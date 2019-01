Horoscop 3 ianuarie 2019. Moment ideal pentru o întâlnire romantică

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Horoscop 3 ianuarie 2019 Fecioară Fecioarele ar face bine să citească printre rânduri. Discuții cu șefii, după vacanța de Sărbători, sau cu unii colegi de la serviciu le-ar putea da indicii despre schimbările ce urmează a fi făcute la locul de muncă. Cine deține informația deține și puterea. În plus, se vor putea pregăti din timp, pentru a nu fi luați prin surprindere și dați la o parte. Spre seară se recomandă răbdare, dacă intervine vreun conflict în familie.

Horoscop 3 ianuarie 2018 Taur Taurii ar face bine să țină de bani, chiar dacă prieteni apropiați cer ajutorul. Există riscul ca propria familie să ajungă în impas și să aibă nevoie de o sumă consistentă. În plus, ar putea apărea cheltuieli neprevăzute, care nu pot fi amânate. Cei care cer acum un împrumut vor înțelege refuzul, dacă situația este explicată clar și fără ezitări.

