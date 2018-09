Horoscop 23 septembrie. Zodia care își înșală partenerul de viață

Horoscopul din 23 septembrie vă recomandă să fiți deschiși cu voi înșivă și să exprimați sentimentele deschis, fără de ocolișuri. O zodie se lasă pradă ispitei și cade în capcana înșelării.

Horoscop 23 septembrie Berbec

Horoscop bani Berbec: Sunteți binecuvântați cu bunăstare și starea financiară se va îmbunătăți simțitor.

Horoscop sănătate Berbec: Va scade considerabil riscul de infecții, ciclul hemoragic, dispare riscul de accidente vasculare și dureri de cap, dacă ați face o cură cu astragalus-plantă medicinala.





Horoscop dragoste Berbec: Neptun e planetă asociată cu visul, imaginația, fantezia, misticul și poezia și va stârnește nevoia sufletească de a comunică de la inimă la inimă.

Horoscop carieră Berbec: Vi se promite o transformare uluitoare în bine, cu o viață profesională aglomerată, dar triumfătoare

Horoscop 23 septembrie Taur

Horoscop bani Taur: Combinatia energetica dintre Venus si Jupiter are ca rezultat o zi ideala pentru castiguri materiale si banesti.

Horoscop sanatate Taur: Efortul dumneavoastra de ameliorare a afectiunilor cronice poate da rezultate surprinzator de bune, mai ales in cazul afectiunilor osoase, a celor de piele si de rinichi.

Horoscop dragoste Taur: Petreceti o zi de neuitat alaturi de partenerul care are nevoie de prezenta dumneavoastra afectiva.

Horoscop cariera Taur: In cazul in care va mentineti o atitudine obiectiva veti primi rasplata meritata atunci cand opiniile dumneavoastra vor fi bine primite de cei alaturi de care lucrati.

Horoscop 23 septembrie Gemeni

Horoscop bani Gemeni: Pregatiti afaceri importante care sa va asigure cresterea optima a castigurilor care sa va scota din saracie.

Horoscop sanatate Gemeni: Aveti o stare mentala buna, aveti o deosebita priza la public si puteti fi de-a dreptul sclipitori in maniera in care va expuneti ideile.

Horoscop dragoste Gemeni: Va merge bine in amor, aveti ocazia sa puneti la punct probleme nerezolvate in trecut, puteti calatori cu persoana iubita.

Horoscop cariera Gemeni: Traiti un moment in care nicio ambitie nu vi se pare prea mare, fiindca norocul si oportunitatile nu va ocolesc in cariera pe care o imbratisati.

Horoscop 23 septembrie Rac

Horoscop bani Rac: Beneficiul dumneavoastra opereaza in domeniul banilor, aratand ca o deschidere in afaceri poate influenta in bine in mod imprevizibil, venituri directe.

Horoscop sanatate Rac: Beneficiati de o energie puternica si echilibrata, e bine sa faceti mai multa miscare si sa va ocupati de ingrijirea corpului.

Horoscop dragoste Rac: Petreceti o zi de neuitat alaturi de partenerul care are nevoie de prezenta dumneavoastra afectiva.

Horoscop cariera Rac: Aveti ocazia sa puneti la punct o afacere de familie si primiti sfaturi profesionale excelente de la cei apropiati.

Horoscop 23 septembrie Leu

Horoscop bani Leu: Se construieste momentul de luna plina cand, prin intermediul amicilor dumneavoastra aveti posibilitatea de a atrage noi resurse banesti in afacerea pe care ati construit-o cu membrii familiei.

Horoscop sanatate Leu: Va scade considerabil riscul de infectii, ciclul hemoragic, dispare riscul de accidente vasculare si dureri de cap, daca ati face o cura cu astragalus - planta medicinala.

Horoscop dragoste Leu: Luna in semnul dumneavoastra va echilibreaza, astfel incat sa puteti duce discutii productive in relatia de dragoste sau in intentia unei calatorii de relaxare.

Horoscop cariera Leu: Simtiti nevoia de a va ridica deasupra realitatilor lumesti, impovaratoare, simtiti nevoia de a lupta pentru drepturi egale, de a inlatura injustitia, saracia si mizeria, de a alinia marile suferinte ale omenirii prin schimbari de natura sociala si materiala.

Horoscop 23 septembrie Fecioară

Horoscop bani Fecioara: Incercati-va norocul, caci astazi aveti spor la negociat salariul dumneavoastra care poate creste considerabil datorita rezultatelor remarcabile in plan profesional din ultimul timp.

Horoscop sanatate Fecioara: Va scade considerabil riscul de infectii, ciclul hemoragic, dispare riscul de accidente vasculare si dureri de cap, daca ati face o cura cu astragalus - planta medicinala.

Horoscop dragoste Fecioara: Sunteti guvernat de Neptun, planeta dragostei si a indragostirii, a iubirii neconditionate, a empatiei, a uniunii profunde dintre oameni.

