Horoscop 21 octombrie 2018. Planuri de viitor, distracţie în familie şi noroc uriaş în dragoste

Horoscop 21 octombrie 2018. O zi perfectă pentru a contempla. Gândiţi-vă la ce vă doriţi în mod special în viitor, legat de familie, prieteni, muncă, carieră şi puneţi în aplicare atunci când simţiţi că sunteţi pregătiţi de acest pas.



Exercițiile de meditație și de vizualizare sunt bune pentru a asigura claritate și concentrare, dar numai voi sunteţi capabili să vă ridicaţi capul şi să puneţi mâna la treabă.





Horoscop 21 octombrie 2018 Berbec

Berbecul e bun de exemplu astăzi, când se concentrează mai mult asupra lui însuşi, decât asupra celorlalţi. Familia va aprecia asta, şi cei apropiaţi vor lua mai mult în seamă sfaturile tale, în viitor. Dacă ai întrerupt cititul unei cărţi bune, e momentul potrivit să reiei lectura. Orice alegi să faci în casă, va fi distractiv.

Horoscop 21 octombrie Taur

E ziua perfectă să ajuţi pe cineva din familie. Un prieten are nevoie de cunoştinţele tale în psihologie şi vei petrece noaptea oferindu-i sprijin. Urmează un eveniment important în cariera lui şi are nevoie de sfaturile tale pentru a depăşi anxietatea legată de acest eveniment. Are noroc, te vei strădui din răsputeri să îl sprijini.





Horoscop 21 octombrie Gemeni

Gemenii s-ar putea să se trezească în faţa unei revolte extreme a partenerului de viaţă, care vede lucrurile altfel. Asta ar putea duce la o stare de şoc, pentru că schimbarea va fi foarte mare.Nu trebuie să te sperie acest lucru, în timp vei realiza că e spre binele tău. Dar câteva zile vei fi devastat, vor fi zile dureroase emoţional.

Horoscop 21 octombrie Rac

Racul va avea astăzi o stare senzaţională. O inspiraţie uriaşă vă cuprinde, iar comentariile şi argumentele voastre vor fi deosebit de inventive. Totuşi, vei provoca multă indignare oricui îşi intersectează astăzi traseele cu tine. Din această cauză, poate doriți să fiți atenți, să vă moderați comentariile și glumele sarcastice. Feriți-vă să intraţi în meciuri directe și invocaţi o glumă pentru dezamorsarea situaţiei. În cea mai mare parte, duminica va trece destul de calm.

Horoscop 21 octombrie 2018 Leu

Leul pe 21 octombrie ar trebui să-și petreacă ziua refăcându-şi corpul și sufletul cu odihnă completă și relaxare. Petreceți-vă ziua exclusiv pe auto-îngrijire și nu pierdeți nici un minut din ea. O baie fierbinte şi o carte bună s-ar putea să vă placă enorm în acestă duminică. De asemenea, un masaj sau vizita la un salon de înfrumusețare vă ajută să vă relaxați. În general, această ruptură din programul dvs. ocupat în mod obișnuit, ar trebui să fie petrecută fără gânduri spre zona profesională.

Horoscop 21 octombrie 2018 Fecioară

Fecioara în această zi va primi un cadou semnificativ de la cineva aproapiat. Nu o să vă mai puteţi abţine lacrimile de bucurie atunci când primiți un lucru pe care cineva care vă iubeşte l-a achiziţionat cu preţul tuturor economiilor. Visezi asta de cativa ani, dar nu v-ati gandit niciodata ca vei avea.

Horoscop 21 octombrie 2018 Balanţă

Balanţele pot experimenta anumite probleme referitoare la maşină sau casă. Nu trebuie să vă faceţi griji totuşi, orice neregulă se va rezolva în mod uimitor, de la sine, fără complicaţii majore. Profitaţi de timpul liber şi ieşiţi la plimbare sau participaţi alături de familie la evenimente culturale, destinate să vă apropie mai mult unii de ceilalţi.

Horoscop 21 octombrie 2018 Scorpion

Scorpionii se simt plini de viziune pentru viitor. Veţi dori să împărtăşiţi aceste idei cu familia, transformând întreaga conversaţie într-un monolog lung, detaliat şi ulterior puţin plictisitor. Veţi fi însă surprinşi să aflaţi că aceştia nu sunt la fel de entuziasmaţi ca voi, ba chiar vor fi împotriva acestor propuneri. Nu trebuie să vă dezarmaţi, încercaţi să lucraţi în continuare, bazându-vă pe inteligenţa voastră şi păstraţi totul confidenţial.

Horoscop 21 octombrie 2018 Săgetător

Săgetătorii stau cu gândul la dietă în această zi. Se apropie sărbătorile, motiv pentru care va trebui să aprovizionaţi întreaga casă cu dulciuri, prăjituri, delicateste speciale pentru copii, pe care ar trebui să le evitaţi. Acestea vă pot afecta negativ starea de sănătate, mai ales când veţi urca pe cântar şi veţi observa o diferenţă considerabilă. Dacă nu vă doriţi să se întâmple asta tocmai acum, în preajma sărbătorilor, limitaţi-vă şi puneţi-vă poftele în cui.

Horoscop 21 octombrie 2018 Capricorn

Capricornii pot experimenta o situaţie tensionată în familie, în urma unor neînţelegeri provocat epe fondul lipsei de comunciare corectă. Încercaţi să rezolvaţi totul cu mult calm şi tact, fără să folosiţi injurii sau cuvinte nepoliticoase, pe care rudele mai mici de vârstăc are pot fi de faţă în mod involuntar, le pot reţine şi le pot transmite mai departe. Nu uitaţi că familia este familie, iar totul trebuie rezolvat pe cale paşnică.

Horoscop 21 octombrie 2018 Vărsător

Vărsătorii trebuie să înveţe şi să îşi asume faptul că pot face greşeli în viaţă. Există posibilitatea să aveţi parte de un conflict cu perspana iubită şi, deşi ştiţi că aceasta are dreptate, veţi continua să mergeţi pe drumul vostru şi să vă susţineţi aceleaşi idei nefondate la nesfârşit. S-ar putea să înrăutăţiţi situaţia şi să vă pară rău la final.

Horoscop 21 octombrie 2018 Peşti

Peştii în această zi vor afla cum să îşi folosească imaginaţia. Dacă vă aflaţi în mijlocul unui proiect legat de creatvitate, nu vă simţiţi vinovaţi dacă rămâneţi fără inspiraţie la un momentdat. Acordaţi-vă câteva momente de relaxare, ieşiţi la aer liber şi petreceţi momente în singurătate, pot fi foarte folositoare. Veţi observa că la finalul zilei, zeci de idei vă vor invada mintea şi nici nu veţi mai şti ce drum să alegeţi.