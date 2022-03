HOROSCOP/ Peștii se gândesc la vacanță. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că Rusia are mai multe motive în baza cărora poate folosi arme nucleare.

Oligarhul rus Roman Abramovici a acționat că a trimis neoficial al președintelui rus Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, scrie publicația britanică The Times. Miliardarul...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un referendum în care locuitorii din Osetia de Sud vor vota pe tema aderării la Rusia ar putea avea loc în lunile mai-iunie a acestui an. Acest lucru a fost anunțat de prim-vicepreședintele Comisiei Dumei de Stat pentru afacerile CSI, Victor Vodolatski, scrie TASS.

Trupele rusești din Ucraina au recurs la a folosi fân, covoare și crengi pentru a-și camufla vehiculele, experții afirmând că imaginile arată o lipsă de pregătire uluitoare din partea forțelor armate ale Moscovei, scrie The Washington Post.

Imediat după intrarea soldaţilor ruşi în Ucraina, la 24 februarie, specialişti din diverse domenii (istorici, politologi, psihologi etc.) au încercat să intre în mintea unui om care a declanşat un război de agresiune specific altor epoci şi de neimaginat în Europa...

Horoscopul zilei de 31 martie spune că este o zi a sfârșiturilor, dar și a noilor începuturi. Luna intră în casa motivației și te influențează în mod pozitiv pentru a-ți putea urma idealurile în viață. Ai șanse mari ca astăzi să te bucuri de reușite pe plan profesional. Fii muncitoare și nu rata oportunitățile atunci când îți ies în cale.Prieteniile sunt extrem de importante pentru tine și ai întotdeauna grijă să-ți alegi cu atenție oamenii din viața ta. Dai dovadă de loialitate și suferi enorm atunci când descoperi că una din persoanele din cercul de apropiați a încercat să-ți trădeze încrederea. Încearcă să nu te lași pusă la pământ de acest incident și să mergi mai departe.Ai multe lucruri de făcut și foarte puțin timp la dispoziție. În cele din urmă începi să-ți dai seama în ce direcție ai vrea să se îndrepte viața ta. Încearcă totuși să faci lucrurile pe rând și să nu te lași influențată de părerile celor din jur. A cea mai bună decizie pentru viitorul tău și învață să fii răbdătoare, scrie YourTango.com.Aspirațiile tale sunt întotdeauna înalte, iar atunci când îți dorești ceva cu adevărat îți îndrepți toată energia și toate resursele în acea direcție. Astrele spun că vei avea parte de o zi productivă, iar motivația ta va fi cu atât mai mare. Ai în față un viitor strălucit, nu renunța cu ușurință la ceea ce-ți dorești.Adori să primești atenție din partea oamenilor din jurul tău. Acest lucru poate fi observat cu precădere pe parcursul zilei. Cu toate acestea, s-ar putea să-ți dai seama că nu toți oamenii din viața ta au cele mai bune intenții în ceea ce privește prietenia voastră. Mulți își doresc să profite de anumite situații pentru a avea anumite beneficii. Încearcă să renunți la prieteniile toxice și la cei care nu aduc un plus de valoare în viața ta.Horoscopul zilei de 31 martie 2022 spune că dinamica relațiilor de dragoste și a parteneriatelor s-ar putea să treacă printr-o schimbare în viața ta. Este posibil să experimentezi un fel de distanță față de persoanele pe care obișnuiai să le vezi ca fiind foarte apropiate de tine. Ai nevoie de spațiu și timp pentru a-ți pune în ordine gândurile. Profită de această situație în avantajul tău și pregătește-ți agenda pentru zilele ce urmează.Atunci când lucrurile nu merg exact așa cum ți-ai dorit ai tendința să te panichezi și să pierzi din vedere imaginea de ansamblu. Încearcă să-ți pui ordine în viață și să fii mai cumpătată. Astrele spun că s-ar putea să te confrunți cu probleme serioase din cauza banilor dacă nu vei învăța să fii mai chibzuită în zilele ce urmează, notează catine.ro.Este ușor să pierzi simțul realității atunci când te îndrăgostești, iar tot ceea ce faci este să te gândești la viitorul tău și al partenerului tău. Încearcă să nu lași această situație să te controleze și să profiți la maximum de fiecare moment. Trăiește prezentul și lasă viitorul să vină împreună. Trebuie să înveți să fii realistă cu privire la așteptările pe care ți le faci față de oamenii din viața ta.Horoscopul zilei de 31 martie 2022 spune că nativii din zodia Săgetătorului au parte de o zi extraordinară pe plan profesional. Ești o zodie de foc puternică și îți dorești să ai parte de cele mai frumoase momente. Astăzi te bucuri de toată atenția pe care o primești de la cei din jur. S-ar putea să primești o ofertă de nerefuzat, asumă-ți responsabilitatea și nu te teme să deschizi un nou capitol în viața ta.În mijlocul unei conversații importante, ai tendința să preiei inițiativa și să duci discuția în direcția în care îți dorești. Astrele te sfătuiesc să fii foarte atentă la relațiile pe care le ai cu ceilalți și să fii deschisă la opiniile celorlalți. Învață să asculți cu atenție și să nu treci al concluzii pripite.Chiar dacă te confrunți cu probleme financiare în această perioadă, astrele spun că vei avea câștiguri mult mai importante pe plan personal. Emoțional ești într-un loc foarte bun. Viața ta merge în direcția în care îți dorești și știi că poți face orice atunci când îți dorești un lucru cu adevărat. Continuă să muncești la visul tău, iar lucrurile se vor aranja și pe plan financiar.Horoscopul zilei de 31 martie 2022 spune că nativii din zodia Peștilor sunt nerăbdători să plece în vacanță. Astrele spun că este momentul potrivit pentru tine să te detașezi de la viața cotidiană și s faci ceva care să te relaxeze. Ai muncit destul de mult în ultima vreme, ar fi timpul să uiți de griji și să te bucuri de timpul petrecut alături de persoanele dragi din viața ta.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

