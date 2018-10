Horoscop 23 octombrie. Ce zodie câștigă bani și avantaje în muncă

Horoscop 23 octombrie 2018 Leu Ar fi bine să nu va faceți un program strict pentru azi, fiindcă este posibil să survină evenimente neprevăzute. Nu este exclus să aflați că o persoană apropiată are probleme de sănătate. S-ar putea să aveți de făcut cheltuieli mari, care va depășesc bugetul. Horoscop zilnic 23 octombrie va sugerează să apelați la ajutorul unui prieten de încredere.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.