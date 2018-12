Horoscop 10 decembrie 2018. Propunere surprinzătoare în dragoste și un moment emoţionant

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Sute de conturi social media pro-ruse au căutat să amplifice protestele care au avut loc în Franţa, la fel şi site-uri ca RT şi Sputnik, potrivit unor analize The Times şi Alliance for Securing Democracy.

Un preot din Rusia este investigat de comisia disciplinară a eparhiei din orașul Tver, după ce a postat pe rețelele de socializare fotografii cu genți și încălțăminte Louis Vuitton și Gucci, scrie Actually Russia.

Procuratura Anticorupție anunță despre finisarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a ex- directorului filialei Dondușeni a unei bănci comerciale, pentru încălcarea regulilor de creditare,...

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe...

Horoscop 10 decembrie 2018 Leu Leii vor întâmpina noua săptămână în forţă. Astăzi veţi avea parte de o zi agitată, însă este important pentru voi să vă păstraţi calmul pentru ca lucrurile să vă iasă exact cum vă doriţi. Având în vedere că în ultimele zile aţi cheltuit foarte mult pentru cadourile de Crăciun şi pentru sărbători în general, trebuie să puneţi la punct un plan pentru ca noul an să vă găsească cu bani în buzunar.

Horoscop 10 decembrie 2018 Taur Taurii încep ziua cu vești bune. O rudă apropiată, cu probleme de sănătate, se recuperează rapid, iar un telefon surprinzător vine cu la pachet cu o invitație în oraș. Și nu e un prieten, ci o persoană foarte atrăgătoare - pe care abia o cunoști și care tocmai acum are chef de plimbat. Semnalul e mai clar ca oricând. Dacă ești singur, situația s-ar putea schimba foarte rapid.

