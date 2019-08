Horoscop 31 august 2019. Moment de răscruce în dragoste

Capricornii îşi vor petrece sâmbăta făcând tot felul de schimbări. Veţi încerca un look nou sau veţi redecora locuinţa. Este foarte probabil ca cineva apropiat să vă ceară un sprjin financiar. De asemenea, o veste neaşteptată s-ar putea să vă strice planurile pe care le-aţi făcut pentru acest weekend. Capricornii singuri şi-ar putea găsi jumătatea în această seară. Cei care au familie vor petrece timp de calitate împreună cu partenerul de viaţă.

Un albaiulian a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că are nevoie de ajutor pentru că îl deranjează fosta soţie, fiul şi fosta soacră. Poliţiştii au considerat că apelul este fals, informează MEDIAFAX. Bărbatul din Alba Iulia a postat, joi, pe...

Limba romana este privita ca un colac de salvare in regiunea transnistreana unde rusa le este impusa locuitorilor. Unii parinti, care nu stiu limba tarii in care traiesc, isi dau copii la cele cateva scoli romanesti, pentru ca vad in ele oportunitati pentru viitor.