Horoscop cariera Fecioara: Astrele va promit o viata profesionala mult mai profitabila si mai stabila, va puteti urma linistiti intuitiile profesionale.

Horoscop 23 septembrie Balanță

Horoscop bani Balanta: Un pont primit de la sef ori de la cineva aflat intr-o pozitie de autoritate poate fi lesne transformat intr-un castig banesc concret.

Horoscop sanatate Balanta: Efortul dumneavoastra de ameliorare a afectiunilor cronice poate da rezultate surprinzator de bune, mai ales in cazul afectiunilor osoase, a celor de piele si de rinichi.

Horoscop dragoste Balanta: Dati frau liber romantismului in relatia de cuplu, fiindca simtiti o apropiere emotionanta de partener.

Horoscop cariera Balanta: Atrageti simpatia sefilor si asta are ca urmare cresterea sanselor de a fi promovati, insa este nevoie sa va demonstrati creativitatea.

Horoscop 23 septembrie Scorpion

Horoscop bani Scorpion: Desi 'banii nu aduc fericirea', in urmatoarea etapa, din perspectiva astologiei financiare, aveti predispozitie spre castiguri substantiale din munca proprie.

Horoscop sanatate Scorpion: Mancati sanatos si ecologic pentru a preveni pierderile de calciu din organism si pentru a insanatosi articulatiile; pastrati-va o greutate corporala corespunzatoare.

Horoscop dragoste Scorpion: Partenerul de cuplu se straduieste sa va intre in gratii, ar fi o idee excelenta sa-i iesiti in intampinare.

Horoscop cariera Scorpion: In cazul in care va mentineti o atitudine obiectiva veti primi rasplata meritata atunci cand opiniile dumneavoastra vor fi bine primite de cei alaturi de care lucrati.

Horoscop 23 septembrie Săgetător

Horoscop bani Sagetator: Gandirea practica, aplicata, va poate aduce aprecierea sub forma unei bonificatii sau indemnizatii din partea sefilor dumneavoastra.

Horoscop sanatate Sagetator: Toate bune si frumoase, pentru ca va simtiti grozav, ati slabit atatea kilograme cate v-ati propus.

Horoscop dragoste Sagetator: Veti fi binecuvantati cu dragoste, fiindca sunteti nu numai ce ganditi si inventati, ci si ceea ce simtiti sau visati, sunteti ceea ce credeti.

Horoscop cariera Sagetator: Dupa progresul realizat, va sfatuim sa duceti la bun sfarsit tot ce a ramas nefinalizat din proiectele dumneavoastra trecute.

Horoscop 23 septembrie Capricorn

Horoscop bani Capricorn: Primesti vesti neasteptat de bune de la patronul care intentioneaza sa-ti acorde o prima pentru ultima lucrare care a adus beneficii institutiei.

Horoscop sanatate Capricorn: Preveniti puseurile de tensiune printr-un tratament adecvat si printr-un regim alimentar riguros.

Horoscop dragoste Capricorn: Afectiune din plin puteti gasi intr-o noua relatie care poate deveni profunda si benefica pentru dumneavoastra.

Horoscop cariera Capricorn: Momentul acesta indica cel mai favorabil context pentru a lucra direct cu superiorii dumneavoastra ierarhici; imbinati creativitatea cu viziunea realista pe termen lung.

Horoscop 23 septembrie Vărsător

Horoscop bani Varsator: Sa te alegi cu niste castiguri suplimentare, in avantajul intereselor tale, inseamna sa obtii progrese semnificative in rezolvarea unor chestiuni banesti.

Horoscop sanatate Varsator: Folosind argila si aloe vera, organismul dumneavoastra va raspunde mult mai bine ca de obice la tratamente de detoxifiere.

Horoscop dragoste Varsator: Treceti printr-un proces de echilibru al relatiilor de familie, viata amoroasa devine tot mai tumultoasa si va creaza un confort la care tineti.

Horoscop cariera Varsator: Soarele apare din nou pe strada dumneavoastra, cand atrageti bunavointa sefilor care va ofera posibilitatea unei promovari sau a unei calatorii profesionale.

Horoscop 23 septembrie Pești

Horoscop bani Pesti: Sunteti pusi pe facut bani, cu sanse foarte frumoase de reusita care sa va faca viata mai buna, mai prospera.

Horoscop sanatate Pesti: Rezistenta la imbolnaviri incepe sa creasca, iar semnele de infectie din organism au discaprut.

Horoscop dragoste Pesti: Va indragostiti lulea, este o zi numai buna pentru inceperea unei povesti de dragoste infiripata in timpul unei calatorii. Din păcate asta înseamnă că sunteți nevoit să faceți o alegere dificilă: trecutul sau prezentul? Fostul sau viitorul. Ispita e puternică și nu veți rezista tentației de a înșela.

Horoscop cariera Pesti: Steaua uluitor de norocoasa va ajuta sa primiti recunoasterea profesionala pe care o meritati sau pentru care ati muncit in sir.