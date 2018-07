Horoscop 31 iulie 2018. Bani, dragoste sinceră şi lovitura destinului pentru una dintre zodii

Horoscop 31 iulie 2018. O zi care va afecta brusc tot ce înseamnă dragoste, bani şi sănătate. Azi, destinul celor care şi-au făcut planuri stricte se va îndrepta într-o direcție total neașteptată.

Trebuie să nu rămâi ferm în faţa schimbării. Adaptează-te şi, cu optimism, găseşte rezolvarea acestor situaţii. Nimic bun nu va ieşi dacă te opui destinului.



Berbec

Berbecul va petrece această marți în cel mai productiv mod posibil. Înainte de prânz veți foarte rapid toate treburile la muncă şi cu această ocazie vi se va propune un post superior. Acceptaţi imediat această propunere şi veți descoperi că nu ați greșit. Șeful vă încredințează într-adevăr ceva surprinzător de promițător (un proiect care poate fi un progres real în cariera dvs.). Vă aruncaţi imediat în luptă, dornic să vă descurcați cât mai eficient şi cu această sarcină.

Taur

Mulți nativi din Taur vor experimenta acuzaţii din partea unor prieteni. Va exista o situaţie în viaţa uneia dintre rudele voastre, iar tu vei încerca să o ajuţi spunând tuturor că această persoană trebuie ajutată. În același timp, refuzi să asculţi tot ceea ce oamenii din jurul vostru încearcă să îţi transmită despre această persoană. Opreşte-te, înainte ca reputația ta să se deterioreze grav. Ruda respectivă nu este ceea ce pare şi nici nu are prea mare nevoie de ajutor. Astăzi este foarte puţin probabil ca oamenii să vă ierte ieşirile revoluţionare şi acuzaţiile că nimeni nu mişcă un deget pentru această rudă. Mare atenţie la acest aspect.





Gemeni

Pentru Gemeni, principala sarcină a acestei zile va fi dialogul cu o anumită persoană. Voi decideți să vă folosiţi de această persoană şi să beneficiați de conexiunile sale utile. În procesul de comunicare veţi descoperi că această persoană este deja obișnuită cu jocul celorlalți care apelează la ea cu scopuri similare şi nu va răspunde cererii dvs. de ajutor. Cu toate acestea, deşi se declară dezamăgită că încercaţi să vă folosiţi de ea, această persoană vă va ajuta într-un final, însă vă va spune să nu mai apelaţi la serviciile sale niciodată. Dacă această persoană vă este dragă, nu stricaţi relaţia pentru ceva ce puteţi rezolva şi singuri.

Rac

Racul astăzi nu trebuie să schimbe nimic în interiorul relaţiei de dragoste. Este necesar doar să ajustaţi un singur lucru, iar asta înseamnă îmbunătăţirea relaţiei cu a doua jumătate. Trebuie să recunoașteți că partenerul dvs. este o persoană independentă, adultă, care are dreptul la opinia personală. Nu e un copil pe care trebuie să-l patronați, fără să le dați dreptul la propria decizie. Dacă este foarte important pentru tine să ai grijă de cineva, gândește-te la potenţiali copii, iar această problemă ar trebui discutată în cuplul vostru.

Leu

Leii astăzi vor avea un dialog dificil cu unul dintre părinții soțului lor. Tacticos și delicat, această persoană va încerca să vă explice că procedaţi în mod fundamental greșit cu privire la copilul lor. Veți pretinde că ați luat la cunoștință acest sfat, dar în sufletul vostru se va resimți un mare resentiment după acest dialog. Te uiți acum la iubitul tău într-un mod nou, privindu-l ca pe băiatul mamei, iar asta îţi strică toate planurile. E clar că orice va spune mama sa, el va lua în considerare, indiferent ce opinie ai tu. Poate că ar fi mai bine să îţi îndrepţi atenţia către un bărbat independent.

