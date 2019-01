Horoscop 10 ianuarie 2019. Invitaţie subtilă și un moment de neuitat în dragoste

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Ucraina a depus o cerere interstatală la CEDO împotriva Federației Rusie privind încălcarea drepturilor marinarilor ucraineni arestați in data de 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerci. Anunțul a fost făcut de către Vice Ministrul Justiției al Ucrainei...

Rusia l-a acuzat oficial de spionaj pe fostul pușcaș marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, la Moscova. Informația privind punerea sub acuzare a lui Whelan a fost publicată inițial de agenția de presă rusă Interfax și preluată apoi de Reuters.

Mai multe persoane care au avut probleme cu legea se văd în funcția de deputat. Cât de straniu nu ar fi însă nu este vorba doar de primarul Ilan Shor sau membrul PPDA, Gheorghe Petic. Cei despre care am aflat au avut chiar și tupeul să ceară certificate de integritate de...

Preşedintele rus Vladimir Putin, care mai are 5 ani de mandat, caută modalităţi de a a rămâne la putere în continuare prin unirea Rusiei cu fosta republică sovietică Belarus, scrie Bloomberg. În felul acesta, liderul de la Kremlin poate compensa şi pierderea...

Horoscop 10 ianuarie 2019 Săgetător Săgetătorii vor avea, astăzi, o zi nemaipomenită. Încă de la primele ore ale dimineţii veţi realiza că astrele vă sunt favorabile. Toate lucrurile pe care vi le propuneţi vă vor ieşi din prima, iar acest lucru nu va trece neobservat. Toţi cei din jur vă vor aprecia pentru abilităţile de care daţi dovadă şi nu veţi ezita să ajutaţi pe cineva care are nevoie de ajutor. Seara o veţi petrece în compania unei persoane dragi alături de care veţi petrece momente de neuitat.

Horoscop 10 ianuarie 2019 Leu O mare problemă pentru Lei astăzi va fi starea lor de sănătate, care n-o să fie prea bună. Nu e vorba despre o boală severă, mai degrabă se vor simţi slăbiţi şi cu o puternică stare de letargie. Nu e recomandabil să începeţi proiecte de afaceri care necesită o mare concentrare. Evitaţi, de asemenea, exerciţiile fizice, călătoriile obositoare şi negocierile importante. E bine să păstraţi calmul şi concentrarea pe lucrurile mici.

