Horoscop 29 mai. Capricornii se gândesc serios la o schimbare de direcție în carieră

Horoscop 29 mai BERBEC - Daca stai si te complaci intr-o zona terna in care nu se mai schimba nimic fara a-ti pune imaginatia la treaba, fii sigur ca totul se va transforma intr-o confortabila banalitate. Nu esti tu genul de om care se lasa furat de lene si dezinteres, asa cum te influenteaza unii din jurul tau mult prea comozi sa faca ceva cu viata lor, ca atare scoate la lumina gandurile tale cele mai originale, ideile tale cele mai creative, pentru ca tu ai un bagaj imens de resurse. Alunga-i din viata ta pe cei care te trag inapoi in loc sa te lase sa urci si incepe sa cladesti cu incredere ce ai in minte.

Horoscop 29 mai TAUR - Azi se confirma cel mai bine proverbul: prietenul la nevoie se cunoaste! Cineva iti arata o cale care merita valorificata din plin, cu incredere, dar cum nu ai inca toate informatiile, te lasi un pic dus de val, ca sa vezi totusi incotro duce acest nou sens. Lasa-te ghidat de el, pentru ca are o idee buna ce va duce intr-o directie benefica tie. E un sfat avizat, un ajutor binevenit, o solutie salvatoare pentru tine, ca atare trebuie s-o accepti cu inima si cu mintea deschise, fiind exact raspunsul pe care-l asteptai pentru clarificarea anumitor aspecte din viata ta. Fii recunoscator pentru portita deschisa!





Horoscop 29 mai GEMENI - Daca ceva nu a mers bine in ultima vreme, ar trebui sa nu mai dai vina pe altii, ci sa te privesti cu obiectivitate in oglinda, pentru ca problema s-ar putea sa fie la tine. Cum ai incurcat tu lucrurile, tot asa poti sa le si descurci, dar e nevoie de un dram de luciditate din partea ta pentru a vedea lucrurile limpede. Cat timp esti prins in propriile ite incalcite, e greu de crezut ca poti face ordine, de aceea e nevoie de o mai buna organizare, de claritate mentala, de putina detasare de atatea maruntisuri care nu te lasa sa vezi lucrurile corect. Fa curat in mintea si apoi ia masurile necesare pentru a indrepta situatia.

Horoscop 29 mai RAC - Intotdeauna exista altul mai experimentat alaturi de la care poti primi raspunsurile de care ai nevoie. Desi esti tentat sa privesti un pic superficial sfaturile celor mai maturi, va veni o zi in care te vei convinge singur ca au avut dreptate si ar fi fost tare bine daca i-ai fi ascultat! Ai norocul de a te afla in compania unei persoane mai in varsta, cu multa experienta de viata, bun cunoscator al unui domeniu in care tu abia faci primii pasi, si care se arata dispus sa-ti ofere raspunsuri la marile tale intrebari existentiale. Sa n-o faci pe atotstiutorul, pentru ca nu detii toate informatiile necesare, dar acu aceasta ocazie iti poti imbogati cunostintele spre un nivel care te va face mandru de tine!

Horoscop 29 mai LEU - Refrenul acestei zile e: n-am timp, de parca ai intrat in panica impins de la spate de niste termene limita carora nu mai stii cum sa le faci fata. Daca ai mai scoate de pe agenda ta de lucru unele lucruri de care nu e obligatoriu sa te ocupi chiar azi, ai descoperi ca faci rost dintr-o data de cateva ore numai bune pentru a fi folosite in directia care te apasa. Incepe sa mai lasi si pe altadata si sa mai spui si nu la unele cerinte, pentru ca nu le poti duce pe toate pe umeri. Om esti si tu, ai si tu limitele tale, dar mai ales ai viata ta personala care nu trebuie sacrificata doar pentru ca altul iti da ordine de genul: am nevoie acum!

Horoscop 29 mai FECIOARA - Ceea ce incepe azi nu ajunge repede la rezultatele visate, ca atare educa-ti rabdarea pentru a urma un parcurs lung si deloc simplu. Vei ajunge acolo candva, fara indoiala, pentru ca detii toate resursele necesare unui succes deplin, doar ca mai sunt inca multe etape ce depind de aspecte care vor aparea abia de acum inainte. Incearca sa-ti mai domolesti pasiunea, graba, dorinta de a incheia proiectul la care iti aduci contributia, constient ca lucrurile cele mai bune sunt cele care se ridica incet.

