Horoscop 30 iulie 2018. Berbecii sunt asaltați de probleme

HOROSCOP LUNI 30 IULIE. Vărsătorii trebuie să învețe să facă diferența! O alta zodie stă mai prost financiar în această perioadă





BERBEC

Nu e usor sa faci fata lucrurilor multe si marunte care te asalteaza zilnic. Trebuie totusi sa nu-ti uiti directia in care vrei sa te indrepti. In caz contrar te vei irosi in detalii fara sens.

Deschiderea catre alte idei si catre alte puncte de vedere te ajuta sa-ti depasesti limitarile si, cine stie, chiar sa cunosti noi oameni interesanti. Nu crezi ca merita?





Munca trebuie sa-ti faca placere, altfel se transforma in sclavie. Gaseste ceva care sa te intereseze cu adevarat; daca renunti la visele tale iti vei irosi viata.

Norocul te va insoti, fii pregatit(a) sa iei rapid hotaririle care se vor impune.

Poate parea banal, dar spalatul frecvent pe miini iti poate salva viata. Mai ales acum…

TAUR

Binele si raul depind de context si de cum ne hotarim sa ne traim viata. Nu exista o referinta exterioara la care sa ne raportam. Foloseste-ti discernamintul cind iei o decizie!

Cand iti gasesti jumatatea simti ca nimic nu te mai poate opri.

Nu te grabi pe scari, risti sa cazi, mai ales spre dupa-masa.

Un cistig neasteptat va reusi sa-ti readuca optimismul. Vei descoperi cu surprindere ca nu esti lipsit(a) de noroc, iar viata ti se va infatisa cu totul altfel.

Ziua de astazi pare sa fie un atac asupra responsabilitatilor tale: foarte multa munca, prea multa oboseala, parca nici nu esti platit (a) cat meriti.

GEMENI

Este o perioada buna sa iei decizii importante, mai ales ca ai toate informatiile necesare sa o faci. Consecintele viitoare insa s-ar putea sa nu fie cele anticipate.

Ai putea sa fi regele sau regina locului tau de munca astazi, cu multa atentie pozitiva indreptate spre tine. Poate o sa rezolvi o situatie dificila sau faci o gluma foarte potrivita la situatie. Oricum oamenii te vor aprecia mult azi, bucura-te!

Norocul tau iti surade prin capacitatea ta de a atrage partenerii potriviti pentru tine. Nu iti lasa ego-ul sa stea in calea oportunitatilor vietii.

Tinjesti dupa o relatie apropiata; vrei sa ai cui sa ii impartasesti cele mai ascunse dorinti. Incearca sa cunosti oameni noi; vei avea sansa de a intilni pe cineva deosebit.

Fereste-te de „vindecatorii” care-si fac reclama la televizor sau prin ziare. Sanatatea ta si a celor dragi este prea importanta pentru a o risca.

RAC

Fii mai eficient in rutinele tale, dar nu te epuiza. Da familiei tale mai mult atentie in perioada aceasta.

Accepta-te asa cum esti si incearca sa te impui si celorlalti. Nu poti de fiecare data sa te schimbi dupa cum vor cei din jur. Ai incredere in steaua ta!

Nu poti controla totul, ia lucrurile asa cum sint. Gindeste-te la lucrurile placute din viata ta fara sa te concentrezi pe cit de multi sau de putini bani ai. Viata merge mai departe.

Cateodata norocul inseamna sa primesti ceea ce primesti, nu ceea ce ai fi vrut sa primesti.

Cind vine vorba de dragoste, gesturile tale sint imprevizibile. Desi ai fi vrut sa iti planuiesti actiunile cu grija, intervine ceva care te face sa sari peste multi pasi si sa ajungi unde nu te-ai fi gindit ca poti ajunge. Apoi vei simti nevoia sa dai inapoi, sa astepti putin si sa planuiesti din nou. Acest mod de actiune este bun doar daca iti acorzi destul timp pentru a analiza lucrurile.

LEU

Cel ce ride la urma ride mai bine. Nu te hazarda, incearca sa temporizezi deciziile pina cind vei obtine informatii suplimentare. Mentine-te in expectativa pina cind vei putea sa ai ultimul cuvint.

