Horoscop 24 octombrie 2018. Atracție intensă, bani și o dezamăgire cruntă

Horoscop 24 octombrie 2018 Scorpion Scorpionii sunt îndrumaţi să folosească diplomaţia cu care au fost înzestraţi pentru a-şi putea proteja bugetul personal sau cel al familiei. Dacă rudele decid să cumpere un produs, iar vouă vi se pare că decizia este una pripită, nu acţionaţi în consecinţă. În general, o cheltuială în plus nu vă va afecta bugetul atât de mult încât să nu reuşiţi să vă echilibraţi. Nu vă temeţi să fiţi vulnerabili. O persoană apropiată este sinceră şi aşteaptă cu nerăbdare să vă deschideţi sufletul şi să vă exprimaţi sentimentele.

Horoscop 24 octombrie 2018 Berbec Berbecii vor avea parte de o zi agitată, în care lucrurile se desfășoară cu o viteză amețitoare. Practic toată lumea pare a fugi undeva, cu o treabă extrem de importantă pentru umanitate. Dacă te simți prins în acest vîrtej, ia-ți câteva minute pentru a analiza situația. Chiar este obligatoriu să te grăbești? Are sens tot acest stres? Dacă nu, mai bine să faci lucrurile în ritmul tău, dar corect. Nu e chiar deloc necesar să participi la agitația din jur.

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.