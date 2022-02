HOROSCOP/ Peștii vor avea nevoie de o pauză, iar racii de schimbare

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Luna februarie va fi un moment minunat pentru a crea noi proiecte importante. Veți coopera activ cu alte persoane pentru a implementa ideile care vă atrag, atât ale dvs., cât și ale altora. Relațiile cu prietenii vor fi și ele în centrul atenției dvs., ceea ce va fi deosebit de important în această perioadă. Vă va plăcea să fiți înconjurați de semenii dvs., să vă angajați într-o activitate comună, poate un hobby sau o colaborare. Pe plan carieristic, februarie vă va oferi noi oportunități și combinații neobișnuite. Înainte de a lua orice decizie, cântăriți argumentele pro și contra. Concentrați-vă pe un lucru important, stabiliți-vă priorități și nu acordați atenție detaliilor. La serviciu, relațiile cu superiorii pot fi dificile. Fiți răbdător și continuați să vă urmați principiile. În cele din urmă, totul va merge conform planului dvs. În viața privată, reprezentanții familiști ai semnului se pot confrunta cu conflicte cauzate de activitatea lor excesivă de muncă. Indiferent cât de mult ați vrea să obțineți o promovare sau o creștere a veniturilor, nu ar trebui să sacrificați interesele celor dragi. Nativii liberi au șanse destul de mari de a întâlni jumătatea la sfârșitul acestei luni.În cea mai mare parte a lunii februarie vă veți focusa asupra impresiei pe care o faceți celorlalți, ce spun ei despre dvs., cum se raportează ei la ceea ce faceți și succesele dvs. Puteți deveni deosebit de sensibil la critici, vă veți aștepta la o recompensă echitabilă pentru munca dvs. și la o evaluare corectă a realizărilor dvs. de viață. În prima jumătate a lunii posibil să vă ocupați de propria dvs. formare sau să învățați pe cineva despre ceea ce faceți, transmițându-i cunoștințele și experiența. În a doua jumătate a lunii, încercați să nu acordați prea multă atenție lucrurilor mărunte, deoarece s-ar putea să pierdeți din vedere ceva foarte important. Stabiliți-vă un obiectiv și mergeți spre el fără să vă uitați în jur. Este posibil în această perioadă să aveți niște negocieri dificile, în care vă veți asuma întreaga responsabilitate pentru consecințele probabile. Către sfârșitul lunii, vă așteaptă o sumă de bani. Pe plan personal, nativii familiști ar trebui să încerce să evite situațiile conflictuale. Discutați cu calm ce vă deranjează, încercați să vă înțelegeți și să vă iertați reciproc. Reprezentanții liberi ai semnului au șansa să-și cunoască sufletul pereche în timpul unei călătorii.În luna februarie deveniți mai ambițioși, dornici de a dobândi noi cunoștințe și de a călători. Veți manifesta interes pentru orice subiecte care vă permit să priviți lumea mai larg, să vedeți ce este inaccesibil celorlalți. Activitatea colectivă în această perioadă este mult mai preferabilă decât cea individuală. Dacă începeți să lucrați singur la un nou proiect, s-ar putea să întâlniți unele obstacole. Pentru ca lucrurile să meargă bine, conectați la proces colaboratori. În prima jumătate a lunii, puteți efectua mai multe tranzacții financiare de succes sau speculații la bursă. În a doua jumătate a lunii, este posibil să descoperiți că cunoștințele existente nu sunt suficiente pentru dvs. și, prin urmare, să decideți să vă continuați educația sau să vă înscrieți la unele cursuri de specialitate. Unii reprezentanți ai semnului vor avea ocazia să-și extindă afacerea și poate chiar să o aducă la nivel internațional. Pe plan personal, nativii familiști trebuie să acorde o atenție sporită relațiilor intime. Este timpul să încercați ceva nou sau să spuneți partenerului dvs. despre dorințele secrete. Gemenii singuri, au șansa de a începe o poveste de dragoste cu un partener care se va dovedi destul