Un lider are multe fete. Nu incerca sa afisezi un stil care nu ti se potriveste; nu-ti nega personalitatea. Oamenii te vor urma doar daca vor avea incredere in tine.

Se poate ca unele probleme de sanatate sa se faca simtite in perioada urmatoare. Ai grija la ce medici apelezi; asigura-te de competenta lor.

E timpul sa te gandesti la tine si la cine esti cu adevarat. Norocul iti va surade cand realizezi ca tu ai puterea si esti cel mai important jucator.

In dragoste, daca vrei sa stii cu adevarat care iti sint sentimentele pentru cineva, trebuie sa-ti asculti inima. Asculta cu atentie si nu vei regreta!

FECIOARĂ

Cineva s-ar putea sa-ti spuna o poveste incredibila. Incearca sa descoperi simburele de adevar.

S-ar putea sa fi invitat(a) la un eveniment social la care nu prea vrei sa te duci. Poate esti stresat(a), obosit(a) sau anxioasa/anxios si tot ce vrei este sa stai acasa sa te relaxezi. Multi dintre prietenii tai se duc si poate te simti presata. Numai tu poti hotari ce este bine pentru tine, dar nu uita sa iti pui grija pentru tine pe primul loc.

Perioada imediat urmatoare va fi mai putin favorabila din punct de vedere al sanatatii. O schimbare a stilului de viata se impune cu acuitate.

O persoana interesanta s-ar putea sa incerce sa-ti atraga atentia; fii atent(a) la subtilitati, altfel poti rata anumite semne revelatoare.

Intuitia iti este de folos in ceea ce priveste problemele legate de cariera. Poate ca ti-ai trasat deja citeva linii generale pe care ar trebui sa mergi si astazi totul pare mai clar.

Pastreaza totusi o doza de circumspectie. Nu te grabi sa actionezi, nu lua decizii pripite. Foloseste-ti atit inteligenta cit si intuitia ca sa evaluezi obiectiv situatia, si fa miscarile la momentul potrivit.

BALANȚĂ

Este viata ta, nu uita! Nu ti-o irosi in lucruri fara sens; gindeste-te la ce este cu adevarat important.

Ai putea foarte bine sa te numesti cel mai mare vanzator al anului, cu capacitatea ta de a ii convinge pe cei din jur sa faca orice iti pui in minte. Ai cuvintele care trebuie, discursul care trebuie si timingul perfect.

Indiferent de situatia curenta, nu-ti pierde speranta. Te vei bucura in curind de multa sanatate si de o stare generala de bine.

Nu se invirte totul in jurul banilor; fericirea nu se limiteaza la ei. Daca te concentrezi doar pe aspectele financiare s-ar putea sa nu vezi imaginea de ansamblu. Fa un pas in spate si priveste cu atentie. Ce vezi?

Nu astepta ca celalalt sa faca prima miscare; trebuie sa preiei initiativa daca vrei sa ai o discutie mai serioasa. Nu conteaza cine abordeaza primul subiectul; important este sa dai dovada de tact si de sensibilitate.

SCORPION

Ai un simt de observatie foarte bun. Foloseste-l!

Daca vezi ca se iveste o oportunitate, nu ezita. Unii oameni se simt derutati de schimbarile bruste de directie. Nu te inscrie intr-o astfel de categorie; risti sa ratezi o sansa unica.

Nu orice ajutor este dezinteresat. Ai grija in ce te bagi; esecuri si pierderi materiale sint posibile oricind.

Chiar daca prietenul/prietena te-a parasit de curind, priveste si la partea plina a paharului. Poate ca ai incheiat o relatie care n-ar fi avut oricum sorti de izbinda.

Micile exagerari in privinta mincarii sau a bauturii te-ar putea face sa te simti un pic sfirsit(a) astazi. Nu mai cumpara produse semipreparate, cu conservanti si arome artificiale; prefera alimentele naturale.

