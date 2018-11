Horoscop 12 noiembrie 2018. Intenţii ascunse, bani și o întâlnire romantică

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

În plin An Centenar, tema Unirii R. Moldova cu România este abordată tot mai des, inclusiv în unele cercuri ale puterii. Chiar dacă nimeni nu neagă necesitatea acestui eveniment, mulți se spală pe mâini, scuzându-se că deocamdată nu a sosit momentul și că...

Horoscop 12 noiembrie 2018 Săgetător Tot ce fac Săgetătorii în această zi are ca scop creșterea veniturilor. Banii par a fi puțini, iar fără o acțiune decisivă situația nu se va schimba prea curând. În plus, e posibil ca unii membri de familie sau prieteni să aibă nevoie de ajutorul tău financiar. Încearcă să analizezi cu atenție și natura cheltuielilor zilnice, pentru a lua deciziile corecte. Vestea bună e că scopul va fi atins în scurt timp!

Horoscop 12 noiembrie 2018 Scorpion Scorpionii sunt sfătuiți să evite conflictele la locul de muncă. Puterea lor stă în capacitatea de a convinge prin puterea exemplului și seducție, nu prin conflicte verbale. În plus, o astfel de dispută te-ar putea slăbi de energie, iar spre seară e programată o întâlnire romantică decisivă. Va fi totul sau nimic în dragoste, așadar păstrează tot ce ai mai bun pentru acest moment.

Horoscop 12 noiembrie 2018 Gemeni Gemenii ar da o avere să poată chiuli de la serviciu, doar că șefii nu prea sunt de acord cu aceste inițiative originale, mai ales în prima zi a săptămânii. Așa că nativii din zodia Gemeni se vor mulțumi cu o petrecere la ceas de seară, pe care o vor organiza... tot în timpul programului de muncă, spre disperarea superiorilor. Restul zilei o vor petrece ca pe ace, așteptând momentul în care se vor reîntâlni cu prietenii. Cine nu are grijă va avea, cu siguranță, o mahmureală cumplită a doua zi.

Horoscop 12 noiembrie 2018 Taur Taurii încearcă să readucă echilibrul în viața personală. Balanța înclină prea tare către serviciu, în detrimentul relaxării, iar acest ritm nu mai poate fi susținut. În plus, familia și chiar unii prieteni dau semnale clare că se simt neglijați constant. Ar fi indicat să-i asculți cu atenție și să eviți o confruntare, chiar dacă, pe moment, ai multe probleme pe cap. Explică-le calm că este doar o perioadă mai dificilă și lucurile vor reveni rapid la normal, așa cum s-a întâmplat mereu.

Horoscop 12 noiembrie 2018 Berbec Berbecii încep săptămâna cu o atitudine războinică. Sunt deciși să obțină o sumă de bani în plus la salariu, iar aceasta nu va pica din cer. Din fericire, eforturile lor dau roade. Chiar dacă nu pot mări pe loc leafa, șefii promit că, în următoarele săptămâni, condițiile contractului se vor modifica. Nu sunt vorbe în vânt, ci lucruri concrete.

Pe plan profesional vor fi bani în plus la salariu, însă doar pentru zodiile care au curaj să ceară.

