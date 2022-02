HOROSCOP/ Taurii se simt apreciați și iubiți, dar zodia ta ce spune despre tine?

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Astăzi, 9 februarie, Inspectoratul de Poliție Ciocana a reținut două persoane și a efectuat trei percheziții în cazul urmăririi penale declanșate sub aspectul comiterii infracțiunii de privațiune ilegală de libertate, prevăzută de art. 166, Codul penal al Republicii Moldova,...

Horoscopul dragostei pentru luna februarie 2022 spune că nativii din zodia Berbecului vor avea parte de mult răsfăț din partea partenerului de cuplu. Nativii care sunt într-o relație vor fi apreciați așa cum nu se așteptau, iar încrederea le va crește considerabil.Nativii din zodia Taurului ar trebui să se concentreze mai mult asupra relației de cuplu, asta pentru că horoscopul dragostei pentru luna februarie 2022 spune că aceștia vor fi apreciați și iubiți în această perioadă. Încearcă să te concentrezi pe lucrurile bune pe care ți le oferă partenerul și nu mai arunca cu vorbe care ar putea distruge o relație de lungă durată. Partenerul s-ar putea să nu vadă întotdeauna dorințele tale ascunse, verbalizează-le. Alege să rezolvi problemele fără ghicitori.Începutul de an aduce multe piedici pentru Gemenii care sunt într-o relație. Cel mai corect față de partener, ar fi să spui ceea ce te deranjează, indiferent dacă rănești persoana apropiată. Relația va fi supusă compromisului, asta dacă îți dorești o continuitate.Racii au nevoie să primească mai multă dragoste din partea partenerului de cuplu și asta s-ar putea să aducă discuții în relație. Cel de lângă tine se poate simți constrâns și iritat de prea multă apropiere, iar horoscopul dragostei pentru luna februarie îți spune că ar fi bine să încerci să vezi și nevoile lui, dar și necesitățile tale.Horoscopul dragostei pentru luna februarie 2022 spune că Leii vor avea parte de o surpriză și își vor găsi sufletul pereche. Se pare că lucrurile stau mai bine decât ai crezut inițial, însă nu trebuie să te arunci cu capul înainte. Gândește atât cu inima, cât și cu mintea și nu te lăsa dusă de val prea repede.Nativii din zodia Fecioarei vor trece printr-o perioadă plină de intensitate emoțională. Cei care sunt încă singuri, vor trebui să mai aștepte o perioadă, însă nu trebuie să-și piardă răbdarea. Ai nevoie de forță pentru a-ți duce planurile la bun sfârșit, fără prea multe tragedii.Balanțele care se află într-o relație serioasă ar putea să aibă parte de o surpriză la care nu se așteptau din partea partenerului, spune horoscopul dragostei. Dragostea este tot ceea ce ți-ai dorit, iar acum nu mai trebuie să aștepți partenerul ideal.Nativii din scorpion nu pot să renunțe așa ușor la gelozii, însă dacă își doresc cu adevărat o relație serioasă, trebuie să mai lucreze un pic la anumite comportamente distructive. Pe termen lung aceste lucruri pot aduce pagube mari într-o relație. Fii deschisă și nu uita că totul se poate rezolva prin comunicare sinceră și eficientă.Săgetătorii vor petrece mai mult timp alături de persoanele dragi, însă horoscopul dragostei spune că acești nativi trebuie să se decidă încotro vor să meargă. Nu trebuie să joace la mai multe capete, pentru că în final vor ajunge să rămână singuri.Începutul de an s-ar putea să aducă vești bune în viața amoroasă a nativilor din capricorn. Astrele spun că este momentul să accepți iubirea pe care cei din jur vor să ți-o ofere. Ar trebui să ai mai multă încredere în tine și să-ți vezi toate calitățile. Horoscopul dragostei pentru luna februarie 2022 te sfătuiește să fii încrezătoare și sigură pe tine.Nativii din zodia Vărsătorului ar trebui să petreacă mai mult timp singuri pentru a-și da seama ce își doresc cu adevărat de la relația actuală. Horoscopul dragostei spune că relația voastră ar putea să meargă doar dacă îți găsești puterea de a te decide că asta este ceea ce-ți dorești cu adevărat. Nu rămâne blocată într-o relație, de nicio natură.Peștii se bucură de multă iubire și susținere din partea partenerului, însă la un moment dat se vor simți sufocați. Horoscopul dragostei pentru luna februarie 2022 îți spune că trebuie să fii mai răbdătoare și să ai grijă atunci când îți dorești ceva, fiindcă s-ar putea îndeplini. Ai răbdare și vei vedea că te vei obișnui cu lucruri frumoase de care nu ai avut parte în trecut.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

