HOROSCOP/ Zodia care atrage oportunități uriașe

Să ne întoarcem în 2020, când astrologia puternică a sosit cu un plan, acela de a începe un proces de transformare care va schimba nu doar modul în care trăim, ci și modul în care facem bani. În 2021, aceste schimbări au avut loc efectiv, iar în 2022, vom vedea noua paradigmă financiară și monetară în toată splendoarea ei! Iată ce spune horoscopul banilor pentru anul 2022.

Berbec





Încep anul cu Venus, planeta banilor, retrogradă în sectorul de carieră al fiecăruia. În timp ce acest tranzit va aduce cu siguranță confuzie, este bine să profiți de această oportunitate pentru a reevalua modul în care îți câștigi existența. Munca depusă va merita, pentru că, având în vedere că Nodul Nord al Destinului va activa pe tot parcursul anului a doua casă a posesiunilor, recompensele vor apărea cel mai probabil în forme foarte tangibile. Abundența sub toate formele sale va găsi

Taur

Gemeni

Rac



Leu



Fecioară



Balanță



Scorprion



Săgetător



Capricorn



Vărsător

Pești



Berbecii între 11 mai și 27 octombrie, când norocosul Jupiter le vizitează semnul, făcând din aceste luni cel mai bun pariu pentru a se afirma.Trebuie să îți menții un stil de viață de înaltă calitate, așa că nu trebuie să te sfiești niciodată să muncești din greu. Dar în acest an, a face bani ia o formă complet nouă, pe măsură ce îți îmbunătățești cunoștințele și abilitățile în domeniul tehnologiei, al social media și al celor mai recente tendințe. Ești o persoană de obișnuință, dar cu copilul sălbatic Uranus în semnul tău pe tot parcursul anului, inviți mai mulți bani și abundență atunci când îți spijini rutina și te amesteci cu personaje noi și interesante. Îndrăznim să spunem că 2022 ar putea fi cu adevărat cel mai bun an al tău de până acum, așa că nu te sfii să îți canalizezi latura rebelă, originală și excentrică.Pentru tine, anul trecut a fost despre reorientare, iar anul acesta, ai ocazia să construiești pe ceea ce ai început. Cu magnanimul Jupiter în a zecea ta casă a carierei între 1 ianuarie și 10 mai, și apoi din nou între 28 octombrie și 20 decembrie, ai putea începe propria afacere de vis sau ai putea obține o promovare în poziția ta actuală. Singurul lucru pe care trebuie să îl faci este să rămâi concentrat! În acest an, colaborarea cu un mentor sau cu un planificator financiar poate face o diferență uriașă în perspectivele tale financiare viitoare, așa că fii cu ochii pe cineva care te poate ajuta pe parcurs. Această persoană ar putea apărea literalmente de nicăieri!Pregătește-te pentru un an fabulos! Ai muncit din greu, iar norocosul Jupiter, care îți vizitează a zecea casă a vizibilității publice între 11 mai și 27 octombrie, îți va aduce recompense. Dacă te simți pregătit să te muți la un loc de muncă în care poți obține mai mulți bani, beneficii mai bune și mai multe avantaje, acesta este cel mai bun interval de timp. Un alt lucru care îți poate aduce atât succes, cât și bani în acest an este concentrarea pe networking și comunitate. Uită de timiditate, ieși din zona ta de confort și fii social.Modul în care faci bani este în concordanță cu inima ta? Dacă răspunsul este nu, urmează o mare schimbare pentru tine, pe măsură ce universul te pune pe adevărata ta cale. Dacă te simți în linie, așteaptă-te să ai vântul schimbării în spate! Ambiții puternice se deblochează în acest an, chiar și la nivel subconștient, și tot ce trebuie să faci este să renunți la control. Anul acesta, banii te găsesc atunci când gândești te gândești mai puțin. Acest lucru este valabil mai ales în timpul verii, când Uranus și Nodurile Destinului ți-ar putea aduce câștiguri neașteptate de bani.Faptul că Saturn se află în a șasea ta casă, cea a muncii, a însemnat o reorganizare a mentalității tale în jurul carierei și a abordării tale față de bani. Această transformare a finanțelor și a rutinelor tale va continua în 2022, până