HOROSCOP 24 NOIEMBRIE. Visele se împlinesc, în sfârșit, pentru nativii unei zodii

Horoscop zilnic 24 noiembrie. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de vineri



Horoscop 24 noiembrie Săgetător. Ai alături de tine un om cu care ai o relaţie cu totul specială. Parcă vă cunoaşteţi de-o viaţă, ba chiar mai mult de atât, parcă relaţia voastră trece dincolo de actuala existenţă. Vă cunoaşteţi atât de bine unul pe altul, gândiţi la fel, reacţionaţi la fel şi vă completaţi de minune. El este ceea ce nu eşti tu şi invers, deci, dacă vă puneţi amândoi la un loc resursele, ar putea ieşi lucruri nemaipomenite. Luptă pentru a păstra această relaţie puternică şi vie, pentru că aveţi amândoi multe de învăţat şi de câştigat unul de la altul şi unul prin altul. Probabil e o relaţie karmică, ce provine din alte existenţe anterioare, şi vă simţiţi în siguranţă împreună.

Horoscop 24 noiembrie Capricorn. Oboseala se resimte la tot pasul pentru că ar trebui să intervii astăzi într-o activitate care necesită un mare consum energetic şi tu clachezi în cel mai nepotrivit moment. Nu ai forţă, nu ai chef sau nu ai vlagă, deci cum să duci la îndeplinire sarcina care îţi revine fără să ai şi resursele necesare la dispoziţie? Ai avea nevoie de o pauză de odihnă, să-ţi reîncarci bateriile complet golite în ultima perioadă. Oricât te-ai strădui să te ocupi azi de o chestiune importantă, vei vedea că nimic nu înaintează iar neputinţa te enervează şi mai mult!

Horoscop 24 noiembrie Vărsător. Încearcă să nu pleci la drum nervos, pentru că emoţiile negative pot avea efecte neplăcute ori asupra ta, ori asupra celor cu care intri în contact pe parcursul călătoriei. Chiar dacă ai motive de enervare şi dai piept cu tot felul de situaţii nedorite care te scot din sărite, fă un efort să te calmezi înainte de a face vreun pas mai departe. Energia aceasta negativă îţi poate crea mari neplăceri încât nu-ţi mai duci la îndeplinire misiunea pentru care ai plecat la drum şi te întorci acasă un pachet de nervi. Veştile care vin azi de departe au şi ele conotaţii triste, deci nu ai nicio plăcere în a lua legătura cu lumea.

Horoscop 24 noiembrie Pești. Ai avea nevoie de mai mult timp de gândire înaintea unei decizii finale, deoarece acum eşti foarte derutat de variantele pe care le ai la dispoziţie. Ambele au ceva de oferit, ambele par la fel de interesante, încât, dacă ai putea, le-ei alege pe amândouă simultan. Dar nu se poate, ca atare ia-ţi timp suficient de analiză înainte de a spune ce ai ales, ca să nu regreţi mai apoi că cealaltă cale ar fi fost mai bună. Până la urmă te vei opri asupra unui singur sens, cel care va avea urmările cele mai promiţătoare, dar totuşi nu te grăbi la prima idee care-ţi apare în cale!

Horoscop 24 noiembrie Berbec. Lumea largă e cea mai mare preocupare a ta şi simţi nevoia să o explorezi prin mijloacele pe care le ai la dispoziţie. Poate fi ziua în care îţi planifici deja un viitor concediu, şi ai o mulțime de țări pe lista de atracţii principale. Poate te gândeşti la o mutare de domiciliu şi navighezi pe tot felul de siteuri imobiliare legate de acest mare scop. Sau, dacă nu poţi pleca literalmente la drum, ai aceeaşi pasiune de explorator în tine când devorezi ghiduri de călătorie sau cărţi despre culturi îndepărtate, legende orientale despre vremuri de demult, pentru că o anumită zonă a lumii te fascinează în mod special. Parcă ceva te cheamă acolo!

Horoscop 24 noiembrie Taur. Eşti sensibil la poveştile de viaţă ale celor din jurul tău, încât nu te poţi abţine să nu te pui în pielea lor. Îţi dai seama că şi tu ai trecut prin astfel de situaţii care te-au durut la momentul respectiv, dar le-ai depăşit cu brio şi cu o nouă lecţie învăţată. Poţi împărtăşi din experienţa ta bogată de viaţă, le spui celor care acum nu-şi găsesc calea de ieşire din impas că şi tu ai fost ca ei, cândva, şi ai reuşit să rezolvi totul cu brio. Priveşti spre trecut cu înţelepciunea celui care le-a depăşit pe toate şi acum ştii ce să-i sfătuieşti. Reţeta ta a funcţionat atunci, pe tine însuţi şi, dacă ar fi ascultată de cei din faţa ta, ar da roade din nou, ca atare vorbeşte-le de tine.

