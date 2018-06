Horoscop 14 iunie. Vărsătorii au probleme de sănătate

Horoscop 14 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de joi.

GEMENI - Tu ai rabdare, nu ai de ce sa te grabesti sa ajungi la un anumit scop, cat timp ai o garantie certa care te asigura ca vei ajunge la telul cel mare. Esti constient ca lucrurile bune sunt cele care se cladesc lent, tocmai de aceea faci pasi mici dar siguri catre rezultatele scontate. Unii spun ca tu inca visezi, dar nu esti de aceeasi parere, pentru ca tu nu doar visezi, ci chiar faci ceva in acest sens. Construiesti totul cu cap, etapa cu etapa, pana va fi un edificiu solid si trainic, dar nu te lauzi inca. Astepti ca totul sa fie gata si apoi vei arata ce ai realizat!

RAC - Abordezi o atitudine oarecum nepasatoare la problemele altora, de parca nu ai avea nicio legatura cu acestea. Poate nu e rau sa ramai detasat fata de ce se petrece in jurul tau, mai ales daca planeaza o atmosfera sumbra care de obicei te afecteaza, dar azi tu esti intr-o pasa buna pe care merita sa o pastrezi pe tot parcursul zilei. Lasa-i pe ceilalti sa se lupte cu piedicile si cu esecurile lor, pentru ca nu te privesc personal. Nu trebuie sa te pui de fiecare data in pielea lor, ca iti strici tu tot cheful.





LEU - Daca pleci la drum, nu te astepta ca totul sa decurga lin si fara peripetii, pentru ca este o zi in care tot ce faci necesita eforturi suplimentare. Ori se schimba traseul sau destinatia pe parcurs, ori masina iti creeaza unele probleme, ori la capat nu te asteapta ceea ce ai preconizat la plecare, incat te poti intoarce acasa cu treburile nerezolvate. Nu strica sa te informezi inainte de plecare de eventualele situatii neprevazute care ar putea aparea, pentru ca precautia poate fi un atu. Cu cat te gandesti mai din timp la eventuale incidente, cu atat ai putea sa le rezolvi mai repede!

FECIOARA - Ce sansa apare azi in calea ta! Poate fi vorba de o intalnire care iti poate imbunatati toata ziua! Daca pornesti cu un sentiment de oboseala si apatie, acest om va avea pentru tine exact cuvantul potrivit sau gluma adecvata pentru a-ti readuce zambetul pe buze, perfect pentru o zi de succes! Stai de vorba cu lumea, pentru ca dialogul purtat pe un teren pasnic si amuzant va avea efecte excelente asupra starii tale psihice. Dai randament mai bun daca ai pe cineva alaturi cu care sa discuti si sa te sfatuiesti in permanenta, pentru ca asa nu te simti singur, iar suportul celor care tin la tine conteaza enorm!

BALANTA - Cu cat nasti mai multe controverse prin faptele tale, parca te ambitionezi si mai tare, de obicei nu esti atat de bataios, dar azi crezi atat de mult in ideile tale incat esti gata sa te lupti pana la capat pentru ele, in ciuda contradictiilor care se incing. Lucrezi bine chiar si sub presiunea criticilor din jur, pentru ca esti convins ca pana la urma ti se va da dreptate si ca se vor convinge si ceilalti ca parerile tale sunt cele mai bune. Insista, ramai ferm pe pozitie si nu te lasa doborat de un refuz sau o critica severa, pentru ca nu le meriti.

SCORPION - Nu te opri din ascensiunea ta profesionala, nu te crampona de un job care, momentan, iti inspira stabilitate. Chiar daca nu esti un mare amator de schimbare, ar fi un moment bun sa o iei pe alt drum in cariera. Tu poti mai mult, ai vise mai inalte de atat, exista cai de explorat mai largi si mai interesante, deci nu te multumi cu nivelul confortabil dar banal la care ai ajuns, chiar daca ti se pare ca merge bine. Nu de stabilitate ai nevoie tu, ci de satisfactie deplina, de acel sentiment de implinire pe care numai o evolutie continua si din ce in ce mai inalta ti-l poate oferi. Alege-ti un nou scop suprem de atins si insista: nu deveni comod!

