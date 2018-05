HOROSCOP // Fecioarele sunt înconjurate de prieteni și admiratori

Fecioarele sunt înconjurate de prieteni și admiratori, Leii au nevoie de izolare

Berbec

Acasa, printre membrii familiei este mare zarva. Probabil, pentru ca esti foarte concentrat pe segmentul profesional, ai lasat cumva in umbra casa si pe cei dragi. Astfel ca reprosurile celorlalti sunt fondate. Sunt momente bune pentru a linisti si lamuri lucrurile in plan familial. Daca le explici membrilor familiei, nevoia ta accentuata de a te remarca la serviciu vei fi inteles si chiar spirjinit pe alocuri.





Taur

Finalul acestei saptamani iti aduce aproape prieteni si rude dragi. Dialogurile vor fi importante, chiar si cu persoane intalnite ocazional sau pentru prima oara. Vei afla informatii deosebite, necesare atat in plan personal, cat si profesional. Tu la randul tau poti fi o sursa de inspiratie pentru ceilalti, oferindu-le chiar fara sa-ti dai seama sfaturi si idei utile. Insa, ar fi bine sa vorbesti putin despre tine si intentiile tale.

Gemeni

Se pare ca vei cheltui destul de mult zilele acestea. Pe de o parte este rost sa primesti bani si cadouri fie dinspre locul de munca, fie de la cei dragi. Insa, pe de alta parte, aminteste-ti ca deocamdata in segmentul financiar exista fluctuatii greu de anticipat. Foloseste strictul necesar si evita investitiile pe termen lung. Cei dragi apeleaza frecvent la ajutorul tau material, dar tu cand ai nevoie, acestia dispar ca prin minune.

Rac

Esti invaluit intr-un farmec deosebit la sfarsitul acestei saptamani. Multi vor fi atrasi spre tine, fie pentru a te admira, fie din curiozitate, fie pur si simplu doresc sa se încarce cu energie de la tine. Insa, tu cu greu faci fata relatiilor cu ceilalti, pentru ca starile tale sufletesti sunt amestecate, nedefinite. Pastreaza o distanta sanatoasa si fata de semeni si fata de situatii care te solicita prea mult. Odihneste-te si plimba-te in aer liber!

Leu

Bine ar fi sa te izolezi la sfarsitul acestei saptamani, sa te odihnesti si sa te gandesti serios la relatiile si situatiile in care esti implicat. Sanatatea si segmentul profesional sunt vulnerabile, de aceea chiar este nevoie sa iei decizii importante. Linisteste-te, detaseaza-te de tumultul cotidian si traseaza alte planuri de viata. Exista in preajma ta oameni care te pot sprijini in diverse moduri, pentru o viata de succes.

Fecioară

Sambata esti inconjurat de prieteni, de sustinatorii din segmentul profesional, dar si de admiratori. Totusi exista posibilitatea sa te simti incomod alaturi de persoanele intalnite, pentru ca acestea au asteptari mari de la tine. Adopta o atitudine naturala, vorbeste strictul necesar si evita provocarile celorlalti. Insa exista oameni in preajma ta care joaca cinstit cu tine si alaturi de care ai sanse sa faci lucruri marete.

Balanță

Oscilezi intre a participa la evenimente cu multa lume si a sta acasa, confortabil, alaturi de cei dragi. In functie de prioritati, alactuieste un program si urmeaza-l intocmai. Provocari importante vor veni si dinspre segmentul domestic si dinspre cel socio-profesional. Din orice situatie ai ceva de invatat si la randul tau, altii invata de la tine. Bucura-te de toate si fii deschis la schimbare si abordarea unui nou stil de viata.

Scorpion

Finalul acestei saptamani te pune in situatii in care intalnesti lume multa, esti nevoit sa vorbesti, sa prezinti diverse teme, sa participi activ la discutii cu oameni eruditi. Procesele mentale sunt accentuate, de aceea fii prudent atat in vorbe, cat si in atitudine si fapte. Unii te vor asculta cu interes, dorind sa invete de la tine cate ceva. Altii vor dori ei sa-ti vorbeasca si sa-ti demonstreze bagajul informational pe care-l detin.

Săgetător

Sambata poti rezolva chestiuni financiare comune cu altii. Planifica-ti bugetul pentru urmatoarele patru saptamani, indiferent de comentariile sau pretentiile celor din jur. Este bine sa-ti asiguri cheltuielile personale si apoi sa-ti oferi sprijinul material. Duminica sunt momente potrivite asimilarii informatiilor, participarii la cursuri de weekend si pentru vizionarea unui spectacol de teatru sau unui film de Oscar.

Capricorn

Sambata vei avea de-a face cu lume diversa. Partenerul de viata si cei profesionali iti ofera tot soiul de experiente la care tu participi mai mult sau mai putin direct. Depinde numai de tine cum vor evolua ulterior aceste relatii. Frâiele segmentului partenerial sunt in posesia ta si, cu putin efort si bunavointa, vei putea gestiona situatiile in favoarea ta, dar si a celorlalti. Duminica, relaxeaza-te si cumpara-ti ceva placut.

Vărsător

Esti foarte ocupat la finalul acestei saptamani. Pe de o parte este vorba despre treburile restante de la serviciu. Insa, pe de alta parte si acasa te asteapta diverse pentru a le rezolva sau membrii familiei au nevoie de prezenta si sprijinul tau moral. Selecteaza-ti atent prioritatile si dozeaza-ti eforturile. Sanatatea este vulnerabila si rapid pot aparea neplaceri serioase. Alimenteaza-te corect, odihneste-te si accepta ajutorul celorlalti.

Pești

O relatie amoroasa iti poate oferi surprize neplacute si astfel sa decizi rapid ca e nevoie sa discuti serios cu persoana iubita si sa schimbi termenii si conditiile de desfasurare a relatiei. Sau decizi sa renunti definitiv la acea relatie. Copiii sunt o alta sursa interesanta de experiente la care este bine sa iei aminte. Relaxeaza-te si orienteaza-ti eforturile spre un hobby.