Horoscop 24 noiembrie Gemeni. Ai tendinţa de a trece în revistă prea mult lucrurile care n-au mers bine în viaţa ta. Parcă faci o listă a insucceselor şi ghinioanelor, şi nu e deloc bine! Priveşte spre cel care ai fost până mai ieri cu îngăduinţă, iartă-ţi propriile erori şi iartă-i şi pe alţii, pentru că nu vei atinge cele mai înalte vârfuri spre care tinzi dacă porţi după tine mereu o povară de emoţii negative. Dacă reuşeşti să închizi acel capitol pe care nu-l poţi accepta, vei fi un om fericit: vei vedea că dintr-o dată prinzi aripi şi poţi zbura încotro vrei tu, deci descătuşează-te de ură, de resentimente, de vechi motive de supărare şi nefericire. Nu mai au nicio importanţă acum!

Horoscop 24 noiembrie Rac. Nu eşti atât de impulsiv de obicei, tocmai de aceea toţi sunt miraţi când văd câtă energie consumi dintr-o dată. Eşti nervos, asta se vede, şi nervozitatea îţi poate crea mari probleme în planurile începute, ca atare adu-i aminte că tu eşti mult mai chibzuit şi mai calm de felul tău, şi o atitudine ca cea de acum nu e deloc în avantajul tău! Sunt persoane în preajma ta care te mai trag de mânecă, încearcă să-ţi mai domolească graba sau nervii, dar asta s-ar putea să te irite mai tare, încât reacţionezi şi mai agresiv. Calmează-te înainte de a face sau spune ceva!

Horoscop 24 noiembrie Leu. Intri intr-un mediu de oameni care te primesc cu multa bucurie. Dialogul se leaga extrem de usor, ceilalti sunt receptivi la propunerile tale si la fel le raspunzi si tu. Mai mare dragul sa lucrezi in asemenea mediu cooperant si amical, ca atare fa tot posibilul sa te adaptezi in acest grup, poate chiar cu sansa de a si ramane aici pentru o vreme. Poate fi un colectiv de lucru in care vei da randament maxim, sau un grup de prieteni cu care vei lega o relatie frumoasa, sau un anturaj creat ad-hoc pentru a-ti atinge un tel. Nu conteaza cat va dura aceasta relatie, conteaza doar sa te simti bine pe parcursul zilelor cat vei sta in aceasta companie optimista si tonica.

Horoscop 24 noiembrie Fecioara. Privesti la persoana iubita ca intr-o oglinda, pentru ca va asemanati in multe privinte. Nici nu-ti vine a crede ca e asa cum l-ai visat, semn ca visele se implinesc daca stii sa trimiti cu incredere spre Univers dorintele tale intr-o forma cat mai optimista. Visati amandoi la un viitor comun si discutati despre ceea ce ati vrea sa primiti unul de la altul de acum inainte. Voi sunteti creatorii acelui viitor frumos in doi, deci nu va sfiiti sa faceti planuri, sa ridicati castele, sa asteptati mai mult de la iubirea voastra. Reusita de maine incepe cu un vis, iar acum aveti starea potrivita sa visati frumos, umar la umar.

Horoscop 24 noiembrie Balanța. Oricat de jignit sau ranit ai fi azi de cineva care spune vrute si nevrute fara sa-si dea seama, abtine-te de la riposte agresive. Ai fi tentat sa-i coci si tu un plan de razbunare, dar nu e deloc cea mai inteleapta replica pe care i-o poti da. Ii poti demonstra ca a gresit si prin alte metode decat prin cine stie ce plan de razbunare, pentru ca nu va invata nimic din eventuala ta riposta, ci s-ar putea sa-l intariti si mai tare. Fii tu cel intelept care cedeaza si tace pana ce trece furtuna, pentru ca dupa aceea vei gasi tu replica cea mai potrivita pentru un astfel de om, dar acum… suporta! Cat poti si tu, desigur!

Horoscop 24 noiembrie Scorpion. Trece azi un mare noroc prin calea ta, dar te prinde pe picior greşit, fără să poţi profita de ocazia ivită. Altul pare mai iute de mână şi-ţi fură de sub nas şansa, încât vei regreta că ai fost comod şi nu ai luptat pentru ceea ce părea a fi special pentru tine. Pregăteşte-te să pierzi azi printre degete ceva ce ţi-ar fi fost extrem de util, dar pentru că nu reacţionezi spontan în reacţii, ajunge în altă parte. Celălalt a ştiut să profite de ocazie şi să ajungă înaintea ta, dar ce păcat că nu eşti mai atent la ocaziile norocoase!