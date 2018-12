Horoscop 14 decembrie 2018. Cine intră astăzi într-o relație amoroasă

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Varza este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural .

FECIOARĂ Aveţi de gând să vedeţi ce se-ntâmplă cu relaţia de la distanţă dac-o aduceţi mai aproape şi o s-aveţi o surpriză, c-o să meargă. O veste o să vă dea peste cap, poate vine cineva sau vă cheamă undeva departe, poate vi s-a aprobat o cerere, sunt lucruri la care nu v-aţi fi gândit.

RAC Se-ndulcește atmosfera în relaţia amoroasă şi n-o să mai aveţi discuţii în contradictoriu - va domina armonia. Aţi putea obţine o promisiune de contract mai bun după Anul Nou şi vă gândiţi pân-atunci ce resurse aţi putea arunca în joc să daţi lovitura în sfera profesională.

PEŞTI Se poate să va-ndrăgostiți lulea de cineva care vă animă toate speranţele şi să construiţi frumos relaţia. E cam agitaţie la voi, dar e o stare de exuberanţa la gândul c-o să vină cineva care să fie trup şi suflet alături de voi şi-o s-aveţi parte de nişte sărbători fericite.

SĂGETĂTOR I-aţi pregătit o surpriză fiinţei iubite şi poate-o savuraţi undeva la munte sau în alt oraş, unde-aţi pregătit un program inedit. Vă puteţi răzgândi în privinţa destinaţiei de sărbători şi să alegeţi o variantă last minute, ceva mai ieftin, care să fie pe sufletul vostru.

