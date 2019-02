Horoscop 24 februarie 2019. Adevăr dureros în dragoste și un mesaj subtil

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii.

Aproape trei milioane de alegători din Republica Moldova sunt chemaţi duminică, începând cu ora 07:00, la urne pentru a alege noul parlament de la Chişinău, în cadrul unui scrutin ce are loc simultan cu un referendum privind reducerea numărului de deputaţi, de la 101 la 61.

Horoscop 24 februarie 2019 Fecioară Fecioarele simt nevoia să fie sincere. Există o mare probabilitate să apară un conflict cu cineva drag. Este important să vă opriți în timp, înainte ca această dispută să se lase cu regrete. Ziua de duminică are şi partea ei bună. Norocul le surâde acestor nativi la capitolul bani. O sumă mică investită la un moment potrivit s-ar putea transforma într-un câştig fabulos. Puteți primi, de asemenea, un cadou valoros.

Horoscop 24 februarie 2019 Leu Leii trebuie să evite astăzi schimbările majore, fie că sunt doar nişte renovări prin casă. Există riscul ca modificările să îi dea peste cap în cazul unor situaţii limită care cer rezolvări rapide şi la îndemână. Este mult mai bine să-şi folosească timpul liber pentru a elabora planuri bine puse la punct. Recomandarea ar fi să vă focusaţi asupra celor din jur, să pregătiţi o masă în familie sau o ieşire cu prietenii. Puteți chiar să încercați o schimbare de look, cu care aţi putea face şi ceva noi cuceriri.

Horoscop 24 februarie 2019 Taur Pentru Tauri, ziua se scurge liniștit până la primirea unui mesaj cu subînțeles. Nu, persoana respectivă nu se plictisește, ci încearcă să atragă atenția fără a-și expune sentimentele. E rândul tău acum să faci următoarea mișcare. Fii hotărât și încearcă-ți norocul, astrele sunt în favoarea ta. Și, în plus, tocmai ai primit undă verde, de Ziua Îndrăgostiților!

