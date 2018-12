Horoscop 28 decembrie 2018. Astrele întrevăd noroc în afaceri şi surprize frumoase în dragoste

Horoscop 28 decembrie 2018 Pești Peştii pot lua în considerare anumite sfaturi sau critice constructive din partea unor persoane apropiate. Poate caracterul sau comportamentul vostru are nevoie de mici modificări pentru o mai bună înţelegere cu cei din jur.

Horoscop 28 decembrie 2018 Capricon Capricornii trebuie să fie sinceri cu ei şi mai ales cu cei din jur. Nu are rost să îi minţiţi pe cei dragi, atâta timp cât ei ştiu oricum totul despre voi. Există posibilitatea apariției unor subiecte sensibile într-un dialog cu colegii sau cu un partener de afaceri. Mai bine spuneţi adevărul, pentru a nu complica situaţia.

Horoscop 28 decembrie 2018 Săgetător Săgetătorul astăzi ar putea emrge la cumpărături. Există toate şansele să găsiţi reduceri şi veţi putea achiziona diferite produse la preţuri mult mai avantajoase, faţă de perioada de dinainte de Crăciun. Nu vă cheltuiţi toţi banii însă. S-ar putea ca la începutul noului an să aveţi nişte cheltuieli importante de făcut.

Horoscop 28 decembrie 2018 Leu Leii vor atrage toate privirile chiar înainte de petrecerea de Anul Nou. Complimentele vin pe bandă rulantă, iar unii admiratori își vor încerca norocul de-a vă intra în grații. Atmosfera romantică a acestei zile vă va cuprinde. Există câteva momente care vă vor reține atenția. Luați-o ușor și continuați să faceți tot ce ați programat pentru ultima vineri a acestui an.

Horoscop 28 decembrie 2018 Rac Racii se gândesc la carieră și cum să progreseze în Noul An. Banii nu sunt o problemă în această perioadă, însă își doresc cu ardoare să fie din ce în ce mai buni în ceea ce fac. Planurile devin realitate doar cu ore în plus de muncă. În viața personală, veți lua decizia dacă sentimentele față de persoana pe care o îndrăgiți sau cu care formați un cuplu au sau nu un viitor.

