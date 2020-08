Horoscop 16 august 2020. O zodie primește ce merită

„Dodon este dispus să folosească toate metodele pentru fraudarea alegerilor. E clar și de ce – fără fraudă nu are nicio șansă să rămână în funcție; iar dacă...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Creştinarea Rusiei Kievene in anul 988 de către marele cneaz Vladimir a fost, de fapt, o reformă de stat, necesară pentru a uni şi consolida prin ideologia unică un vast stat rus care s-a...

Data de 1 August 1886 este cea în care s-a născut Ștefan Holban, care a fost în primul rând un martir al neamului românesc, avocat, deputat în Sfatul Țării etc....

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cele două experimente politice totalitare, comunismul şi fascismul, reprezintă încă un subiect de real interes pentru cercetarea istorică, politologică, filosofică, sociologică etc. Dinamica dintre acestea două, cât şi legăturile dintre ele în diversele lor...

Horoscop 16 august 2020 VĂRSĂTOR Nu ai o relaţie prea bună cu persoanele aflate la oarecare distanţă de tine, ori ca vârstă, ori ca nivel social. Ai impresia că ceilalţi nu te respectă, nu ascultă ce ai de spus, că ignoră părerile tale, ceea ce poate fi umilitor pentru tine. Încearcă să-ţi exprimi punctul de vedere argumentat, matur, serios, fără să ţii predici altora, pentru că unii nu vor accepta să vii cu critici, nici măcar dacă ai dreptate. Prin exemplu personal poţi atrage mai uşor atenţia asupra adevărului pe care îl spui, deci nu încerca s-o faci pe profesorul sau şeful cu nimeni.

Horoscop 16 august 2020 BALANȚĂ Este o zi de mare succes, orice ţi-ai pune în minte, ţi-ar ieşi de minune! Îndrăzneşte cât mai sus, nu te mulţumi cu lucruri mărunte, pentru că azi parcă te-ai afla sub o aripă protectoare ce te ajută să faci orice, oricât de dificil ar părea. Dacă ai un mare plan profesional în gând, hai, dă-i startul acum! Dacă ţi-au picat ochii pe o persoană anume la care până acum doar visai, hai, fă un pas în faţă şi cucereşte-l! Toate sunt la cote maxime azi şi eşti ajutat de noroc, de curaj, de energie pozitivă pentru o reuşită de proporţii de care vei fi mândru.

Horoscop 16 august 2020 LEU Fii foarte atent la persoana care încearcă azi să ţi se bage pe sub piele cu linguşeli, cu vorbe dulci, cu minciuni frumoase, pentru că urmăreşte să te inducă în eroare şi să se folosească de tine. Intenţiile sale sunt clar negative, dar daca nu rămâi realist şi nu observi la timp că ceea ce spune e praf în ochi, i-ai putea pica în plasă. Vrea să-ţi câştige încrederea şi prietenia ca apoi să extragă de la tine informaţia sau sprijinul de care se poate folosi în avantaj propriu.

Gigantul IT Google vrea ca angajaţii săi să lucreze de acasă încă un an de acum încolo, până în iulie 2021. Este vorba de 200.000 de oameni, pe care Google spune...

