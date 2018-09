HOROSCOP / 14 septembrie 2018. Această zodie primește o sumă nesperată de bani

Nu accepti faptul ca nu iti iese proiectul asa cum sperai. Te dai peste cap ca sa iti pui in ordine ideile, in asa fel incat sa iasa totul cum vrei. O sa ai parte de succes, insa dupa multe ore de munca.

Primesti o suma de bani. Poate fi vorba despre o prima sau despre o suma pe care ai imprumutat-o acum ceva timp. Te bucuri ca in acest fel o sa iti poti satisface un moft.

In sfarsit, stii ce ai de facut! In urma unei discutii sincere iei cateva decizii impreuna cu partenerul de viata. Fiecare si-a spus parerea si apoi v-ati hotarat.

Termini saptamana cu o veste buna. Este ceva legat de locul de munca si proiectul la care lucrezi de cateva saptamani. Te bucuri enorm ca nu o sa fii nevoit sa lucrezi prea mult in perioada care urmeaza.

In ultima vreme parca nu mai ai rabdare. Vrei raspunsuri pe loc, vrei rezultate imediate, nu vrei sa dai explicatii... Ceva te zoreste si nu stii ce. Poate esti doar surmenat.

Urmeaza cateva zile in care se pot intampla lucruri care vor marca relatia pe care o ai cu persoana iubita. Depinde de amandoi in ce directie vreti sa mearga povestea voastra...

