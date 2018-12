Horoscop 27 decembrie 2018. Veşti bune în dragoste pentru unii nativi şi un cadou neaşteptat

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Horoscop 27 decembrie 2018 Fecioară Fecioarele vor să fie în mijlocul familiei, alături de persoanele iubite. Au în plan o excursie care să îi surprindă pe toți cei dragi, așadar se vor bucura de o atmosferă armonioasă. Anul Nou aduce și ceva câștiguri în plus, așa că banii nu vor fi o problemă pentru următoarea perioadă.

Horoscop 27 decembrie 2018 Rac Racii sunt în al nouălea cer! O surpriză uriașă din partea persoanei iubite le va aduce bucuria în suflet. Un nou cadou apărut sub brad ascunde un inel de logodnă, așadar fac marele pas către o căsătorie, acest fapt reconfirmându-le cât de mult sunt iubiți. Există șansa unor să vă faceți noi cunoștințe care să se transforme în frumoase prietenii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)