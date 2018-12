Horoscop 15 decembrie 2018. Momente frumoase în familie şi o surpriză plăcută

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Varza este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural .

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Horoscop 15 decembrie 2018 Capricorn Pentru Capricorni, ziua de azi nu este bună pentru noi achiziții. Astrele vor sprijini doar parțial astfel de inițiative, astfel că succesul nu ar fi total. Dați dovadă de înțelepciune și folosiți-vă energia doar pentru acele activități care vă vor aduce beneficii. În plus, trebuie să le acordați mai multă atenție membrilor familiei. Invitați-i la film sau jucați-vă în zăpadă cu cei mici.

Horoscop 15 decembrie 2018 Balanţă Balanţele au de trecut astăzi mai multe teste, aşadar este important să fie foarte atente la ceea ce au de făcut. Încercați să vă păstraţi optimismul în orice situație, aceasta va fi cheia pentru a trece peste ziua care se anunţă cu multe încercări, pe toate planurile. Pentru nativii Balanţă care sunt singuri, apare la orizont o nouă şansă de-a face o nouă cucerire. Această oportunitate promite să devină ceva serios, o poveste de dragoste ca-n filme.

Horoscop 15 decembrie 2018 Gemeni Gemenii în această zi au ocazia să ofere ajutor. Poate că unii dintre membrii mai tineri ai familiei vor ridica o întrebare delicată, vor cere ajutor în legătură cu școala sau vă vor cere să rezolvați problemele apărute recent. De asemenea, este posibil ca experiența și bagajele acumulate în timpul vieții să nu fie date unui copil, ci unui prieten apropiat. Într-un fel sau altul, astăzi ar trebui să uitați de sine în favoarea altcuiva care are nevoie de ajutorul vostru.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)