SĂGETĂTOR

Oportunitati se ivesc tot timpul; poate nu ti se potrivesc multe dintre ele, dar trebuie sa-ti tii optiunile deschise.

Influenta Lunii e dominanta in aceasta saptamina. Asteapta-te sa-ti reamintesti cu mult mai multa pregnanta unele dezamagiri din trecut. Cu toate acestea trebuie sa mergi mai departe; traieste-ti viata.

In aceasta saptamina poti avea probleme cu urechile. Mergi la doctor daca suspectezi o infectie; nu te trata cu leacauri babesti, risti o agravare a situatiei.

Viata este un dar, dar, din pacate, finit. Vine o zi cand trebuie sa renuntam la ea. O face asta mai mult un imprumut decat un dar. Poate. Adevarul este ca norocul tau este in crestere saptamana asta asa ca bucura-te de el.

Sunt niste conflicte si tensiuni in lumea ta astazi, asa ca fi pregatit(a) ca daca iti iei ochii de la ele sa se transforme in razboie. Te-ar ajuta daca nu ai lua lucrurile prea personal.

Gandeste-te si ca aceste experiente te intaresc. Nu deveni ranchiunos/ranchiunoasa. Si tine minte ca problemele nu dispar daca le ignori.

CAPRICORN

Uneori o mica pauza te poate pune pe picioare. Renunta la diete absurde, uita de restrictiile pe care ti le-ai impus. Comporta-te natural; vei simti o usurare enorma.

Chiar daca norocul te-a cam ocolit in ultima vreme, situatia este pe cale sa se schimbe. Important este sa simti cind apar oportunitati pe care le-ai putea folosi. Atunci cind este cazul, nu ezita!

Daca vei reusi sa te mentii in frunte invatind mereu lucruri noi vei avea succes atit in viata cit si in cariera. Poate sa nu fie usor si s-ar putea ca celor din jur sa li se para ciudat, dar nu te abate din drumul tau!

Pesimismul si indoiala te vor cuprinde, iar viitorul ti se va parea nesigur si intunecat. Un suflet apropiat te va ajuta sa depasesti toate greutatile. Dragostea vindeca multe rani.

Un raspuns acid, in doi peri, poate strica o prietenie. Vrei sa-ti asumi acest risc?

VĂRSĂTOR

Pentru unele lucruri merita sa te bati…, pentru altele, nu. Trebuie sa inveti sa faci diferenta, altfel te vei irosi in lupte zadarnice, fara nici o miza.

Poate parea un sfat banal, dar nu te hrani doar cu snacksuri si cola; pur si simplu iti distrugi sanatatea!

Trebuie sa te astepti la o reintilnire cu o persoana pe care o credeai uitata. Viata ta si-ar putea recapata sensul.

Nu-i trata pe oameni de sus si nu lua decizii in numele lor. Daca ti se cere spune-ti parerea, dar nu ti-o impune.

Norocul tau este ca ai abilitati si agilitate mai mare decat cei din jur. Ai incredere in ele.

PEȘTI

Daca ai copii, in perioada imediat urmatoare acestia iti vor provoca destul de multe ingrijorari.

Stii foarte bine ce vrei sa obtii; probabil ca stii si cum s-o faci. Atentie la cei din jur, daca te bazezi prea mult pe cineva anume s-ar putea sa ai o surpriza neplacuta.

Te preseaza de mult prietenii sa ii mai chemi in vizita. Nu multe lucruri aduna oamenii mai mult ca o mancare buna. Ce zici, hamburgeri pentru toata lumea?!

Nimic nu vine de-a gata. Daca vrei cu adevarat sa reusesti trebuie sa muncesti din greu. Cu toate acestea nu renunta sa te intrebi daca sacrificiile pe care le faci au un rost. Raspunsul s-ar putea sa te surprinda.

La suprafata, toata lumea va vede ca fiind cuplul perfect, dar in adancul inimii tale, tu stii ca sunteti departe de a fi asa. Lectiile dure pe care le-ai primit in ultima vreme, te-au facut sa te simti demoralizat(a) mai mult de o data.

O sa iti recapeti sentimentul de bine, indata ce iti revine stima de sine.