HOROSCOP, 24 IANUARIE 2020. Astrologii vin cu vești bune pentru nativii zodiacului

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune în lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare în Scoția și o alta, în Irlanda de Nord. În China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au îmbolnăvit. 13 cazuri au...

Horoscop Balanţă Cuvântul zilei pentru balanțe va fi energia. Nativii vor da dovadă de o energie molipsitoare. De asemenea, la orizont se va ivi și o posibilă nouă poveste de iubire, ce le va da nativilor și mai multă energie. Așadar, se anunță o zi excepțională pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal.

Astrologii au prezentat horoscopul pentru vineri, 24 ianuarie, iar potrivit acestora unii dintre nativii zodiacului vor avea parte de vești bune. De asemenea, se anunță o zi în care creativitatea nativilor va ajunge la cote maxime, ceea va da naștere unor idei inedite. Iată care sunt principalele previziuni pentru fiecare zodie în parte! Horoscop Berbec Persoanele născute sub acest semn zodical vor lua o decizie care le va schimba complet viața. În acest sens, își vor urma cu încredere perspectivele strălucitoare și credințele. De asemenea, berbecii se vor înconjura de persoane în care pot avea întotdeuna încredere și care le vor oferi mereu sprijinul.

