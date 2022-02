HOROSCOP/ Cele mai norocoase zodii. Acești nativi se vor bucura de succes pe toate planurile în acest an

Mulți speră că 2022 va fi cel mai norocos an al lor și așa va fi dacă ești unul dintre cele patru semne zodiacale despre care vom vorbi în rândurile de mai jos. Potrivit experților în astrologie, cei născuți sub aceste semne vor avea parte de mari schimbări în următoarele 12 luni. Iată tot ce trebuie să știi despre norocoșii zodiacului.

Horoscop 2022. Cele mai norocoase zodii



Nativii se vor bucura de succes pe toate planurile



Balanța, o altă zodie cu noroc



Taur



Pe parcursul anului 2022, Jupiter, planeta norocului, a aventurii și a înțelepciunii. se va afla în poziția ideală pentru a aduce tuturor emoțiile de care au nevoie. La urma urmei, anul începe cu Jupiter în empaticul și imaginativul Pești, care se întâmplă să fie semnul zodiacal pe care îl conduce. Acest lucru îi va oferi lui Jupiter tot ce are nevoie pentru a face din lume un loc mai frumos, mai ales atunci când își va uni forțele cu visătorul și spiritualul Neptun, pe 12 aprilie. Pe măsură ce Jupiter și Neptun devin una, formând o conjuncție care are loc doar o dată la 13 ani, va radia suficientă energie artistică pentru a începe următoarea renaștere. Și pe tot parcursul anului 2022, Jupiter va aduce multă dragoste, romantism și abundență, așa că profită de ea.Scorpionii sunt printre norocoșii anului 2022. Multă multe lupte grele duse, anul acesta va fi unul extraordinar pentru ei pe toate planurile. Bunătatea și spiritul lor deosebit vor fi recompensate de astre din plin. Norocul le va surâde pe plan financiar, vor avea parte de câteva excursii la care au visat mult. Nu vor sta deloc rău nici la capitolul dragoste, pentru că sunt șanse mari ca anul acesta să își întemeieze o familie cu persoana care le este alături sau pe care o vor întâlni în scurt timp. Sunt fericiții norocoși ai loteriei în dragoste.Acești nativi vor avea parte de numeroase reușite în următoarele luni. Cei care și-au dorit mereu să își deschidă propria afacere, visul lor se va îndeplini în sfârșit. Partenerul perfect îl au și pe plan amoros, anul acesta povestea lor trecând la un alt nivel. Răbdarea este cuvântul pe care trebuie să și-l spună mereu în minte. Iar lucrurile bune nu vor conteni în viața lor. Pașii spre succes se fac încet, dar sigur. Răbdarea este cheia.Taurii au avut parte de o viață complexă până acum, iar evoluția lor a avut un preț prea mare, cu multă suferiță. Potrivit astrelor, în acest an lucrurile se vor relaxa pentru ei, dar trebuie să nu mai viseze atât de mult. Li se recomandă să rămână cu picioarele pe pământ și să nu uite că toate se fac la timpul lor. Mai trebuie să aștepte până la succesul uriaș pe care îl speră, dar viitorul sună bine. Pe partea financiară stau mai bine decât s-ar fi gândit, dar vor și mai mult pentru că știu că merită. Ar fi cazul lase în spate prieteniile vechi.