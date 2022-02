HOROSCOP/ Gemenii sunt productivi iar Capriconii nerăbdători

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

„Trinity Spirit”, o navă de producție, depozitare și descărcare a petrolului, a explodat miercuri dimineața în largul coastei Nigeriei. Vasul are capacitatea de stocare de aproximativ 2 milioane de barili de petrol. Deocamdată, cauza accidentului nu a fost încă...

Te poți bucura de puțină evadare. Literatura și studiile te intrigă. De asemenea, ați putea fi atrași de aventurile romantice. Vei simți putere și forță fiind puțin discret. Păstrează-ți misterul.Astăzi veți întâlni o serie de oameni fermecați, dar excentrici. Verificați informațiile pe care vi le furnizați. Există o calitate iluzorie în percepțiile tale despre ceilalți. Bune sau rele, s-ar putea să nu fie exacte. Devii conștient de cât de importante sunt relațiile pentru tine.Organizează-te! Un program ordonat și curățenia vă sporesc bunăstarea și productivitatea. Este, de asemenea, un moment ideal pentru a implementa noi obiceiuri de sănătate. Veți simți dorința de a fi productiv. Munca și proiectele tale aduc satisfacții profunde. Orizonturile tale se lărgesc.Astăzi vă permiteți să vă relaxați și să vă bucurați de plăceri simple. Un nou prieten este afectuos și grijuliu. Artele plastice luminează orele libere. Participați la un concert online, la o piesă de teatru sau la un spectacol de artă. O dispoziție tinerească și capricioasă te înconjoară. Lasă vremurile bune să continue.Vei fi foarte generos cu cei dragi și generos cu achiziții pentru casă. Simțul umorului face toată diferența dacă o situație socială este delicată. Socrii pot exprima idei noi surprinzătoare. Atrageți dragostea și atenția membrilor familiei.Alertă, mintea ta savurează o provocare astăzi. Ți-ar face plăcere să rezolvi o ghicitoare, să joci un joc de cuvinte sau să înveți ceva nou. Unii asociați te vor duce mai departe cu căldura și entuziasmul lor. Dacă simți, totuși, agresivitate, dă-te înapoi.Situația ta financiară este pe cale să se îmbunătățească considerabil. Datoriile sau alte epuizări ale resurselor dumneavoastră se diminuează. Ai fi bine plătit dacă ai căuta un loc de muncă suplimentar. Veți putea avea un nou început financiar. Privește ciclurile repetate în ceea ce privește banii.Simți vindecarea rănilor vechi și deschiderea unor oportunități. Astăzi favorizează o atitudine de amploare. Ridicați-vă standardele și așteptările. Acesta este începutul unui ciclu complet nou de mare creștere. Îmbrăcămintea selectată acum va fi frumoasă și utilă.Există un accent pe psihologie și sănătate mintală astăzi. Dezvolți puterea mentală și emoțională interioară prin faptul că ești sensibil la propriile tale pulsiuni cele mai profunde. Visele și bănuielile psihice sunt abundente. Servirea unuia care are cu adevărat nevoie de ele va fi foarte satisfăcătoare.Viața ta socială este strălucitoare și activă astăzi. Vei fi nerăbdător să cunoști mai bine pe cineva. O prietenie te propulsează către o nouă conștientizare și expresie artistică. Acceptați și emiteți invitații. Faceți sau cumpărați cadouri care sugerează umor și un mesaj personal.Iubirea nouă încălzește zilele reci. Artele oferă plăcere, în special dansul. Este un moment ideal pentru a selecta emblemele și însemnele personale. Vei acorda multă atenție imaginii și reputației tale. Astăzi se încheie cu o euforie veselă. Manierele tale te poartă departe.Veți încerca să împărtășiți idei și cunoștințe alternative pentru a-i ridica pe alții. Mâncărurile străine, obiceiurile și muzica vă încântă. Veți găsi emisiuni TV și radio informative plăcute. Fă-ți timp să citești și literatură de sezon. Rezolvi orice probleme de transport.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

