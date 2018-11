HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Cad în sfârșit bani din cer pentru nativii unei zodii!

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Marea Britanie este „deschisă altor relații cu Rusia”, dar Moscova trebuie să schimbe cursul și să oprească atacurile împotriva securității globale și a tratatelor internaționale. Ideea va fi exprimată de premierul Regatului Unit, Theresa May, la banchetul anual al...

Declarațiile incendiare ale fostului şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, sunt trecute sub tăcere de către o parte a presei din Moldova, cea care se autoproclamă echidistantăși independentă. Acest fapt are o explicație,...

Horoscop 13 noiembrie Leu. Încearcă să schimbi ceva în modul de a judeca o situaţie prin care ai mai trecut şi altădată. Din obişnuinţă, menţii acelaşi ton critic şi autoritar, când mult mai bine ar fi să devii mai îngăduitor, mai diplomat, ca să nu judeci aspru situaţii care nu sunt deloc atât de grave pe cât par. Fii tu cel tolerant, coboară tonul şi încearcă să schimbi ceva în modul de a comunica, pentru că nu merită să fii un judecător atât de aspru. Problema de faţă are căi de rezolvare mai paşnice şi mai amiabile, nicidecum critici sau pedepse atât de severe, deci încearcă să aşezi inima pe primul loc.

Horoscop 13 noiembrie Rac. Mare grijă la tranzacţiile financiare ale acestei zile, deoarece planează un oarecare pericol peste banii tăi. Ori s-a infiltrat cineva în treburile tale care are interese nu tocmai corecte vis-a-vis de bunurile tale, ori chiar tu eşti gata să faci o eroare capitală din care tu sau altcineva ar putea avea enorm de pierdut. Stai cu ochii pe rest la cumpărături, pe portofel în aglomeraţie, pe cheia de la casă, pentru că o clipă de neatenţie te poate lăsa fără un obiect de preţ. Dar şi tu încearcă să stai cât mai departe de ispita de a apela la tertipuri incorecte pentru a obţine ceva important!

Horoscop 13 noiembrie Taur. Ai un efect benefic asupra celor nervoşi care nu-şi pot ţine sub control agresivitatea fizică sau verbală. Chiar dacă ceilalţi sunt puşi pe harţă, tu reuşeşti să-ţi păstrezi calmul şi să-i tratezi pe toţi cu atâta toleranţă, încât îi vei dezarma mult mai uşor cu asemenea atitudine. Nimic nu te irită, nimic nu te coate din sărite ci dai de fiecare dată replici paşnice, încât se miră toţi că poţi să-ţi păstrezi cumpătul! Eşti un exemplu de detaşare şi calm, pe care ar merita şi alţii să-l urmeze, pentru că eşti de părere că, în situaţiile tensionate, nu poţi reacţiona corect dacă laşi nervii să preia conducerea.

Horoscop 13 noiembrie Berbec. Ai mare grijă la reacţiile impulsive, pentru că rişti enorm dacă nu ţii sub control un banal gest de respingere sau o critică mai dură. Eşti cam nervos, pus pe harţă, recalcitrant, iar această atitudine agresivă poate duce la un conflict major. Dintr-un astfel de moment se poate ajunge la rupturi, la conflicte de proporţii, la un final de drum fără şanse de redresare, şi totul doar din cauza incapacităţii de a ţine sub control nervii şi spiritul critic. Pune-te un pic în pielea celuilalt şi comportă-te aşa cum ţi-ar plăcea şi ţie să se poarte ceilalţi cu tine. Îţi place cearta? Atunci n-ai decât!

Horoscop 13 noiembrie Capricorn. Cineva drag trece printr-un moment mai dificil în care are multă nevoie de susţinerea celor din familie. Trebuie să-i fii alături acum când nu ştie de ce să-şi mai lege speranţele, ca atare suportul tău şi al celorlalţi din casă este esenţial ca să-şi revină. Şi tu ai trecut prin situaţii similare şi el ţi-a stat alături şi te-a îmbărbătat, ca atare acum trebuie să-i întorci serviciile. Când vâsliţi mai mulţi la aceeaşi barcă, greutăţile nu mai sunt la fel de mari iar orizontul se să înseninează mai repede, deci lasă propriile tale probleme deoparte şi apleacă-te asupra celui care se află azi în impas.

