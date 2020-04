Horoscop 13 aprilie 2020. Zodia care are o zi cumplită. Este foarte obositoare

Horoscop 13 aprilie 2020. Nativii acestei zodii au o zi cumplită. Luni, 13, este o zi densă şi obositoare. Dar e mai bine ca vineri, 13! Profesorul Radu Ștefănescu vine, însă, cu toate detaliile și îți spune ce anume ți-au rezervat astrele pentru ziua de astăzii.

BERBEC Gândeşte-te bine înainte să te apuci de un proiect dificil, sau să faci promisiuni costisitoare. Astăzi ai un simţ organizatoric bun. Foloseşte-l în activitatea ta, în profesie, meserie. O zi bună, după cum spuneam. Stai acasă. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine! Astăzi este o perioadă care te avantajează, mai ales în dragoste. Carisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care puteţi să profiţi, mai ales dacă eşti sau sunteţi implicaţi în politică sau afaceri. Astăzi nu sunt semne de câştiguri importante, aşa încăt nu risca degeaba.



TAUR Aspecte favorabile în domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată pe net cu cineva din trecutul tău. Poţi să afli amănunte surprinzătoare şi explicaţii tardive. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre Sf.Paști şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni.

GEMENI Nu tot ce este mai nou, este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Nu lăsa lucrurile neterminate, trebuie să le finalizezi!Concentreaza-te, lasa confuzia pe altă dată. Confuzie care îți sta bine uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astăzi poți evita neplăcerile.

RAC Conjunctura te avantajează în domeniul profesiei, sau al meseriei. Dacă cauţi un loc de muncă, trebuie să vezi şi pe cele de sezon. E temporar, dar este totuşi o sursă de venit! Poate, la sparanghel, nu? După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, vechea gimnastică de cameră. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să-ti pentru munca de acasa si sa te bucuri de „căldura” caminului. Evită imprumuturile de bani sau orice cheltuială importantă. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute şi găsirea unui loc de muncă nu este „misiune imposibilă”!

LEU O informaţie, scăpată, îţi arată ceea ce poţi să pierzi, ocazia care îţi poate trece pe sub nas. Încearcă să fii abil şi viclean, nu prea îţi iese de obicei, dar, poate, de data aceasta… O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi pot fi de folos. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie sentimentală. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi!

FECIOARĂ Prietenii îţi cer un sfat. Se poate să fie vorba despre vacanţa de vară, se apropie, carantina nu poate dura o eternitate. Nu-i bate la cap şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le scurt şi concis despre ce este vorba! O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare OK. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou, eşti în pragul unui start nou! Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: o zi obișnuită care trece repede! Acasă.

BALANŢĂ Ai o oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. De ceea ce iti este frica de aceea nu scapi! Concluzia: să nu-ţi fie frică de nimic şi de nimeni! Cu un Mercur bine aspectat, ar trebui ca ziua de astăzi să ţi se pară o perioadă de vacanţă veselă. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu să te implici total. Este relativ greu, dar nu imposibil.

SCORPION Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de conjunctură. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul şi alegerile tale de viaţă. Regăseşti un obiect, pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de cei din jurul tău, de familie. Doar, stai acsă! Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba. Săptămâna Patimilor, pentru tine, este o săptămână de reflecție și planuri de viitor.

SĂGETĂTOR Cineva din jurul tău nu are o zi bună, a primit o veste proastă, menajează-l! Altcineva nu se simte prea bine. Dă importanţa cuvenită „indispoziţiilor” care, adesea, ascund lucruri mai grave! O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale. O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. O zi calmă şi fără prea mult efort. Stai acsă. Te simţi în formă, puţin obosit, probabil că din cauza efortului dar și a vremii, ai impresia că lucrurile se vor aranja după carantină. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate!

CAPRICORN Luni, 13, este o zi densă şi obositoare. Dar e mai bine ca vineri, 13! Nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la serviciu, sau în vacanţă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce poţi! In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intâlnire pe net, importantă! Ești foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun minut liber! Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre. Mai multa prudenta nu a stricat nimanui. Mari iubitori de spaţii largi, o parte din nativii din zodia Capricornului vor decide să plece la cumpărăturile de luni, de completare după consumul din weekend! Nu uitați declarațiile, făcute cum trebuie!

VĂRSĂTOR Din când în când trebuie să vezi ce mai fac rudele, nu numai la nunţi şi parastasuri. Astăzi este ziua rudelor de sânge.

Calmează un pic pe cei din jurul tău care sunt prea nervoşi! Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. O zi blânda față de tine, pe care o meritai, dupa nopţile cam nedormite din ultima vreme. Perioada îţi este favorabilă, mai ales, pentru că, probabil, eşti în aşteptarea unui termen. Ridicarea stării de urgență. Nu intra în discuţii cu necunoscuţii, pe net. Atenţie la alergii şi la băuturile reci!

PEŞTI Domeniul caracterului, casa I şi casa sentimentelor sunt avantajate astăzi. Pot apare anumite schimbări în registrul sentimentelor şi ale preferinţelor tale, urmare unor întâmplări, fapte. O zi obişnuită in care rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi! Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record, de altfel. Stai acasă. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poți, sau nu, să le primeşti! Stelele te avantajează, astăzi, în relatiile cu semnele de pământ şi foc. Este bine să ocoleşti nativii nascuţi sub semne de aer şi apă.