Horoscop 29 mai BALANTA - Ai tot sperat ca un anumit moment de care iti era teama sa se amane sau sa nu mai aiba loc deloc, dar iata ca asteptarea ta a luat sfarsit si dai piept direct cu evenimentul cel mare. Desi l-ai asteptat atat de mult, iata ca nu iese conform sperantelor tale si lucrurile par sa se dea un pic peste cap, semn ca planurile de acasa nu sunt intotdeauna ca cele din targ. Pregateste-te pentru o surpriza de proportii care te obliga sa schimbi macazul din mers, noroc ca ai totusi un plan de rezerva, astfel incat sa recuperezi totusi ceva din tot ce ai construit pana aici si sa nu pierzi totul.

Horoscop 29 mai SCORPION - Stai si cantareste atent, ca intr-o balanta, argumentele pro sau contra, informatii pe care le detii, senzatiile care te incearca, pentru ca vei reusi sa faci ordine intre situatiile extreme. Chiar daca totul oscileaza intre alb si negru, bine si rau, da si nu, vei reusi sa discerni foarte atent intre toate aspectele diametral opuse si sa iei decizia corecta. Nu te grabi la prima idee care iti vine in minte, mai bine mai aduni detalii inainte de a-ti exprima ultimul cuvant, pentru ca lucrurile se pot schimba si de la o ora la alta, si te vor deruta si mai si. Chibzuieste pe indelete si abia dupa aceea spune ce ai ales.

Horoscop 29 mai SAGETATOR - Bazeaza-te numai pe cifre certe si fapte concrete, nu te lua dupa idei aruncate in vant sau dupa presupuneri care nu au la origine nimic clar. Exista in preajma ta o persoana demna de tot respectul care ofera numai informatii verificate si bine documentate si daca tii cont de parerile sale, ai numai de castigat. Totul e sa-i spui ca nu stii cum sa rezolvi o anumita problema, ca nu ai experiente necesara pentru a trece printr-un moment dificil, pentru ca el va interveni in favoarea ta cu cele mai bune sfaturi. Considera-l un profesor la scoala vietii, deci stai cu urechile palnie la tot ce are sa-ti impartaseasca.

Horoscop 29 mai CAPRICORN - Te gandesti serios la o schimbare de directie in cariera, pentru ca pretentiile tale au crescut si experienta ta s-a extins si ea in ultima vreme, pe parcursul ultimilor ani de studiu. Trebuie sa arati lumii cine esti, ce poti, cat de bine te-ai pregatit in perioada de acumulare de informatii si sa gasesti noua forma de a-ti implini rolul pe pamant prin munca de zi cu zi. Daca apare azi informatia de care aveai nevoie pentru aceasta schimbare de directie, pune-o imediat in practica si porneste spre noul sens care va avea efecte dintre cele mai bune in plan profesional, pe termen lung.

Horoscop 29 mai VARSATOR - Daca ti-ai pune un pic ambitia la treaba, ai ajunge mult mai usor un scop pe care deocamdata doar il visezi. Nu trebuie sa te multumesti cu putin, asa cum ai fi tentat acum, ci trebuie sa ridici stacheta foarte sus si apoi sa lupti pentru a ajunge acolo. Daca ti-ai propune obiective mediocre si banale, da, poate le-ai atinge mult mai repede, dar stima de sine nu ar fi aceeasi! Meriti mai mult, mai bun, mai inalt, ca atare trebuie sa ai curajul sa privesti cat mai departe fata de nivelul la care incearca unii sa te mentina. Nu accepta orice, ci pretinde tot ce-i mai bun!

Horoscop 29 mai PESTI - Marile schimbari nu trebuie sa survina ca un buldozer care le distruge pe toate peste noapte, ci poti incepe putin cate putin, pana reusesti sa ajungi acolo unde doresti. Nu insista sa transformi totul de la zero, ci ia-o mai moale, cu schimbari minore, ridicand mai apoi complexitatea transformarilor la care te supui cu buna stiinta. Totul va fi diferit, la final, dar nu insista sa rastorni muntii dintr-o singura miscare. Schimbarile lente, de durata, sunt mult mai bune decat cele care seamana cu un cutremur ce darama totul intr-un minut. Transforma-ti viata intr-un ritm moderat, pas cu pas!