de statutar sau bogat.Luna februarie este timpul schimbărilor. Ele pot viza atât propria personalitate, cât și mediul înconjurător. Tratați-l pozitiv, ca pe o oportunitate de a scăpa de tot ceea ce vă complică viața sau pur și simplu nu vă avantajează. De asemenea, s-ar putea să confruntați cu unele temeri personale profunde, cu propriile blocaje psihologice care ar trebui rezolvate. Prima jumătate a lunii este excelentă pentru negocieri, încercări de rezolvare a problemelor existente în relațiile dvs. cu partenerii de afaceri, colegii, investitorii și clienții. Poate că veți primi unele informații care vă vor face să vă gândiți profund și să trageți concluziile necesare. La mijlocul lunii, în colectivul dvs. poate izbucni un conflict. Stați departe de epicentrul său și nu luați parte. În a doua jumătate a lunii februarie veți afla un secret și nu neapărat că acesta poate să vă placă. Ascultați-vă intuiția. Ea vă va spune în cine puteți avea încredere și ce oferte este mai bine să refuzați. În viața privată, reprezentanții familiști nu ar trebui să ia o decizie de unul singur, acum este momentul în care este mai bine să împărțiți responsabilitățile. Nativii liberi au toate șansele să aibă o poveste de dragoste furtunoasă, doar că nu ar trebui să forțați lucrurile și să trageți alesul la altar.În luna februarie veți avea nevoie în mod special de sprijinul și energia altor oameni, iar aceștia, la rândul lor, ar putea avea nevoie de sprijinul dvs. Pe plan profesional, prima jumătate a lunii este potrivită pentru lucrul cu documentația. În afaceri va prevala abordarea practică, care vă va ajuta să utilizați rațional resursele disponibile și să vă atingeți obiectivele. Cel mai bine acum este să vă concentrați pe lucruri simple, de rutină, care nu necesită o atenție specială. Nu luați decizii responsabile. Posibil să fiți îngrijorat de sănătatea dvs. și să vă hotărâți să vă examineze de un medic. Mijlocul lunii este favorabil din punct de vedere financiar și din punct de vedere al proiectelor promițătoare, deși nu totul se va realiza imediat. În a doua jumătate a lunii veți fi preocupat de cooperarea cu alte persoane. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru a căuta noi parteneri de afaceri, investitori sau clienți. Poate că veți atrage câțiva dintre prieteni în afacerea dvs. Pe plan personal, reprezentanții semnului vor căuta sprijin în partenerul lor. Ideile dvs. se vor reflecta în el ca într-o oglindă, ceea ce vă va ajuta să vă înțelegeți mai bine pe sine. Pentru a consolida relația, se vor dovedi utile inovații în sfera intimă. Nativii singuri se vor bucura de o cunoștință interesantă. Noua persoană va face o impresie foarte puternică, iar dvs. veți dori să o cunoașteți mai bine. Dar nu ar trebui să grăbiți lucrurile. Lăsați-l pe alesul dvs. să facă primul pas spre apropiere.În luna februarie vă trebui să vă focusați pe sarcinile zilnice, lucru, care este complet normal pentru dvs. Vă veți face cu ușurință munca, pentru că acum sunteți mai concentrat și atent chiar și la micile detalii. La serviciu încercați să vă consolidați mai ferm pozițiile câștigate. Multe vor depinde de protectori. Este necesar să mențineți relații bune atât cu superiorii, cât și cu prietenii influenți și cunoscuții. Ajutorul lor sau chiar doar sfatul, poate influența în mare măsură dezvoltarea ulterioară a evenimentelor. Fecioarele a căror activitate profesională este legată de creativitate, vor avea un succes deosebit în februarie. Veți obține un premiu meritat, câștiga simpatie, deveni favoriți și vă veți face drum către publicul larg. Doar că nu uitați de cei care v-au fost aproape, v-au însoțit și au participat la proiectele dvs. În viața personală a nativilor familiști începe o perioadă de liniște și înțelegere reciprocă. Pentru unele cupluri, sentimentele vor izbucni cu o vigoare reînnoită. Reprezentanții