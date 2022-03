HOROSCOP/ Peștii au parte de o întâlnire neașteptată. Află ce se întâmplă cu zodia ta

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Guvernul britanic a spus vineri, 11 martie, că ar putea confisca în curând un apartament luxos cumpărat cu bani cash de o tânără femeie care are legături cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în cadrul unei noi legi împotriva spălării de bani...

Horoscopul zilei de 14 martie 2022 spune că nativii din zodia Berbecului vor avea parte de o zi productivă. Astrele spun că te simți plină de energie și ești gata să începi săptămâna cât mai frumos. Dacă aveai în plan să mergi la cumpărături în a doua parte a zilei, astrele spun că ar trebui să reconsideri această decizie. S-ar putea să întâmpini probleme de natură financiară în zilele ce urmează.Nativii din zodia Taurului se simt împliniți pe plan personal, scrie Astrology.com. Astrele ți-au pregătit multe surprize frumoase, iar spre seară s-ar putea să ai parte de o vizită din partea unei persoane dragi. Ar trebui să profiți de timpul liber pe care îl ai pentru a face ceva special pentru tine. Meriți să te răsfeți din când în când.Gemenii trebuie să-și pună ordine în viață. Pentru tine ziua nu începe foarte bine. Ai multe lucruri care ți-au rămas nerezolvate, iar presiunea care se resimte asupra ta este tot mai mare. Este timpul să te organizezi mai bine și să nu mai amâni deciziile importante. Concentrează-te cu atenție la ceea ce ai de făcut și acționează în consecință.Nativii din zodia Racului trebuie să învețe cât de important este timpul pe care îl petrec singuri. Ai tendința să te atașezi mai mult decât ar trebui de anumite persoane din viața ta, iar acest lucru te poate afecta mai mult decât poți observa din primul moment. Atunci când rămâi singură experimentezi stări de anxietate, motiv pentru care ești întotdeauna în căutarea companiei unei persoane.Astrele îi sfătuiesc pe nativii din zodia Leului să-și seteze așteptări realiste. Dacă ți-ai propus să faci mai multe lucruri simultan, ar trebui să-ți organizezi foarte bine timpul pentru a avea rezultate cât mai bune. Cu toate acestea, deși ești o zodie de foc extrem de puternică, ar trebui să încerci să-ți oferi un răgaz din când în când și să înveți să rezolvi lucrurile importante pe rând.Horoscopul zilei de 14 martie 2022 spune că nativii din zodia Fecioarei vor avea de luat câteva decizii importante. Astrele te sfătuiesc să-ți asculți intuiția, dar să nu te bazezi în totalitate pe aceasta. Fii rațională și pune în balanță urmările alegerilor tale. În cea de-a doua parte a zile s-ar putea să primești un apel de la o persoană importantă care îți va propune o nouă colaborare. Depinde doar de tine dacă te simți pregătită pentru a accepta o nouă provocare.Balanțele au probleme în relația de cuplu. Zodiile care sunt într-o relație de lungă durată s-ar putea să înceapă câteva discuții care le vor aduce doar dificultăți de comunicare. Dacă lucrurile nu mai funcționează pentru tine și partenerul tău este momentul să iei o decizie astfel încât să vă fie bine amândurora. Nu te teme să-ți faci sentimentele cunoscute. Astrele spun că vei trece cu bine peste această perioadă tensionată din viața ta.Soarele va forma o conjuncție armonioasă în casa prieteniei și te va influența în mod pozitiv. S-ar putea să întâlnești câteva persoane care vor ajunge să joace un rol important în viața ta. Fii deschisă la oportunități și nu te teme să-ți lărgești cercul de prieteni. În timp vei observa că socializarea te va ajuta să te dezvolți atât pe plan personal, cât și profesional.Horoscopul zilei de 14 martie 2022 spune că nativii din zodia Săgetătorului mai au de învățat câteva lucruri importante înainte de a încerca să pornească singuri în lumea antreprenoriatului. Nativii care au în plan un proiect pe cont propriu trebuie să fie foarte atenți al deciziile pe care le iau și să studieze în detaliu piața de competitori. Astrele spun că nu este un moment potrivit pentru a face investiții majore.Nativii din zodia Capricornului se vor bucura de o zi productivă. Astrele spun că reușești să te mobilizezi foarte bine și duci la bun sfârșit to ceea ce ți-ai propus. Cu toate acestea, încearcă să nu uiți cât de important este timpul pe care îl petreci pentru a te relaxa. Ai nevoie de o pauză din când în când pentru a funcționa la capacitate maximă. Astrele te sfătuiesc să fii foarte atentă la planurile de călătorie pe care ți le-ai făcut. S-ar putea să nu fie cel mai potrivit moment pentru a pleca departe de casă.Horoscopul zilei de 14 martie 2022 spune că nativii din zodia Vărsătorului trec printr-o perioadă delicată din viața lor. Astrele îi sfătuiesc pe Vărsători să nu sară la concluzii pripite și să asculte cu atenție ce au de spus oamenii din viața lor. S-ar putea ca o neînțelegere mai veche dintre tine și o persoană din viața ta să reiasă la suprafață. Încearcă să rezolvi acest lucru cât mai repede cu putință.Nativii din zodia Peștilor s-ar putea să primească o vizită neașteptată. Astrele spun că în cea de-a doua parte a zilei vei primi o veste foarte bună de la o persoană importantă din viața ta. Ar trebui să te bucuri mai des de astfel de momente și să-ți rezervi mai des timp pentru a socializa. Ești o zodie de apă care adoră să fie înconjurată de familie și cei apropiați.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

