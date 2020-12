HOROSCOP 3 DECEMBRIE 2020. Nimic nu merge veșnic!

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Scorpion Uneori norocul vine din două direcţii diferite şi nu ştii ce să alegi şi există această posibilitate şi astăzi: să fii în faţa unei decizii în care, orice ai alege, tot bine ar fi, ca atare poţi lăsa un pic lucrurile şi la voia întâmplării. Dacă un lucru n-a mers bine prima oară din cauza unui mic ghinion, acum ar putea ieşi excelent, pentru că ai parte de a doua şansă! Profită de ocazie pentru că totuşi, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Dacă ţi se oferă a doua oară, nu trebuie s-o ratezi, că totuşi nimic nu merge veşnic!

Berbec Nu-ţi plac oamenii leneşi şi te tot gândeşti cum să-i implici mai mult la treabă pe cei de lângă tine care nu se pot concentra la ce au de făcut. Unii încearcă să se fofileze în faţa sarcinilor, alţii pasează tot greul pe umerii altora, dar dacă vrei să-i atragi şi pe ei, n-are rost să le ţii cine ştie ce predică inutilă, ci să pui osul la treabă. Prin exemplul tău personal, vor vedea ce e de făcut şi nu vor putea sta la nesfârşit pe margine. Taur Nu renunţa la o activitate doar pentru că vezi că nu iese perfect aşa cum ai fi dorit! Totul are nevoie de antrenament îndelungat şi concentrat până ce ajungi la un nivel care să te satisfacă. Şi dacă ai învăţa să patinezi sau să cânţi la un instrument, tot ar fi nevoie să exersezi şi să exersezi luni de zile. Aşa şi cu acel proiect în care te-ai împotmolit. Pentru că nu evoluează atât de repede şi de bine pe cât sperai, eşti tentat să laşi totul baltă şi să uiţi că ai încercat vreodată, dar dacă faci asta, greşeşti.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