semnului care încă sunt singuri, astrele vă sfătuiesc să nu fiți timid și să faceți primul pas spre a vă apropia de persoana care vă place.Luna februarie poate deveni fericită și lipsită de griji pentru dvs., când puteți să vă relaxați și uita de toate problemele. Cu toate acestea, nu neglijați îndeplinirea sarcinilor de serviciu și treburile casnice. La locul de muncă veți putea arăta cea mai bună parte a dvs., iar această circumstanță nu va întârzia să influențeze atitudinea superiorilor și colegilor față de dvs. Nu lăsați succesul să vă uluiască, abțineți-vă de la manifestări de trufie. Tranzacțiile care vor fi efectuate în prima jumătate a lunii vor avea succes și vor ajuta la încheierea cooperării cu partenerii de afaceri pentru o lungă perioadă de timp. A doua jumătate a lunii este favorabilă pentru lansarea unei noi companii de publicitate, care va avea un succes deosebit. De asemenea, reprezentanții semnului ale căror activități sunt legate de creativitate vor avea succes. În viața personală, partenerul dvs. va avea nevoie de atenție și complimente. Ieșiți mai des în lume, comunicați cu prietenii și cunoștințele. Temele comune, interesele similare vor ajuta la depășirea divergențelor care apar în relația cu partenerul dvs. Balanțele solitare în această perioadă vor fi prietenoase, dar nu prea comunicative, ceea ce poate face puțin dificilă întâlnirea cu oameni noi.Atenția dvs. în luna februarie se va concentra în principal pe casă și familie. Probabil că veți prefera să stați acasă acum chiar dacă primiți o invitație să mergeți undeva, să faceți treburi casnice, să rezolvați unele probleme de zi cu zi sau să vă decorați casa, încercând să o faceți mai confortabilă și mai sigură. La locul de muncă stăruiți-vă să faceți ordine, să rezolvați documentația. În prima jumătate a lunii, activitatea dvs. va avea un tempou dinamic – va trebui să soluționați mai multe probleme urgente deodată, să scrieți scrisori și mesaje, să dați constant apeluri telefonice și, eventual, să faceți deplasări scurte. În a doua jumătate a lunii, situația se poate schimba ușor, din anumite motive, poate fi mai convenabil să lucrați de acasă, unde va fi necesară prezența dvs. În această perioadă puteți chiar să vă gândiți la crearea unei afaceri de familie sau să solicitați sfaturi și ajutor de la rude. Pe plan personal, este necesar să vă asigurați că sentimentele nu au prioritate față de rațiune și să învățați a vedea pozitivul chiar și în situații aparent sumbre. Evenimentele acestei luni vor deschide o nouă etapă în destinul dvs. Probabil că veți pierde ceva, dar veți obține mult mai mult. Nativii solitari vor avea parte de o cunoștință fatidică în a treia decadă a lunii februarie, inclusiv virtuală.În februarie va fi deosebit de ușor să vă adaptați la diferite circumstanțe și persoane care pot apărea în viața dvs. Poate că acest lucru se va datora dorinței de a învăța și obține o experiență nouă. În domeniul activității profesionale este mai bine să lucrați cu cineva în pereche. Bazându-vă pe un coleg de încredere și calificat, veți atinge obiectivul mult mai repede. În cazul în care doriți să schimbați locul de muncă, noua alegere poate fi una bună. Cei angajați în propria afacere, pot încerca ceva nou. Doar asumați-vă riscuri, iar orice risc poate fi calculat. Este o chestiune de efort și dorință. În a doua jumătate a lunii, veți face schimb activ de idei cu alte persoane și poate veți lua parte la o conversație întâmplătoare din care veți învăța ceva extrem de util. Pe plan personal, fiți corect în comunicarea cu partenerul dvs. Încercați să nu fiți cicălitor, nu vă supărați și nu vă plângeți de viață. Cuvintele dure pot răni mai mult decât acțiunile. Manifestați blândețe și nu testați relațiile deja stabilite. Reprezentanții solitari ai semnului nu trebuie să fie dispersați, dar să se concentreze