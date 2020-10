Horoscop 3 octombrie. Ce zodie are o zi genială pe toate planurile!

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Am citit în „Timpul” un material de mare actualitate şi am crezut că va genera o dezbatere publică. Însă, nu ştiu cum se întâmplă, dar foarte mulţi moldoveni, deşi sunt experţi în orice domeniu câte „olecuţâcî”,...

Președintele Donald Trump, care, împreună cu prima-doamnă, a fost diagnosticat cu COVID-19, are simptome ușoare, ca în cazul unei răceli, au declarat surse citate de CNN și New York Times.

Horoscop 3 octombrie Pești Se pare ca resimtiti o stare de iritare si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Eastrolog.ro va sugereaza sa nu spuneti chiar tot ce ganditi, sa incercati sa fiti cat mai diplomat si sa va temperati nervozitatea. Azi este de preferat sa nu incheiati niciun fel de contract sau de tranzactie, pentru ca exista riscul sa va scape detalii importante si sa iesiti in pierdere. Va recomandam sa fiti mai atent la problemele partenerului de viata

Horoscop 3 octombrie Vărsător S-ar putea sa aveti o zi tensionata din cauza unor divergente cu partenerul de viata. Eastrolog.ro va recomanda sa amanati deciziile importante, pentru ca este posibil sa fiti confuz si sa nu va puteti concentra. Un moment de relaxare v-ar ajuta sa va puneti ordine in idei. Fiti cat mai atent cu persoanele varstnice din familie!

Horoscop 3 octombrie Capricorn Inainte de amiaza este posibil sa fiti putin confuz, ceea ce ar putea sa va afecteze atat relatiile sociale, cat si cele sentimentale. Eastrolog.ro va recomanda sa nu va lansati in proiecte noi, chiar daca vi se pare ca sunt usor de rezolvat. In a doua parte a zilei, relatiile cu persoana iubita ar trebui sa fie foarte bune si sa va ridice moralul

Horoscop 3 octombrie Săgetător In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti indispus din cauza neintelegerilor cu un coleg de serviciu sau cu un partener de afaceri. Daca va ganditi sa provocati o discutie serioasa, eastrolog.ro va recomanda sa mai asteptati cateva zile. Spre seara, sunt sanse sa va regasiti buna dispozitie in mijlocul celor dragi.

Horoscop 3 octombrie Scorpion S-ar putea sa va simtiti obosit dupa o perioada de munca intensa si sa deveniti irascibil, riscand sa va certati chiar si cu cei dragi. Nu este exclus sa resimtiti si o anumita frustrare, din cauza ca parcurgeti o perioada in care relatiile sentimentale nu decurg asa cum v-ati dori. Eastrolog.ro va recomanda sa va sfatuiti cu o persoana apropiata, de incredere.

Horoscop 3 octombrie Leu În prima parte a zilei va simțiți plin de energie și aveți idei ingenioase. Aveți șanse mari să va afirmați în plan social. Entuziasmul va poate face să acționați impulsiv, depășind anumite limite și riscând să va treziți în situații neplăcute. Eastrolog.ro va recomanda să evitați discuțiile în contradictoriu. După-amiază este posibil să va confruntați cu o problemă sentimentală pe care ați considerat-o rezolvată, dar care revine în actualitate. Zodia Leu are o zi perfectă pe toate planurile! Horoscop 3 octombrie Fecioară În prima parte a zilei este posibil să fiți irascibil și indispus. Sugestia eastrolog.ro este să amânați rezolvarea chestiunilor care necesită răbdare și tact. La locul de muncă, dacă ideile dumneavoastră originale nu sunt apreciate așa cum v-ați așteptat, nu este indicat să insistați. În familie va puteți aștepta la armonie și bună înțelegere.

Horoscopul din 3 octombrie vă recomandă să fiți atenți la forma fizică și psihică în care vă aflați. Sunt schimbări de stare la toate zodiile, unele sunt mai irascibile decât de obicei. Zodia Leu este lovită de .... genialitate. Are idei, se remarcă, este favorita astrelor în horoscopul de miercuri, 3 octombrie 2020. Aflați aici cum stați și cu dragostea în luna octombrie 2020.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