SAGETATOR - Tu nu tintesti direct la telurile cele mai inalte, ci esti de parere ca poti ajunge acolo incet, din pasi mici. De ce sa investesti tot ce stii intr-o singura directie, cand poti urca din treapta in treapta? Succesul de azi devine startul ideal pentru succesul de maine. Esti un exemplu de reusita, de concentrare si mai ales de rabdare, pentru ca tu iei totul incet, fara graba, convins ca intr-o zi vei ajunge la scopul maxim. Consideri ca reusita cea mai inalta isi va extrage resursele din fiecare etapa intermediara, tocmai de aceea le tratezi pe toate cu la fel de mult interes, fara a ignora importanta niciuneia, oricat de mica ar parea.

CAPRICORN - Nu te lua dupa prima informatie care iti parvine azi, pentru ca nu va dura mult si ar putea aparea detalii in plus, poate mult mai utile decat cele sosite in prima instanta. E bine sa te informezi din mai multe surse, pentru ca asa vei fi mai sigur de ceea ce afli. Vestile care sosesc azi pot deschide directii complet noi fata de ceea ce credeai ca trebuie sa faci, de aceea cel mai indicat ar fi sa aduni mai multe idei, planuri sau solutii si abia apoi sa discerni care ti se potriveste cel mai bine. Altceva e sa ai un plan de rezerva decat o singura cale de mers!

VARSATOR - Relatia ta cu medicina este in prim plan, pentru ca esti nevoit sa bati la usa unui cabinet medical. Poate nu pentru ca ai tu probleme de sanatate, ci mai degraba pentru a te interesa de soarta cuiva drag care are nevoie de ingrijire. Orice activitate prin care te ocupi de sanatatea unor persoane care sufera langa tine ti se potriveste de minune: de la a pregati cuiva un ceai, de la a alina durerea unui convalescent si pana la a intra cu cineva chiar in sala de operatii. Ai un talent special de a alina durerea, de a alunga frica de doctor, de a vindeca suflete care sufera, deci dedica-ti timpul si energia unui astfel de gest nobil. Esti constient cat de importanta e o vorba buna cand cineva e bolnav, de aceea o oferi cu draga inima!

PESTI - Nu te arunca asa, la prima vedere, spre noua directie care se prefigureaza acum la orizont. Cel putin nu fara a-ti calcula bine resursele de care dispui! Ai putea fi tentat sa investesti toata energia pe o carte, fara sa iti dai seama, acum, daca o vei putea dramui pana la capat. Ai nevoie, mai intai, de o analiza la rece, a pretului cerut in acest proiect, ca nu cumva sa spui da si mai apoi sa-ti dai seama ca nu-i poti face fata. Daca esti sigur ca detii tot ce ti se cere, accepta si implica-te, dar nu uita de moderatie, de echilibru, de prudenta. Excesele te vor costa mult!

BERBEC - Intri in legatura cu persoane oficiale, cu reprezentanti ai institutiilor statului, de la care astepti un document, o aprobare sau o solutionare a unei chestiuni care depinde numai de ei. Te rogi sa-i gasesti in toane bune, pentru ca nu ai tolera ideea sa mai vii si maine. Birocratia e cel mai mare inamic al planurilor tale, caci, peste tot unde te-ai duce, esti nevoit sa astepti, sa te ploconesti, sa ceri smerit ceea ce ai nevoie, si cum alta solutie nu ai, trebuie sa joci cum ti se canta, altfel nu ti se rezolva doleanta.

TAUR - Artistul din tine iese la suprafata, pentru ca tot ce atingi, se transforma intr-o opera de arta. Vorbesti cu talent, scrii ca un adevarat maestru, canti minunat sau aranjezi orice obiect la locul potrivit cu mult bun gust, deci se poate vorbi de calitati care te definesc si pe care ar trebui sa le folosesti mai insistent. Daca nu ai deja veleitati artistice sau chiar o cariera intr-un domeniu legat de arta (muzica, pictura, literatura), cauta mai serios prin bagajul tau de preocupari, ca nici nu stii ce scoti la iveala. Pune mana pe stilou si scrie ce-ti trece prin minte apoi fa public ce ai scris. S-ar putea sa ai surprize mari!



Sursa: jurnalul.ro