asupra unui singur potențial partener, altfel nimic nu va funcționa.Atenția dvs. în februarie se va concentra pe abordarea materialistă a vieții, prin care veți căuta securitate materială și emoțională. Poate că veți lua în considerare și posibilitatea unei creșteri ulterioare a carierei, care vă va permite să creați o bază mai puternică pentru existența dvs. Este posibil ca prietenii să vă ajute să urcați pe scara carierei. La locul de muncă, nu renunțați la nicio idee care vă vine. Încercați să le implementați pe fiecare, dar nu pe toate deodată. Acesta este un moment minunat pentru experimentare și creativitate. Puteți dezvolta direcții existente sau pune bazele pentru altele noi. Dacă sunteți angajat într-o afacere personală, încercați noi metode pentru a vă atinge obiectivul, fiți perseverent cu partenerii și neconciliabil cu concurenții. Pe plan personal, relația dvs. romantică sau căsnicia va fi destul de calmă. Nu sunteți deloc pregătit pentru conflicte acum. Veți încerca să le stingeți din răsputeri, chiar dacă asta presupune renunțarea la unele dintre dorințele sau preferințele dvs. Nativii liberi ar trebui să fie pregătiți pentru schimbări la mijlocul lunii. Dar pentru aceasta poate fi necesar să faceți singur primul pas. Pentru această decizie nu va trebui să regretați.În luna februarie atenția dvs. se va concentra pe autoexprimare într-o varietate de moduri, fie că este vorba de aspectul dvs., de job sau hobby. Posibil că în această perioadă să fiți nevoit să vă asumați rolul de lider din cauza unor circumstanțe. În același timp, va trebui să vă mențineți propria mândrie sub control. De asemenea, veți avea o șansă reală de a urca pe scara carierei, oportunitatea de a lansa un proiect de afaceri major, de a atrage noi parteneri. Veți deveni mai rapid și mai eficient în rezolvarea problemelor care apar în procesul muncii. Dacă sunteți angajat într-o afacere personală, încercați să fiți mai persistent, dar va trebui să schimbați semnificativ unele strategii locale, altfel pur și simplu nu veți putea progresa. Poate că ar trebui să vă gândiți la extindere, și nu doar să vă gândiți, ci să începeți chiar acum. Acesta este un moment potrivit și pentru a dezvolta un nou brand al companiei dvs. Pe plan personal, reprezentanții familiști ai semnului vor simți o oarecare răcire în relație. Explicați-i partenerului că vreți să fiți în intimitate cu sine pentru o vreme. Acest timp îl puteți dedica, de exemplu, autoanalizei. Nativii singuratici vor putea să-și întâlnească sufletul pereche în timpul deplasărilor de afaceri, călătoriilor de vacanță sau în anumite circumstanțe dificile de viață.În luna februarie veți dori să petreceți mai mult timp în singurătate pentru a vă putea gândi la situația care se dezvoltă în viața dvs., pentru a face o introspecție, pentru a vă asculta senzațiile lăuntrice. În acest moment preferați să rămâneți în umbră, în fundal, fără nicio dorință de a ieși în lumină. Aceasta va fi un fel de pauză de care aveți nevoie pentru a acumula energie pentru realizările viitoare. Cu toate acestea, în domeniul activității profesionale este necesar să fiți perseverenți și intenționați. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu renunțați. Cu stăruință, puteți depăși orice provocare. Luptați împotriva circumstanțelor, căutați soluții, credeți în propriile forțe. Doar cei care vor vedea partea bună în toate își vor putea îndeplini visele. Pe plan personal, nativii familiști se vor bucura de momente plăcute alături de partener. Aveți încredere în alesul dvs., nu fiți gelos în zadar și nu ofensați cu suspiciunea dvs. Va-ți testat deja relația, este timpul să savurați frumosul. Reprezentanții solitari ai semnului au toate șansele să găsească o cunoștință interesantă în cercul deja format de comunicare sau prin intermediul site-urilor de socializare.Sursa: ea.md

