HOROSCOP/ Săgetătorii se îndrăgostesc, iar nativii zodiei Leu au nevoie de o pauză

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Trupele rusești au lansat un atac aerian asupra maternității și spital de copii din orașul ucrainean Mariupol, iar clădirea a fost distrusă complet, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy, precizând că mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături,...

Două din cele 3 minore trimise pe banca acuzaților după ce au umilit și bătut o adolescentă, la Ciocana, au fost recunoscute vinovate de instanță, pentru săvârșirea infracțiunilor incriminate și au fost condamnate la 1 an și, respectiv, 4 luni de închisoare. Totuși,...

”Vladimir Putin este izolat și mort din punct de vedere moral. Se transformă într-un Stalin al secolului 21, recurgând mai mult ca oricând la minciuni, violență și paranoia acasă”, scrie publicația The Economist cu referire la Hotnews.ro.

Nu uitați de importanța vitală a gândirii clare, a discuției sensibile și a liniilor deschise de comunicare în absolut orice, indiferent dacă preocupările voastre sunt intens personale sau publice și profesionale.Nu există timp ca prezentul pentru a rezolva problemele financiare și a revendica prosperitatea pe care o meriți. Elaborează planuri de cheltuieli și economii în următoarele zile și împărtășește-ți ideile cu partenerii după ce te-ai hotărât.Poziția lunară de astăzi indică un moment în care vă puteți retrage și vă puteți odihni, reîncărcându-vă bateriile pentru a fi pregătit de orice obstacol viitor. Pentru a face acest lucru, totuși, poate fi necesar să renunțați la unele dintre responsabilități.Dacă tensiunile izbucnesc, ele pot fi dificil de controlat, în principal pentru că problemele vor fi ascunse în spatele unor confuzii și neînțelegeri. Călcați cu prudență, totuși, și veți evita cu ușurință astfel de capcane. Anticipând viitorul îl poți schimba în avantajul tău.Aspectele lunare provocatoare vă sfătuiesc să nu contați că anumite tranzacții vor fi finalizate la timp. O scurtă pauză vă poate face bine, permițându-vă să mergeți mai departe și să finalizați preliminariile sau să legați capete libere. O întârziere este la fel de bună ca o odihnă.Ascultați rațiunea și acceptați că partenerii doresc și ei să rezolve problemele comune. În curând, s-ar putea să vă așteptați să primiți mulțumiri pentru eforturile anterioare sau laude pentru eforturile dumneavoastră de succes. O astfel de apreciere nu este mai mult decât meriți. Cu siguranță vă va spori încrederea.Luna inaugurează acum o nouă perioadă de trei luni de succes și împlinire, cel puțin pentru toți nativii care sunt capabili să privească partea bună. Domeniile specifice care vor beneficia includ tot ceea ce are de-a face cu călătoriile, educația sau legea. Totul este o chestiune de a te alinia la imaginea de ansamblu.Zodia ta are asocieri mai puternice cu banii decât multe dintre celelalte și cred că, după ziua de astăzi, vei începe să simți cum se activează sensibilitatea ta de afaceri. Din punct de vedere emoțional, pasiunile tale vor fi mai alerte, vei căuta o provocare într-o relație.Cei dintre voi cu planuri majore, fie că sunt personale sau profesionale, ar trebui să atingă un punct satisfăcător. În dragoste, vei prefera compania unor însoțitori din trecut decât noile provocări. Acum este momentul să vă îndrăgostiți. Ai multe de învățat de la oamenii care au trăit deja experiențele pe care tu abia le întâmpini.Se pare că munca sau responsabilitățile tale similare sunt pe cale să crească drastic. În ansamblu, aceasta va fi o evoluție binevenită, chiar dacă s-ar putea să fii surprins de rata schimbării. Se pare că se întâmplă multe în acest moment, ceea ce te duce pe un drum mai pozitiv.În următoarele două zile, Luna puternică și emoționantă vă va veni în ajutor, permițându-vă să depășiți orice impas și să treceți peste orice obstacole, chiar și peste cele care păreau de netrecut. Este ciudat cât de repede se schimbă circumstanțele când privești din altă perspectivă.Cei dintre voi care vizează îmbunătățiri interne vor găsi evenimente în următoarele zile utile și liniștitoare, deși schimbările majore, inclusiv mutarea de acasă, sunt plănuite, par să existe puține semne de mișcare reală și sigură.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)