la punctul în care poate chiar îți vei schimba locul de muncă! În anul care vine va trebuie să alegi între ce este util și ce nu pentru tine. Acest lucru va fi valabil mai ales la sfârșitul lunii martie, când ai putea decide să accepți un nou loc de muncă sau să te angajezi într-o oportunitate profitabilă complet nouă, interesantă și inovatoare. În acest an, le poți avea pe toate, atâta timp cât ai grijă de tine și eviți epuizarea!Cât de sănătoasă este relația ta cu banii? Această întrebare ar putea să apară în mod repetat pentru tine pe parcursul anului care urmează, pe măsură ce începi să te debarasezi de nesiguranța și de vechile convingeri legate de acest subiect. Nodurile Destinului vor activa cele două părți ale hărții tale care se referă la bogăție. Ești pe cale să intri într-o perioadă de doi ani care va aduce schimbări și ajustări în ceea ce privește veniturile tale și ale partenerului. Dacă te-ai gândit să faci o schimbare în plan profesional, conjuncția Jupiter-Neptun din 12 aprilie este cea mai bună șansă de a obține un loc de muncă incredibil de bine plătit.Te îndrepți spre un an de schimbări masive! Dar nu îți face griji, vei avea o mulțime de oportunități de a face bani, deoarece energia expansivă a lui Jupiter va inunda a șasea casă a muncii între 11 mai și 27 octombrie. Ba chiar va trebui să fii ceva mai selectiv pentru a evita epuizarea. Pe măsură ce faci alegeri, optează pentru proiectele (și mai ales pentru parteneriatele individuale) care sunt originale, inovatoare și care îți oferă libertate de exprimare.Pe măsură ce Venus retrogradează în sectorul tău financiar la începutul anului, s-ar putea să ți se pară că stai din ce în ce mai bine în plan financiar. Și poți folosi acest tranzit pentru a îți face cu adevărat un bilanț al strategiei financiare. În 2022, ai putea găsi surse de venit în cele mai neașteptate locuri. Influența puternică în a șasea ta casă a muncii și a rutinei semnalează șansa de a da peste o realizare profesională care ar putea fi crucială pentru avansarea în carieră.Încă de anul trecut, Saturn în a doua ta casă a veniturilor a întârziat fluxul de bani. Cu toate acestea, la un nivel mai profund, prezența sa în această zonă a hărții tale te ajută să îți consolidezi securitatea financiară pe termen lung. Anul care urmează este despre a munci mai inteligent, nu mai mult. Pe de o parte trebuie să deprinzi noi abilități și pe de altă parte trebuie să înveți cum să folosești aceste resurse. În cele din urmă, cu Nodul Nord al Destinului intrând în a cincea ta casă a distracției, ești productiv și atunci când te bucuri de viață și de toate darurile frumoase pe care aceasta ți le oferă.Cu severul Saturn în semnul tău, înveți ce înseamnă și ce presupune munca grea, iar această influență va continua și în 2022. Deși s-ar putea să nu fie cea mai distractivă perioadă, acest tranzit puternic te ajută să construiești ceva care va rezista în timp. Iar cu Jupiter caritabil care se scufundă în a doua ta casă a banilor între 1 ianuarie și 10 mai, și apoi din nou între 28 octombrie și 20 decembrie, recompensele dulci se întrevăd deja la orizont. În cele din urmă, dacă te-ai gândit la o schimbare în carieră, acesta este anul în care să faci marele salt, indiferent cât de radical ți se pare!Te îndrepți spre unul dintre cei mai buni ani de până acum! Cu Jupiter în semnul tău la începutul și la sfârșitul anului 2022, ești pe cale să experimentezi o creștere exponențială. Cheia succesului tău vine pe măsură ce explorezi îmbinarea creativității tale cu latura ta comunicativă și modul în care tehnologia și social media te pot ajuta să răspândești vestea despre talentele tale. Dacă ești în căutarea unei măriri de salariu sau a unei oportunități de a lansa o nouă afacere sau un nou produs, folosește lunile dintre 11 mai și 27 octombrie, perioadă în care a doua ta casă a banilor va primi un mare ajutor din partea universului.