Horoscop 30 noiembrie 2018. Momente unice alături de persoana iubită şi beneficii în afaceri

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Actualul ministru al Finanțelor, Octavian Armașu, a fost propus de către președintele Parlamentului, Andrian Candu, pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit lui Candu, candidatul care va veni să ia locul lui Sergiu Cioclea are o experiență bogată de...

Acțiunile agresive ale Rusiei in Marea Azov au marcat agenda politică internă moldovenească, obligând politicienii locali să vină cu atitudini vis-a-vis de cele întâmplate. Premierul Filip, Președintele parlamentului Candu au venit cu reacții clare la acțiunile...

Petrolul brut a scăzut joi pe piața SUA, pentru prima oară în ultimul an, sub 50 de dolari cel mai mic preț după mai bine de un.

Horoscop 30 noiembrie 2018 Capricorn Capricornii trebuie să se ferească să ia decizii importante. În grabă, riscă să piardă un mic detaliu care va produce greșeli majore în lanţ. Aşadar, vorba "Graba strică treaba" trebuie să le rămână bine întipărită în minte măcar o vreme, pentru a fi feriţi de necazuri. Este recomandat ca fiecare situaţie s-o analizaţi cu atenţie. Grijă şi la persoana iubită, ca să aveţi parte de o seară cu adevărat romantică.

Horoscop 30 noiembrie 2018 Fecioară Fecioară are astăzi gândul numai la bani. Mulți dintre dvs. vor decide rezolvarea unor probleme financiare. Există posibilitatea să aveţi șansa de a vă mări veniturile. Înainte de a profita de o astfel de perspectivă tentantă, este necesar să calculați cu atenție toate riscurile potențiale. După amiază, s-ar putea să vă simțiți ușor bolnav, doar din cauza oboselii dintr-o săptămână ocupată de muncă sau a epuizării nervoase. În orice caz, trebuie să vă duceți acasă cât mai curând posibil și să încercați să vă relaxați complet.