Fecioară

Pentru Fecioara, 31 iulie 2018 va aduce o stare de confruntare cu ea însăşi și cu dorințele sale secrete. Veți încerca să depășiți tentația puternică care va apărea după ce v-aţi întâlnit accidental cu fostul partener de relații. Între voi există aceeași scânteie şi aceeaşi pasiune, lucruri care obișnuiau să vă facă să pierdeți somnul. Mai mult decât atât, această stare pasională vă va periclita liniștea. Voi decideți să o stingeți în orice fel, pentru a nu vă răni pe voi înșivă sau pe iubitul tău prezent. Da, dar asta înseamna să îţi negi sentimentele. Poate e nevoie de o discuţie finală cu fostul, care să-ţi aducă o încheiere.

Balanţă

Balanţa astăzi va primi câteva proiecte foarte complexe. Nu trădați încrederea șefului, care v-a ales în mod special să jucați un rol atât de important. Din primele minute ale lucrului în echipă, subordonații își dau seama de faptul că de acum înainte ești un șef strict pentru ei și nu o persoană veselă cu care poți discuta cele mai recente întâmplări. Faceți-i pe acești oameni să se respecte pe ei înșiși și asta va fi cheia succesului tău. Totuși, după întoarcerea acasă, încercați să vă comportați fără un ego inutil. Acasă e acasă, munca e muncă.

Scorpion

Scorpionii vor dori o schimbare în această marţi. Această dorință va fi atât de puternică încât veți juca pe mize foarte mari. Luați la studiat piaţa forței de muncă a orașului dvs. pentru a găsi un alt loc de muncă. Este posibil să vă gândiți chiar la o schimbare radicală a rolului dvs. profesional, însă vă opriți la timp. Analiza pieței forței de muncă va confirma faptul că trebuie să vă mențineți locul actual de muncă, deoarece alte posturi vacante nu sunt atât de promițătoare sau prea bine plătite.

Săgetător

Sagetatorul va petrece această cu o misiune la ţară. Posibilitatea de a scăpa de pereții biroului vă va înveseli. Vă veţi simţi ca un om renăscut şi veţi căpăta o forţă interioară teribilă. Aerul curat şi natura vă plac atât de mult şi vă simţiţi atât de acasă, încât vă doriţi să staţi permanent în aceste condiţii. Și, într-adevăr, veți avea succes! Cereţi companiei un transfer permanent în această locaţie şi o veţi primi. Nu o să vă plictisiţi prea repede, iar oamenii noi pe care îi veţi cunoaşte vă vor deveni imediat prieteni de nădejde.

Capricorn

Capricornii pe 31 iulie află vestea că un număr mare de concedieri se vor întâmpla la locul de muncă. Acest lucru vă va impulsiona să începeți să căutați alte opțiuni, pentru a nu rămâne fără mijloace de trai. Seara, tu şi Google trataţi această problemă, iar internetul vă va da o inundație de idei diverse pentru afacerea dumneavoastră personală. Prin construirea unui proiect, veți crea un proiect foarte promițător, care va începe în curând să vă aducă un venit stabil stabil.

Vărsător

Varsatorul astazi nu trebuie sa-si piarda firea in comunicarea cu o persoana limitată în gândire. Cel mai probabil, vorbim despre o persoană care se va așeza lângă tine, în cadrul unei discuţii. Nu veți putea termina dialogul brusc, nu este politicos. Prin urmare, urmaţi acest sfat. Gândiți-vă cum să continuați să vă izolați de comunicarea cu această persoană. Faceți totul pentru a n-o face să vină în contact cu dvs, dar ţineţi-vă nervii în frâu. Dacă răbufniţi furios, s-ar putea ca această persoană, pe care n-o duce prea mult capul, să se simtă jignită şi să vă privească în duşmănie.

Peşti

Pestii vor petrece 31 iulie 2018 la un interviu obositor. Dacă doriți să obțineți acest loc de muncă, permiteți-le să vadă nu numai profesionalismul dvs. de neegalat, ci și farmecul dvs. natural. Aranjează-te pentru o impresie maximă şi complimentează persoana cu care stai de vorbă. Încercați să jucaţi tactic. În general, există o șansă bună să puteți obține acest post circumstanțele vă vor fi benefice în totalitate. Depinde numai de tine să obţii acest post, ai toate armele să impresionezi chiar şi pe cel mai ursuz angajator.