HOROSCOP/ Săgetătorii sunt sfătuiți să aibă grijă de sănătate. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Occidentul s-a ferit, după 1990, să condamne comunismul așa cum condamnase nazismul. Dacă ar fi făcut-o, n-ar fi acceptat să joace leapșa de-a democrația cu un locotenent-colonel KGB ajuns președinte al Rusiei și nu am fi ajuns unde suntem astăzi, spune Gabriel Liiceanu.

Oficialii serviciilor secrete americane au descoperit că rachetele balistice lansate de Rusia în Ucraina conțin o surpriză: momeli care păcălesc radarele de apărare antiaeriană, scrie The New York Times cu referire la Jurnal.md.

Horoscopul zilei de 15 martie 2022 spune că nativii din zodia Berbecului au parte de o zi liniștită pe toate planurile. Astrele spun că ar trebui să profiți de timpul liber pe care îl a pentru a face ceva special pentru tine. Ar fi momentul să începi să investești mai multe resurse în pasiunile tale, te sfătuiește Astrology.com.Nativii din zodia Taurului trebuie să se odihnească mai mult dacă își doresc să aibă un randament cât mai bun în ceea ce și-au propus să facă. Astrele spun că nu este momentul să-ți asumi mai multe responsabilități decât ai în prezent. S-ar putea ca stresul să te afecteze mai mult decât ai fi putut anticipa, iar starea ta de sănătate să aibă de suferit.Horoscopul zilei de 15 martie 2022 spune că nativii din zodia Gemenilor trebuie să fie foarte atenți la oamenii din viața lor. Ai tendința să-ți proiectezi idealul într-o anumită persoană, iar de cele mai multe ori ajungi să fii dezamăgită atunci când descoperi că lucrurile stau cu totul diferit. Poate că este timpul să-ți setezi niște așteptări mai realiste sau să încerci să nu te mai atașezi de oamenii care nu se ridică la standardele tale.Este timpul să faci o alegere în ceea ce privește cariera ta profesională. Dacă nu te simți fericită c ceea cei ai în prezent, ar fi timpul să faci o schimbare. Chiar dacă la început va fi dificil, cu timpul vei ajunge acolo unde ți-ai propus. Important este să nu renunți la ceea ce vrei cu adevărat de la viață și să continui să muncești pentru idealurile tale.Nativii din zodia Leului trebuie să învețe să-și gestioneze mai bine resursele financiare. S-ar putea să întâmpini câteva probleme din cauza banilor, scrie YourTango.com. De altfel, discuțiile în familie pe tema banilor nu sunt nici ele departe. Este o perioadă mai delicată pe care o vei trece cu bine dacă ești răbdătoare și chibzuită în alegerile pe care le faci.Horoscopul zilei de 15 martie 2022 spune că nativii din zodia Fecioarei au nevoie de puțin timp liber pentru a-și pune în ordine gândurile. Astrele spun că nu este momentul să iei decizii importante. Dacă există lucruri care nu mai pot fi amânate, cel mai bine ar fi să te consulți cu o persoană apropiată în care ai încredere deplină.Balanțele vor primi o veste bună de la locul de muncă. În cele din urmă ai reușit să găsești un echilibru între viața personală și cea profesională. Astrele spun că te afli într-o perioadă înfloritoare din viața ta. Astăzi ar trebui să te relaxezi și să te pui pe primul loc. Dacă ai întâlniri importante planificate nu uita că este foarte bine să respecți programul stabilit.Nativii din zodia Scorpionului s-ar putea să aibă probleme în relația de cuplu. Astrele spun că ar trebui să porți o discuție liniștită cu partenerul și să încercați să rezolvați lucrurile. Dacă simți că relația nu mai are un viitor, poate că este timpul să pui punct și să începi un nou capitol în viața ta. Nu te teme să fii singură pentru o perioadă. S-ar putea ca acest lucru să-ți prindă mai bine decât ai crezut inițial.Horoscopul zilei de 15 martie 2022 spune că nativii din zodia Săgetătorului trebuie să fie foarte atenți la sănătatea lor în această perioadă. Astrele te sfătuiesc să te pui mai des pe primul loc și să eviți activitățile care te-ar putea solicita. Ai nevoie să te odihnești și să-ți pui în ordine gândurile. Ca să treci cu bine peste această perioadă va fi nevoie de multă răbdare și disciplină din partea ta.Capricornii au parte de o zi productivă. Astăzi te simți motivată să ai parte de realizări pe plan profesional. Superiorii tăi vor observa acest lucru rapid și te vor felicita pentru inițiativele tale. Mai mult, s-ar putea să te bucuri de o oportunitate importantă. Cu toate acestea, încearcă să nu-ți asumi mai multe responsabilități dacă nu te simți pregătită pentru acest lucru.Pentru Vărsători se anunță o zi cu multe provocări pe plan personal. Vărsătorii trebuie să-și dea seama singuri cum să găsească un echilibru între ceea ce își doresc și ceea ce știu că au cu adevărat nevoie. Deși nu este o decizie ușor de luat, în cele din urmă vei găsi puterea pentru a face alegerea corectă. Nu uita că ești o zodie de aer puternică și responsabilă.Horoscopul zilei de 15 martie 2022 spune că nativii din zodia Peștilor se vor face remarcați astăzi în fața celorlalți. La locul de muncă dai dovadă de inițiative remarcabile, iar strategiile tale de lucru vor ajuta întreaga echipă să funcționeze mai bine. Cu toate acestea, astrele te sfătuiesc să nu neglijezi familia și prietenii. Viața ta socială s-ar putea să aibă de suferit în această perioadă.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

