sa fiti fericiti, dar manifestati necontenit aceasta stare. Veti planifica mici calatorii de placere, probabil insotit de persoana iubita. Ar fi de preferat sa nu va destainuiti amicilor, care au propriile planuri.

Sănătate – ●

Bani –●●●

Dragoste –●●



SCORPION

Cei mai multi considera ca li se da o atentie deosebita din cauza banilor, dar in realitate raspandesc o atractie greu de definit, inconfundabila. Este posibila si aparitia unor probleme de sanatate (hepatite ori pneumonii).

Sănătate– ●

Bani –●●●

Dragoste –●●

SAGETATOR

Excesiv de optimisti, vorbiti mult si nu este exclus ca persoana iubita sa se simta la un moment dat frustrata, marginalizata. Tandri si foarte diplomati, ii ametiti pe toti cei din anturaj cu sarmul dv. cuceritor. Noapte de iubire!

Sănătate – ●●

Bani –●●

Dragoste –●●●

CAPRICORN

Puteti esua in relatia cu persoana iubita, in favoarea unor aventuri erotice, care recunoasteti ca este "interzisa". Este posibil de asemenea ca toate relatiile parteneriale sa fie oarecum in pericol (doar cele amicale rezista).

Sănătate – ●●●

Bani –●●●

Dragoste –●

VARSATOR

De obicei tandri, veti face declaratii belicoase si nu va veti pastra calmul nici in fata amicilor ori rudelor apropiate. Soferii trebuie sa fie mai atenti decat pana acum pentru a evita eventualele accidente! Ideile va sunt apreciate de sefi.

Sănătate – ●●

Bani –●●●

Dragoste –●

PESTI

Familistii respecta sfaturile amicale si isi educa cu mai multa severitate copiii. Cu toate ca aproape toti au realizari profesionale exceptionale, raman cam nemultumiti si viseaza la lucruri (si persoane) intangibile. Degringolada!

Sănătate – ●●

Bani –●●

Dragoste –●●●

