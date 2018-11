Horoscop 2 noiembrie 2018. O zodie primește o veste extraordinară

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Horoscop 2 noiembrie 2018 CAPRICORN Tu nu treci nimic prin prisma emoţiilor, acum, deci vei putea să le oferi o părere avizată după ce ai verificat toate argumentele pro şi contra care îi vizează. Poţi juca, deci, rol de consilier, de judecător, de arbitru, iar decizia pe care o iau ceilalţi are la bază numai părerile tale.

Totul e ca, furat de bucuria încasării banilor, să nu ieşi deja la cumpărături şi să dai iama prin ei, pentru că nu par să fie într-o cantitate prea mare. E doar ceea ce ţi se cuvenea de mai demult şi are rolul de a restabili echilibrul de care nu ai mai beneficiat de ceva vreme, deci ai grijă cum gestionezi aceşti bani.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)